Après le décès de l’acteur de Ray Stevenson, la production de la série Ahsoka devait prendre une décision pour le personnage de Baylan Skoll, que le Britannique incarnait, afin de lancer le tournage de la saison 2. C’est chose faite.

La première saison de la série Ahsoka s’est achevée à l’été 2023 avec de nombreuses questions en attente, ainsi qu’une grande énigme, plus délicate à résoudre : que faire du personnage de Baylan Skoll, avec la mort de l’acteur — Ray Stevenson — qui l’incarnait ? Cette interrogation a laissé place à toutes sortes de spéculations.

Trois hypothèses étaient discutées : le recrutement d’un nouvel acteur, dont les traits du visage, la silhouette, l’âge et le jeu sont susceptibles de correspondre ; l’utilisation de l’intelligence artificielle pour faire un deepfake et coller le visage de Ray Stevenson sur une doublure ; exploiter d’éventuels rushs inutilisés de l’acteur, le temps de le sortir narrativement du récit.

Vu la place de Baylan Skoll dans le récit, y compris dans la scène finale de la saison 1, l’option des rushs semblait trop juste pour les besoins de la saison 2 d’Ahsoka. Quant à l’IA, déjà utilisée pour « ressusciter » Carrie Fischer (pour jouer une Léia plus jeune) et Peter Cushing (Tarkin), c’est une piste qui divise l’industrie cinématographique et le public.

Ray Stevenson, dans le rôle de Baylan Skoll. // Source : Lucasfilm

Un nouvel acteur pour Baylan Skoll dans Ahsoka

D’après les informations obtenues par The Hollywood Reporter, partagées le 9 janvier, c’est la troisième solution qui a été retenue.

Et le média indique que l’acteur choisi par Disney et Lucasfilm est Rory McCann, un Britannique comme Ray Stevenson, et dont les âges concordent — le premier a 55 ans, le second est décédé à l’âge de 58 ans. Particularité supplémentaire à noter, qui fait un point commun de plus : les deux hommes sont de grande taille.

Rory McCann est un nom qui ne vous évoquera peut-être rien. Son rôle le plus célèbre, à l’inverse, devrait faire remonter en mémoire des souvenirs : c’est lui qui incarne un certain Sandor Clegane, alias Le Limier (The Hound en VO), dans Game of Thrones. On l’a également vu au cinéma dans des films comme Alexandre ou Jumanji: Next level.

Rory McCann, en 2014. // Source : Gage Skidmore

Chez les fans, de nombreux noms d’acteurs avaient circulé spéculativement pour deviner qui pourrait succéder à Ray Stevenson — puisque la production avait décidé de garder le personnage (une dernière option, quoique bancale, aurait été de ne plus du tout montrer Baylan Skoll, en trouvant un prétexte quelconque pour justifier sa disparition).

Parmi les noms que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux ou Reddit, il y avait Ian Glen (également dans Game of Thrones), Liev Schreiber (Ray Donovan, Spotlight), Sean Bean (Le Seigneur des anneaux), Brendan Gleeson (Harry Potter, Gangs of New York) Graham McTavish (House of the Dragon), Gerard Butler (300) ou Russell Crowe (Gladiator).

