Si l’actualité immédiate de Star Wars concerne The Acolyte, série en prises de vues réelles actuellement diffusée sur Disney+, on entend de plus en plus parler de la saison 2 d’Andor. Diego Luna, l’acteur qui joue Cassian Andor, vient de confirmer la présence de personnages que l’on voyait déjà dans le film Rogue One.

Cela allait sans doute de soi, mais cela va toujours mieux en le disant. Lors de la saison 2 d’Andor, on retrouvera quelques têtes connues qui apparaissaient déjà dans le film Rogue One. C’est ce qu’a glissé Diego Luna, la star de la série, lors de l’ACE Superhero Comic Con 2024, qui s’est tenu jusqu’au 23 juin à San Antonio, au Texas.

Diego Luna, qui incarne Cassian Andor dans la série, n’a évidemment pas dévoilé l’identité des personnages qui feront leur retour. On peut toutefois présumer qu’il s’agira vraisemblablement de membres de l’Alliance rebelle ou de protagonistes qui gravitent autour de la résistance, puisque dans cet environnement que le héros va baigner.

Mon Mothma sera encore là à la saison 2. // Source : Lucasfilm

Dans la première saison, la sénatrice Mon Mothma, membre du Sénat galactique, jouée par Genevieve O’Reilly, était déjà de la partie. Dans la série, elle vit à Coruscant, capitale de la galaxie, et participe aux intrigues politiques, tout en soutenant la rébellion. Dans Rogue One, sa bascule dans la résistance est encore plus nette.

Quels personnages vont revenir dans Andor saison 2 ?

Quels personnages pourrait-on retrouver dans la saison 2 ? On peut songer au droïde K-2SO (Alan Tudyk), au résistant Saw Gerrera (Forest Whitaker), au général rebelle Draven (Alistair Petrie), à l’amiral Raddus (Paul Kasey), à Bail Organa (Jimmy Smits), au général Jan Dodonna (Ian McElhinney) ou bien au général Merrick (Ben Daniels).

Du côté de l’Empire galactique, il n’est pas impossible de croiser aussi le grand moff Tarkin (Guy Henry, sur une doublure numérique de Peter Cushing), Galen Erso (Madds Mikkelsen), Orson Krennic (Ben Mendelsohn) ou même Dark Vador. Il s’agirait alors de montrer l’état d’avancement de la construction de l’Étoile noire.

Évidemment, tout ceci est à ce stade très spéculatif. Ces noms sont toutefois les pistes les plus plausibles parmi le casting de Rogue One. Ceux qui n’ont pas été cités sont improbables — notamment parce que les rencontres avec Cassian Andor ou l’Alliance rebelle ne se fait qu’au moment de Rogue One — c’est le cas de Jyn Erso (Felicity Jones), par exemple.

Jyn Erso ne sera pas de la partie, vraisemblablement, parce qu’elle ne connait pas encore Cassian à ce moment-là (et n’est pas membre de la rébellion). // Source : Lucasfilm

En raison de la place qu’occupera la saison 2 d’Andor dans la chronologie, on se doute forcément que des figures de Rogue One vont revenir. En effet, il est prévu que la série s’achève juste avant les évènements du film sorti en 2016. La première saison se déroule cinq ans avant. On s’attend donc à une ellipse pour ancrer davantage Cassian dans la rébellion.

Une excellente série Star Wars, et sans doute la meilleure

D’après Diego Luna, « cette saison sera très spéciale » pour celles et ceux qui ont aimé Rogue One. L’acteur a ajouté que le visionnage de cette saison 2 permettra de voir « Rogue One d’un point de vue différent. La seule chose que je peux vous dire, c’est ce qui se passe à la fin. C’est le monde à l’envers. »

L’acteur a également salué le travail Tony Gilroy, qui a créé la série (et qui a aussi travaillé comme scénariste sur Rogue One). « Tony Gilroy est un écrivain fantastique […]. La deuxième saison sera très riche, car toutes ces histoires sont importantes aujourd’hui. Il s’agit d’une véritable pièce d’ensemble », a-t-il ajouté.

Ceux qui savent, savent. // Source : Lucasfilm

Si Diego Luna est aussi dans un rôle de promotion pour sa série, qui est attendue en streaming sur Disney+ en 2025, il faut reconnaitre que ce ne sont pas des paroles en l’air. C’est la meilleure série Star Wars à ce jour, avec une qualité d’écriture absolument remarquable, avec des enjeux et de la dramaturgie. Le tout, sur fond de cinématographie réussie.

Elle a fait partie de nos coups de cœur de l’année 2022. Elle reste hélas moins populaire que d’autres productions de Lucasfilm, malgré ses mérites. Nous le disions déjà à l’époque : il faut laisser une chance à Andor.

