Un nouvel infecté a été introduit dans l’épisode 5 de la série The Last of Us. C’est le colosse, un stade d’infection très important.

The Last of Us n’est certes pas une œuvre de « zombies », puisque l’on parle plutôt d’infectés. Mais, il n’en demeure pas moins que ces humains zombifiés par le Cordyceps nous mettent d’immenses coups de pression. C’est le cas du claqueur, en particulier, aveugle, mais sensible au moindre son.

L’épisode 5 de la série, diffusé ce samedi 11 février 2023, introduit un nouveau type d’infecté, déjà fortement teasé, et qui a l’apparence d’un vrai monstre : le colosse (bloater).

À gauche, le colosse dans la série, à droite, dans le jeu. // Source : NaughtyDog/HBO

Le colosse a une force surhumaine

On sait pas mal de choses sur cet infecté, très présent dans les jeux. Pour qu’un humain contaminé au Cordyceps atteigne le stade de « colosse », il faut qu’il soit infecté depuis une décennie au minimum. C’est une étape supplémentaire, après le claqueur.

Le champignon s’est abondamment développé sur tout leur corps, plus seulement le crâne. Ce sont des sortes de petites poches successives de Cordyceps, solides, produisant une forme d’armure naturelle massive démultipliant sa corpulence — d’où son nom. Le colosse est agressif et dispose d’une force bien supérieure aux humains et aux autres infectés. C’est d’ailleurs pour cela que Perry ordonne à Kathleen de fuir : il est impossible d’échapper à un colosse s’il vous saisit, puisqu’il broie tout bonnement ses proies ; et en raison de son armure, vider le chargeur sur lui n’est pas pleinement efficace.

Ils sont aveugles, comme les claqueurs, et repèrent donc leurs proies par écholocalisation. Mais, il ne vous aura pas échappé que leur tête est encore davantage déformée ; leur écholocalisation est donc moins fiable. Il émet un son roque, guttural.

Dans le jeu, le colosse dispose également d’une particularité offensive : dans les poches où se développe le champignon, il y a une mycotoxine mortelle qu’il peut lancer contre les personnages. Cet élément ne semble pas présent dans la série.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.