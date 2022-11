La saison 1 d’Andor s’achève dans l’action et les larmes, et avec une scène post-générique qui dévoile une partie importante de l’intrigue de la saison 2.

Ça y est : la saison 1 d’Andor s’est achevée. Au terme de 12 épisodes d’une impressionnante qualité et d’une intensité vraiment appréciable, notre série Star Wars préférée a clôturé sa première saison dans l’action, des morts, et beaucoup de larmes. Rassurez-vous cependant : on sait d’ores et déjà qu’Andor aura une saison 2, même si cette dernière n’arrivera certainement pas sur nos écrans avant 2024.

Andor nous a quand même réservé une petite surprise avec le dernier épisode de la série, avec une scène post-générique. C’est la première fois qu’il y a une telle scène : les épisodes précédents se terminaient sans ces quelques secondes de « bonus » qui laissent entrevoir le futur de l’histoire. Pour notre plus grand bonheur, les images que l’on peut voir à la fin sont complètement épiques.

Attention, si vous n’avez pas encore vu l’épisode en question : la suite de l’article contient quelques spoilers.

Une scène post-générique particulière

Rix Road, le douzième épisode de la série, diffusé sur Disney+ depuis le 23 novembre, nous a fait vibrer autant qu’il nous a brisé le cœur, tout particulièrement le discours de Marvaa lors de ses funérailles. On peut véritablement voir la rébellion du peuple commencer sous nos yeux, et c’est une scène bien plus parlante encore que l’attaque menée par Andor et les rebelles quelques épisodes auparavant.

L’Étoile de la mort en construction, dans Andor // Source : Disney+

Mais c’est véritablement la scène post-générique qui fait monter les enjeux : on peut y voir des petits robots construire une mégastructure dans l’espace — structure qui se révèle être, lorsque la caméra s’éloigne, l’Étoile de la mort.

La présence de l’Étoile de la mort n’est pas vraiment un spoiler en soi. Andor est le préquel de Rogue One, dans lequel on suit Cassian Andor et Jyn Erso essayer de faire parvenir les plans de l’Étoile aux forces rebelles. Étant donné que l’on sait déjà que leurs destins sont liés à ce vaisseau, c’était peu étonnant.

Ce qui est plus surprenant, c’est de voir à l’œuvre les petits robots : on les voit s’affaire sur le futur laser de l’Étoile — et surtout, on les voit se servir d’étranges objets en forme en croix qu’Andor et les autres prisonniers ont fabriqués pendant leur séjour en prison. La boucle est donc bouclée.

La scène laisse également penser que l’Étoile de la mort aura une place très importante dans l’intrigue de la saison 2 d’Andor. On peut déjà imaginer que l’on va suivre le vol initial de ses plans. Reste plus maintenant qu’à attendre 2024 — il est d’autant plus dur de prendre notre mal en patience maintenant que l’on sait ce qui nous attend.

Les fameux objets construits par Andor en prison // Source : Disney+ / Lucasfilm

