Lecture Zen Résumer l'article

L’achèvement de la saison 2 d’Andor montre que la production n’a pas fait appel à tous les personnages du film Rogue One pour la série Star Wars. Certaines absences sont désormais justifiées par le showrunner Tony Gilroy.

S’attaquer à une préquelle ou à une suite d’un film ou d’une série est un exercice toujours délicat, surtout quand vient le moment de réfléchir aux personnages que l’on souhaite reprendre. Vont-ils correctement servir le récit ? Est-ce du simple fan service ? Le résultat à l’écran est-il conforme à ce que l’on avait en tête ?

Tony Gilroy, le showrunner d’Andor, s’est forcément posé ces questions. Tout au long des deux saisons, on a pu revoir des têtes connues du film dérivé Rogue One, puisque la série se passe quelques années avant — les derniers épisodes s’achèvent d’ailleurs juste avant les péripéties du long-métrage, afin de faire une jonction aussi fine que possible.

Attention, la suite contient des spoilers sur Andor.

Attention !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Beaucoup de comebacks

On l’avait vu dès la saison 1 avec la présence de Mon Mothma, puis de façon encore plus évidente avec la saison 2 au fil de sa diffusion. Plusieurs personnages de Rogue One sont revenus dans Andor : Orson Krennic (Ben Mendelsohn), K-2SO (Alan Tudyk), Saw Gerrera (Forest Whitaker) ou bien Bail Organa (Benjamin Bratt, qui a remplacé Jimmy Smits).

À l’inverse, Dark Vador n’est jamais apparu à l’écran dans Andor, alors qu’il avait fait une apparition remarquée dans le film. Un choix qu’a justifié Tony Gilroy au cours de ses innombrables interviews pour promouvoir la série. Le showrunner a aussi défendu l’absence de certains héros marquants venant de la saison 1, comme Kino Loy, pour des raisons narratives.

Ben Mendelsohn, de retour en Orson Krennic. // Source : Lucasfilm

Mais à mesure que la série a progressé, on pouvait légitimement se poser la question de savoir si Jyn Erso, la fille de Galen Erso et l’héroïne de Rogue One, allait apparaître. Après tout, puisqu’elle est amenée à jouer un rôle clé dans le combat de l’Alliance rebelle contre l’Empire galactique, creuser son origin story, comme pour Cassian Andor, n’était pas absurde.

Pour aller plus loin On a classé les séries Star Wars de la meilleure à la pire

Pas de Jyn Erso dans Andor

Sauf qu’il n’y a point eu de Jyn Erso à l’écran. Son père non plus n’apparaît à aucun moment. Tout juste son nom, Galen Erso, est-il prononcé dans quelques épisodes, de manière à signifier son importance dans la construction de l’Étoile noire — et une manière d’évoquer indirectement Rogue One, dans lequel il occupe une place beaucoup plus importante.

Il s’avère que Tony Gilroy a eu l’opportunité de s’en expliquer dans un échange avec Entertainment Weekly. L’interview, mise en ligne le 19 mai, montre que le showrunner a été amené à réfléchir à l’intégration de Jyn Erso dans la série. « On me l’a demandé à plusieurs reprises », a-t-il confié. Mais cette option n’a jamais été envisagée.

Felicity Jones dans Rogue One, sous les traits de Jyn Erso. // Source : Lucasfilm

« Je ne voyais pas vraiment pas comment tirer autre chose de Rogue One », a-t-il expliqué, au-delà des éléments pris pour raccrocher la série au long-métrage — qui étaient déjà nombreux, qu’il s’agisse d’allusions ou de représentations. Et d’ajouter : « Finalement, j’ai réalisé que si les gens n’avaient pas absolument besoin d’être là, ils ne devraient pas l’être ».

Surtout, Tony Gilroy a estimé qu’une apparition sans motif scénaristique aurait été une catastrophe. « Ça aurait été nul de ramener Jyn en caméo. Ça aurait vraiment été irrespectueux. Je préfère honorer Rogue One et rester fidèle ». D’une certaine manière, cela a préservé le personnage, et l’actrice Felicity Jones, qui l’incarne.

Les fans peuvent toutefois se consoler. S’il est vrai que Tony Gilroy n’a pas convoqué tout le casting de Rogue One dans Andor, il a fait naitre par ailleurs d’autres personnages absolument fabuleux : Syrl Karn (Kyle Soller), Luthen Rael (Stellan Skarsgård), Dedra Meero (Denise Gough) ou Kino Loy (Andy Serkis). On n’a pas perdu au change.

Pour aller plus loin Les fans de Star Wars sont si saucés par Andor qu’ils inventent une nouvelle trilogie

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !