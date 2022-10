L’épisode 7 d’Andor nous offrirait-il un bref aperçu d’un personnage emblématique de Rogue One ? Tout porte à croire que oui, et que nous allons découvrir son histoire.

Il ne se passe pas grand-chose dans l’épisode 7 d’Andor. La nouvelle série Star Wars reprend son souffle après l’intense épisode 6, diffusé le 12 octobre, et dans lequel on suivait des rebelles voler une grande partie des réserves d’une base de l’Empire. Cette fois, Cassian se la coule douce à Niamos, une station balnéaire qui fait fortement penser à une sorte de Grande-Motte de l’espace. On semble y couler des jours heureux.

Mais une rencontre avec des shoretroopers, les stormstroopers des plages, met fin de manière plutôt brutale à ses vacances. La scène nous permet de voir apparaitre un personnage dont l’identité n’est pas encore confirmée, mais qui pourrait bien être déjà connu des fans de Star Wars. Attention, si vous n’avez pas encore regardé l’épisode 7 de la série, la suite de l’article contient de nombreux spoilers.

Attention à la suite : il y a des spoilers ! // Source : Montage Numerama

K-2S0, est-ce toi ?

Accusé de faire partie d’un groupe de voleurs, Cassian Andor se retrouve nez à nez avec un droïde de sécurité KX. Exactement le même modèle que K-2SO, son fidèle robot dans le film Rogue One, qui se déroule 5 ans après les évènements de la série.

Se pourrait-il qu’il s’agisse du même robot ? Tout semble l’indiquer : dans Rogue One, Cassian explique que K-2SO est un ancien robot impérial reprogrammé pour rejoindre les rebelles. Pour l’instant, la série ne nous a pas indiqué le matricule du robot. On voit seulement l’unité KX à la fin de l’épisode, pendant une scène assez courte où il attrape Cassian à la gorge, sur ordre d’un shoretrooper.

K-2SO repose Cassian tout de suite // Source : Lucasfilm / Disney+

Il se pourrait bien qu’il s’agisse de K-2SO, si l’on se fie à son attitude un peu brusque — et que les épisodes suivants montrent la reprogrammation du robot.

Il est d’ailleurs possible que Cassian ait besoin de K-2SO pour sortir de prison : on voit à la fin de l’épisode que l’Empire le condamne à 6 ans de prison, tout ça parce qu’un officier l’a soupçonné d’avoir participé à une « activité anti-impériale ». Une raison suffisante pour le convaincre de prendre les armes et de rejoindre une bonne fois pour toutes la rébellion.