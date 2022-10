L’épisode 8 des Anneaux de pouvoir met en scène Celebrimbor dans une situation inattendue. La séquence pourrait montrer déjà le poids de Sauron sur l’Elfe.

La scène ne dure qu’un petit instant, mais elle pourrait être une indication forte et symbolique du rôle de Sauron dans la saison une des Anneaux de pouvoir. En tout cas dans l’épisode 8, qui est disponible en streaming depuis le 14 octobre 2022 sur Prime Video, le service de SVOD d’Amazon. Mais, avant d’aller plus avant, la traditionnelle mise en garde : gare aux spoilers !

Gare à vous ! // Source : Amazon Prime Video

Des indices sur l’ascendant que Sauron a sur Celebrimbor ?

La scène en question survient lors d’une discussion au sommet à Ost-in-Edhil, la capitale d’Eregion, le royaume des Elfes forgerons. Dans l’atelier de Celebrimbor, le maître artisan elfe est en grande discussion avec Gil-galad, le haut roi des Elfes et seigneur du Lindon, ainsi que Galadriel et Elrond. L’objet de leur échange ? Le mithril, ce fameux minerai qui pourrait les sauver.

Durant cette séquence, Gil-galad se montre circonspect devant les réflexions de Celebrimbor. C’est à ce moment-là que le joaillier elfe fait montre d’une agitation, d’un emportement fort inhabituel. Il hausse le ton, il fait état de ses discussions avec Halbrand, qui a des connaissances reconnues en ferronnerie, et s’enthousiasme à l’idée de pouvoir « créer un nouveau genre de pouvoir ».

À ce moment-là, la caméra se porte sur le visage de Galadriel, qui se tourne et dévisage Celebrimbor. Un voile d’inquiétude apparaît alors sur la jeune femme. Les phrases prononcées par son congénère sont décidément étranges. On parle d’un « pouvoir de l’esprit », « sur la chair », « d’un pouvoir du Monde Invisible ». Un attrait pour la puissance et le pouvoir bien inattendu chez Celebrimbor.

Il y a ce que disent les personnages, mais il y a aussi ce que montrent les images.

Or dans cette scène, il y a également une symbolique discrète, mais que des fans ont bien sûr repéré : dans un plan presque zénithal, on assiste à un échange où, par un jeu d’ombre, Celebrimbor est symboliquement rattaché à une chaîne. Qui le tient entre ses mains ? On ne sait pas, mais on suppose évidemment Sauron. Toutefois, il est allégoriquement sous contrôle.

Une chaîne attache Celebrimbor, de façon allusive. // Source : Amazon Prime Video

Est-ce que c’est effectivement le cas ? Et, si oui, par quel artifice Sauron a-t-il pu agir sur l’esprit de Celebrimbor ? On le saura peut-être dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir. On découvrira de plus de quelle manière la série parvient à rester dans les clous des chronologies des terres anciennes, l’un des appendices du troisième tome, Le Retour du Roi.

Dans celui-ci, on apprend que Celebrimbor a fabriqué dix-neuf anneaux de pouvoir (trois pour les Elfes, sept pour les Nains et neuf pour les Hommes) avec l’appui du Peuple des Joailliers, Gwaith-i-Mírdain. Tout cela se déroule Eregion. Or, dans la façon dont est présentée la chronologie du Deuxième Âge, il est suggéré que les anneaux des Hommes et des Nains arrivent avant ceux des Elfes.

L’épisode 8 n’a pas montré la création de ces anneaux. On ne voit que la fabrication des anneaux des elfes. Est-ce que les autres seront fabriqués plus tard ? Ou bien ont-ils déjà été conçus, mais sans que la série montre quoi que ce soit ? Or, cette étape est pourtant cruciale : c’est avec Sauron que Celebrimbor a forgé ceux des Hommes et des Nains, d’où leur caractère néfaste.

Dans ce cadre, Sauron ne peut bien sûr pas se présenter sous sa forme maléfique. À ce moment-là, le seigneur des ténèbres se déguise et se fait passer pour un certain Annatar, « le dispensateur ». Or, à aucun moment la série n’évoque un quelconque Annatar. Sera-t-il présenté plus tard ? Ou l’a-t-on déjà vu sans savoir que c’était lui ? Est-ce éventuellement Halbrand ?

Mais qui est vraiment Halbrand ? // Source : Amazon Prime Video

Dans la chronologie de la Terre du Milieu, voilà ce que Tolkien indique dans son appendice pour le Deuxième Âge (tous les faits ne sont pas rapportés) :

500 : Sauron se manifeste à nouveau ;

1200 : Sauron tente de séduire les Elfes, mais Gil-galad s’y oppose — il est alors sans doute sous les traits d’Annatar. Les forgerons elfiques, en revanche, se lient à lui ;

1500 : les artisans elfiques excellent désormais dans leur art et la fabrication des anneaux de pouvoir débute ;

1590 : les trois anneaux elfiques sont achevés ;

1600 : Celebrimbor saisit le plan machiavélique de Sauron. C’est aussi à cette date que l’Anneau unique est forgé dans le Mordor ;

1693 : la guerre éclate entre les Elfes et Sauron, les trois anneaux elfiques sont cachés. Le conflit va durer près d’une dizaine d’années.

