Incontestablement la série Star Wars la mieux écrite et la plus aboutie, Andor revient en 2025 pour une saison 2, en streaming et sur Disney+.

On le disait déjà en 2022 et on le répète bien volontiers en 2025 : Andor est actuellement la meilleure série Star Wars de l’ère Disney, et il n’y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville. Certes, des œuvres agréables ont vu le jour depuis, comme Ahsoka ou Skeleton Crew, mais la création de Tony Gilroy demeure largement inégalée.

Aussi attend-t-on avec une impatience non dissimulée la saison 2 d’Andor. Et s’il n’y a pas encore de bande-annonce, on connait déjà le calendrier général de diffusion de la série.

Cassian Andor, le héros d’Andor. // Source : Lucasfilm

Quelle est la date de sortie de la saison 2 d’Andor ?

La série sera disponible à compter du 22 avril 2025, avec un rythme de diffusion hebdomadaire. Pour la saison une, la production avait décidé de sortir en même temps les trois premiers épisodes, puis un supplémentaire chaque semaine. C’est vraisemblablement la même approche qui sera suivie pour cette nouvelle saison.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette nouvelle saison ?

Douze épisodes composeront cette saison 2, comma la première. Ils seront organisés autour de quatre arcs narratifs de trois épisodes chacun. Si Disney et Lucasfilm se décident à sortir trois épisodes d’un coup le 22 avril 2025, le dernier épisode sortira donc le 24 juin 2025. Comptez sinon deux semaines de plus pour tout boucler.

Une saison 3 d’Andor est-elle prévue ?

Non. La production a prévu de faire une jonction scénaristique avec le film dérivé Rogue One, sorti en 2016, puisque la série se passe avant. Chaque arc de la saison est censé nous rapprocher un peu plus des évènements qui précèdent le long-métrage. Il n’y aura pas assez de place pour caler une saison trois. Cette saison sera donc la dernière.

D’une certaine manière, Rogue One est la saison 3 d’Andor. // Source : Lucasfilm

Comment se finissait la saison 1 d’Andor ?

Dans les grandes lignes, la première saison d’Andor mettait en scène les funérailles de Maarva Andor, la mère adoptive de Cassian. C’est aussi à ce moment-à qu’un hologramme de la vieille femme est diffusé et agit comme un électrochoc parmi les habitants de la planète Ferrix. On y voit alors une émeute contre les forces de l’Empire.

Ce soulèvement offre une opportunité pour Cassian de filer de Ferrix, en libérant au passage son amie Bix, jusqu’alors emprisonnée et torturée. Puis Cassian recroise la route de Luthen Rael, le chef d’une cellule rebelle clandestine, et qui utilise ses activités de marchand d’art comme couverture. Et c’est de là qu’il va rallier l’Alliance.

Juste après le générique de fin, une scène cachée était aussi disponible. On pouvait voir, dans un long traveling arrière, l’Etoile Noire se révéler à l’écran. Et comprendre par la même occasion que les composants fabriqués dans la prison où était retenu Cassian ont servi en réalité à l’assemblage du pire engin de destruction de l’Empire…

