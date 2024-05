Lecture Zen Résumer l'article

Avec maintenant une dizaine de séries TV au compteur, Star Wars s’est bien étoffé en streaming. Si vous n’avez pas le temps de tout voir sur Disney+, concentrez-vous sur l’essentiel. Voilà cinq séries Star Wars que l’on vous recommande. Il y a des évidences, mais aussi des surprises.

Le 4 mai, c’est le jour où l’on célèbre Star Wars. C’est en effet la date idéale pour faire un jeu de mots, en anglais, avec la fameuse réplique « May the force be with you » (« Que la Force soit avec toi », en français). Ici, cela donne « may, the fourth ». On sait décidément bien s’amuser chez les nerds de la saga créée par George Lucas.

Il s’avère que 2024 est une année un peu particulière pour le fandom. C’est d’abord les vingt-cinq ans de la sortie au cinéma de l’épisode I, La Menace fantôme. Le long-métrage avait fait ses débuts aux USA le 19 mai 1999 (et le 13 octobre de la même année en France). 2024 marque aussi les dix ans de l’arrêt de l’univers étendu, au profit d’un nouveau lore.

Pourtant, malgré ces deux grands temps forts, et l’arrivée de deux séries TV, il a été décidé de ne pas programmer la convention annuelle de Star Wars en 2024. Signe, peut-être, que Lucasfilm est un peu dans le creux de la vague et n’a pas grand-chose de spectaculaire à montrer aux fans. Le retour de la Star Wars Celebration est prévu fin avril 2025 au Japon.

Il reste maintenant à tuer le temps avant la sortie de The Acolyte et de Skeleton Crew. Vous pouvez, par exemple, redécouvrir la chronologie Star Wars avec l’ordre à la machette. Ou bien avancer dans les séries, s’il vous en manque. Vous hésitez d’ailleurs parmi la dizaine qu’on trouve en streaming ? En voici cinq sont indispensables.

Andor, car c’est la meilleure série Star Wars à ce jour

On s’attendait à une série TV de second rang, centrée sur un personnage secondaire, issu lui-même d’un film dérivé. Que des red flags, pensait-on. À tort. Andor est la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars sur le petit écran. C’est une chouette série de science-fiction. Surtout, c‘est la meilleure série Star Wars à ce jour.

Ahsoka, parce qu’on a des sabres laser, du Jedi, de la Force et Thrawn

Andor est une excellente série Star Wars, qui paradoxalement ne met pas trop de Star Wars dans ses ingrédients. Ahsoka, c’est l’inverse. On baigne au carrefour de plusieurs œuvres. Il y a des duels au sabre laser, des clins d’œil à l’univers étendu, des connexions en pagaille dans le lore, et, bien sûr, un certain Jedi. Le fan service est là, plaisir coupable.

Visions, pour son regard rafraichissant sur la saga

Voilà l’OVNI de la sélection. Visions n’est pas une série Star Wars qui entre dans la continuité de la saga. Tout ce que vous y voyez n’est pas dans le canon officiel. Alors, pourquoi la choisir ? Pour la beauté et la variété de la direction artistique. Ce sont en effet des courts métrages qui présentent une lecture « personnelle » de divers studios d’animation.

Tales of the Jedi, car elle ne vous prendra pas un temps déraisonnable

En principe, on vous aurait bien recommandé Rebels, The Bad Batch ou The Clone Wars. Toutes ces séries d’animation sont de bonne facture. Mais on est comme vous : on n’a pas le temps. Tales of the Jedi offre une belle option : la série est brève, et en plus elle répond à des questions liées à la prélogie — comme la dérive du comte Dooku.

The Mandalorian, car le mandoverse repose dessus

Il est difficile d’avoir de l’empathie pour un héros toujours casqué. En outre, on trouve Grogu plutôt insupportable. Mais il faut reconnaître que pour une toute première série en prises de vues réelles sur Star Wars, Lucasfilm s’est bien débrouillé. En plus, The Mandalorian est désormais le socle de tout le mandoverse. Indispensable, donc.

Le livre de Boba Fett, car…

Non, on plaisante.

