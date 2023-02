Il y a deux références musicales, dans l’épisode 7 de The Last of Us, qui constituent d’importants clins d’œil aux jeux vidéo.

À chaque épisode, son lot de clins d’œil — parfois même sur l’avenir des personnages. Dans l’épisode 6, The Last of Us était particulièrement rempli de références au jeu The Last of Us Part II. L’épisode 7, diffusé ce 27 février 2023 sur Prime Video en France, contient également deux références musicales qui ont de quoi faire chavirer le cœur des fans.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers sur l’épisode 7 et sur un moment (non déterminant) de The Last of Us Part II.

Take On Me, a-ha

Lorsque Ellie prend pour la première fois de sa vie un escalator, dans le centre commercial, en compagnie de Riley, elles passent ensemble un beau moment. Mais, ce n’est pas n’importe quelle musique festive en toile de fond : Take On Me, de a-ah.

Ellie et Riley lors de la scène de l’ascenseur. // Source : HBO

Cette chanson est liée à The Last of Us Part II. Dans ce second opus, Ellie parcourt les terres post-apocalyptiques en compagnie de Dina. Durant leurs pérégrinations, elles tombent sur un magasin de musique. Si vous prenez quelques minutes pour explorer, vous pourrez entrer dans une pièce où l’on trouve une guitare.

C’est alors que Ellie — interprétée par Ashley Johnson — se mettra à gratter et à chanter une reprise acoustique de Take On Me, Dina à ses côtés, lors d’un instant poétique et romantique hors du temps entre les deux jeunes femmes, amoureuses.

Le clin d’œil est attendrissant. Cette chanson, associée à son histoire d’amour avec Dina, est jouée lors de cet instant de partage avec Riley — son premier amour.

D’ailleurs, ce n’est pas le seul clin d’œil au jeu.

I Got You Babe, Etta James

À la fin de l’épisode, Ellie et Riley partagent un autre moment de joie, dans le magasin de costumes d’Halloween. Retirant leurs masques, elles finissent par s’embrasser. Dans la série, on entend alors I Got You Babe d’Etta James. C’est la même musique que dans Left Behind, le DLC de The Last of Us où l’on assiste à ce moment.

I Got You Babe d’Etta James est joué à ce moment dans le jeu comme dans la série. // Source : HBO

