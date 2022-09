Andor, la nouvelle série de Disney+ située dans l’univers de Star Wars, est diffusée depuis le 21 septembre. Dès les premières secondes du premier épisode, une inscription apparait à l’écran. Elle a un sens tout particulier.

Vous les avez certainement remarquées : au tout début du premier épisode d’Andor, la nouvelle série Star Wars diffusée sur Disney+, on peut voir apparaitre les lettres « BBY », suivies du chiffre 5. On peut voir cette inscription lorsque Cassian arrive sur une planète, Morlana One. On peut l’identifier ainsi grâce au texte affiché à l’écran à ce moment-là.

Ce même texte nous informe également que Morlana One est au cœur d’une zone plus vaste faisant partie d’une corporation gallactique. Et, en dessous de toutes ces informations géographiques, on note cette mystérieuse inscription — et elle a un sens très important, car elle permet de situer la séquence dans la chronologie de Star Wars.

Mais que signifie « BBY 5 » ? // Source : Disney Plus

Une référence au film

Contrairement aux autres informations, BBY 5 ne fait pas référence à un lieu, mais à une date. BBY est l’acronyme anglais de « Before the Battle of Yavin », soit « avant la bataille de Yavin » en français. Le 5, lui, indique que l’intrigue se déroule 5 ans avant cette bataille. C’est comme notre manière de noter les années, autour d’un moment particulier de l’histoire : on dit par exemple en « l’an 5 avant JC ».

Dans l’univers de Star Wars, la bataille de Yavin est l’une des plus importantes et des plus décisives de la trilogie originale. Elle se déroule lors de l’épisode IV de la saga — Un nouvel espoir — le tout premier film sorti.

Ici, les forces rebelles doivent à tout prix détruire l’Étoile Noire, l’arme ultime de l’Empire, capable de détruire des planètes entières. Grâce à Luke Skywalker, qui arrive à tirer un missile au bon endroit, le camp rebelle parvient à détruire la station et obtenir une première grande victoire contre les forces ennemies.

L’Étoile Noire dans Star Wars. // Source : Star Wars

Cet évènement sert de marqueur temporel. Les acronymes BBY ou ABY (pour After the Battle of Yavin) sont souvent utilisés pour préciser la place chronologique des événements. Ainsi, les péripéties de La Menace Fantôme, le premier film de la prélogie, se déroulent en BBY 32, tandis que L’Ascension de Skywalker, le dernier film de la postlogie, a lieu en ABY 35.

Dans le cas d’Andor, une date qui se fonde sur la bataille de Yavin est un symbole encore plus fort. On sait depuis le film Rogue One (dont la série est un préquel) que c’est grâce aux actions héroïques de Jyn Erso et de Cassian Andor que les rebelles ont pu mettre la main sur les plans de l’Étoile de la mort — et donc, la détruire pendant la bataille de Yavin.