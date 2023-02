L’épisode 6 de The Last of Us, diffusé ce 20 février sur Prime Video en France, ajoute deux choses qui sont absentes dans le jeu vidéo.

Cet épisode 6 de The Last of Us n’est certes pas le plus long, mais il est décidément très riche. En plus du dialogue avec Ellie et Joel qui reprend mot pour mot la séquence du jeu, et les énormes références à la Part II, on trouve aussi deux scènes aux éléments entièrement nouveaux. Et elles sont assez déterminantes.

Attention, spoilers sur l’épisode 6 et les jeux vidéo.

Maria et Tommy

Lorsqu’Ellie et Joel arrivent à Jackson, Tommy et son épouse, Maria — leader de la communauté –, conduisent le duo vers la grande salle. Au cours de ce repas, on croisera certes Dina, qui espionne discrètement les nouveaux arrivants. Mais Tommy et Maria feront également une révélation fracassante : cette dernière est enceinte (et Joel semble avoir du mal à les féliciter).

C’est là un important changement par rapport au jeu, qui pourrait bouleverser le cours de la saison 2. Si vous avez joué à The Last of Us Part II, vous savez qu’Ellie cherche dans un premier temps à rattraper Tommy. Elle le piste avec l’aide de Dina. Sauf que, dans la série, à ce moment de l’histoire, Tommy serait père d’un enfant d’environ 5-6 ans.

Tommy, Maria, Joel et Ellie déjeunent dans l’épisode 6. C’est là qu’on apprend que Maria est enceinte. // Source : HBO

Si, dans The Last of Us Part II, son amour pour Maria ne l’a pas retenu dans cette quête, quid de s’il a une famille avec elle ? Cela signe l’arrivée d’un nouveau personnage qui apportera probablement quelques changements narratifs.

Le dialogue entre Joel et Tommy

L’épisode 6 offre une scène bouleversante entre Joel et Tommy, a fortiori, car le talentueux Pedro Pascal livre en cet instant une performance puissante. Au bord des larmes, il explique à son frère qu’il ne s’est jamais pleinement remis de la perte de Sarah.

Joel dans l’épisode 6 // Source : HBO

Chaque nuit, il en rêve, et chaque matin, il se réveille avec une sensation de perte. S’y ajoute un autre sentiment : l’impression d’avoir fait faux bond à Sarah. Puis il évoque ses crises d’angoisse, régulières, qui semblent s’accentuer quand il est question de protéger Ellie : « Je vais la faire tuer. Je le sais. » On comprend alors qu’il est terrifié à l’idée de perdre Ellie comme il a perdu Sarah. Raison pour laquelle il souhaite que Tommy prenne le relai — décision sur laquelle il reviendra.

Jamais, dans le jeu, Joel ne se livre à ce point sur le traumatisme de la perte de sa fille, et l’impact que cela peut avoir sur sa relation avec Ellie.

Joel and Tommy's conversation in the show is so much better I am not okay 😭😭pic.twitter.com/YXF9XFVcLv — chris (@chrisdadeviant) February 20, 2023

