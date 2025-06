Lecture Zen Résumer l'article

Le retour en grâce de Star Wars Battlefront 2, concomitant à la diffusion de l’excellente série Andor, a donné naissance à une immense campagne de lobbying pour faire un troisième épisode. Elle a récemment reçu le soutien de Kyrie Irving, grand nom de la NBA.

En juin 2024, le nombre maximum de joueuses et de joueurs connectés simultanément sur la version Steam de Star Wars Battlefront 2 s’établissait à 2 107 — un chiffre famélique. Un an plus tard, le FPS multijoueur adapté du célèbre univers SF vient de battre une fois encore son record d’affluence : le dimanche 22 juin 2025, 35 321 fans étaient là pour batailler, et ce n’est pas uniquement dû à la promotion actuellement constatée sur la plateforme (90 % de réduction, soit le jeu à 3,99 €).

Le retour en grâce de Star Wars Battlefront 2, déjà observé il y a peu, se confirme de semaine en semaine. Il a pris un peu plus d’épaisseur encore grâce une star de la NBA : à l’occasion d’un stream, Kyrie Irving, champion avec les Cleveland Cavaliers en 2016, a partagé sa passion pour le titre développé par DICE (via X, le 21 juin). Comme l’avait fait avant lui l’acteur Muhannad Ben Amor, alias Willmon dans la série Andor, exclusive à Disney+.

Kyrie Irving, star de la NBA, veut aussi un Star Wars Battlefront 3

Kyrie Irving, qui rassemble près de 300 000 abonnés sur sa chaîne Twitch (alors que ce n’est pas son métier), est visiblement un grand fan de Star Wars Battlefront 2. En tout cas, il semble y passer des heures quand il ne s’entraîne pas sur les parquets de son sport, en témoigne le niveau 101 affiché par son personnage fétiche — l’Empereur Palpatine (ce qui représente plusieurs dizaines d’heures de jeu). Pour rappel, Muhannad Ben Amor a quant à lui dépassé les 400 heures de jeu sur son compte.

Immense compétiteur, Kyrie Irving a témoigné de son envie de gagner, si possible face aux meilleurs joueurs de Star Wars Battlefront 2. Il indique : « J’aime tellement ce jeu… Je veux une grande compétition avec ces gens… Je veux jouer face aux meilleurs joueurs de Battlefront 2 au monde. Et je veux déjà qu’ils fassent Battlefront 3 ! Je suis prêt pour sa sortie. »

C’est donc un soutien supplémentaire, et de poids, pour encourager le développement d’un troisième opus, résultant alors en une campagne de lobbying qui a besoin de visages comme Kyrie Irving.

Le succès soudain et tardif de Star Wars Battlefront 2, qui a connu un lancement houleux en 2017, est en partie dû à la diffusion de la saison 2 de la série Andor : sa qualité, tant narrative que visuelle, donne envie de prolonger le plaisir avec d’autres œuvres, ce qui crée un cercle vertueux. Maintenant, le chemin est encore long jusqu’à un éventuel Star Wars Battlefront 3, et il faudra plus que quelques dizaines de milliers de fidèles pour convaincre Electronic Arts.

