Tony Gilroy, le showrunner d’Andor, a évoqué le montant global que sa série Star Wars avait coûté à Disney+. Un budget colossal, qui a fini par avoir raison de certaines ambitions.

Si vous vous posiez la question de savoir pourquoi la série Andor s’est finalement terminée en deux saisons au lieu de cinq, Tony Gilroy a la réponse : la production de ce programme a coûté extrêmement cher au géant du divertissement. C’est ce qu’a révélé le showrunner, le 3 juin, lors du festival ATX Television.

27 millions de dollars par épisode

Le budget total de cette série Star Wars — considérée quasi unanimement comme la meilleure produite par Disney, parmi les autres œuvres en prises de vues réelles tirées de cette licence — atteindrait en effet 650 millions de dollars. Les deux saisons comportant en tout 24 épisodes, cela revient à une moyenne de 27 millions par épisode.

Les déclarations de Tony Gilroy, rapportées initialement par IndieWire, n’ont pas été commentées par Disney, relève Variety. Mais le magazine américain note que ce montant placerait Andor parmi d’autres séries télévisées très coûteuses, comme Severance (Apple TV+) ou House of the Dragon (HBO).

La meilleure série Star Wars. // Source : Disney+

Variety souligne cependant que le prix d’Andor a été partiellement renchéri en raison de la grève de la Writers Guild of America de 2023, qui a mis à l’arrêt de nombreuses productions à Hollywood. Cela aurait aggravé le coût global de 20 millions de dollars. Cependant, après les incitations fiscales, le coût d’un épisode d’Andor se situerait autour des 20 millions.

« Le streaming est mort, on n’a plus l’argent d’avant »

Cette interruption, couplée à la guerre du streaming dans laquelle sont plongées les plateformes de SVOD, ont manifestement amené Disney à changer de ton entre les saisons 1 (sortie en 2022) et 2 (sortie en 2025) d’Andor. Car, selon Tony Gilroy, la production lui aurait dit que « le streaming est mort, on n’a plus l’argent d’avant. »

C’est ce qui expliquerait la décision de ramener le nombre de saisons à 2, au lieu de 5, ainsi que l’évolution du format. Durant les 12 épisodes de la saison 1, on couvrait donc des évènements se déroulant sur une même année. Mais pour les 12 épisodes suivants, on a survolé quatre ans de la chronologie. Ainsi, tous les trois épisodes, il y avait une ellipse d’un an.

On aurait aimé le voir encore plus à l’écran. // Source : Lucasfilm

L’idée initiale de Tony Gilroy aurait été de raconter les péripéties de Cassian Andor sur cinq saisons, afin de représenter les cinq ans à dérouler jusqu’aux évènements du film dérivé Rogue One (que Tony Gilroy a co-écrit). Mais encore fallait-il que le financement suive. Et si cette vision a été appliquée pour la saison 1, une autre approche a prévalu ensuite.

Le showrunner affirme que lui et son équipe se sont « battus pour le budget », afin de préserver la qualité de la saison 2 et son homogénéité avec la saison 1 — bien qu’il ait fallu abandonner au passage trois autres saisons. Mais en définitive, Andor s’en est (très) bien tiré. Surtout, Tony Gilroy a réussi à garder une liberté de ton et de création, y compris sur des thèmes difficiles.

