Un petit détail dans le dernier épisode d’Andor, la série de Star Wars, a interpellé les fans : la couleur du lait que boit l’un des personnages. Il s’agit d’un clin d’œil déjà apparu dans les films, et devenu une blague au fil des années.

Andor, la nouvelle série Star Wars diffusée actuellement sur Disney+, accumule les clins d’œil à la saga et aux films dans ses épisodes. Que ce soit des lettres en bas de l’écran, un mystérieux cristal bleu, ou encore une référence à la série The Clone Wars cachée dans l’arrière-fond d’une boutique, les accolades se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours

La dernière en date, repérée dans l’épisode 5, est un clin d’œil à une boisson, qui est devenue une blague et un mème au fils des années pour les fans : c’est le… lait bleu.

Du lait de bantha

Dans la scène qui nous intéresse, on peut voir Syril Karn, l’ex-enquêteur chargé de la sécurité sur Ferrix, être légèrement découragé. Après le fiasco de son opération contre Cassian, Syril a été renvoyé des forces de l’Empire, et il est retourné vivre chez sa mère. Dans cette scène, Syril, passablement déprimé par son licenciement, prend son petit-déjeuner : des céréales et ce fameux lait bleu.

Ce n’est pas la première fois qu’on voit du lait de couleur dans la galaxie de Star Wars. Dans les films, on peut voir Luke Skywalker en boire à plusieurs reprises, notamment dans l’épisode I, Un Nouvel Espoir, où il se sert un grand verre de lait bleu, et dans l’épisode VIII, Les Derniers Jedi, où il déguste du lait vert — une séquence devenue un classique.

L’apparition de ce lait, la première fois anecdotique, la deuxième fois plus remarquée, a propulsé de manière assez inattendue la boisson au rang de mème. Ces extraits ont été détournés un nombre incalculable de fois, et la bague est devenue telle que Lego a sorti une figure de Luke buvant… du lait bleu.

Il s’agit pourtant dans l’univers Star Wars d’un lait tout à fait « classique » : une encyclopédie faite par les fans explique que le lait bleu vient des banthas, et qu’il s’agit une boisson populaire dans les planètes de la bordure extérieure, comme Tatooine. Le lait vert vient lui des femelles thalas, une espèce d’animaux de la planète Ahch-To. L’intrigue d’Andor ne se déroule pas sur ces planètes, mais dans plusieurs endroits de la galaxie — et Syril déguste son lait bleu à Coruscant, la capitale, où vit sa mère. Il semblerait donc que le lait de bantha soit devenu une boisson à la mode.

