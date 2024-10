Lecture Zen Résumer l'article

Halloween approche, pas à pas, traînant une nuée de frissons et de citrouilles prête à nous glacer le sang. Pour se plonger, en amont, dans une ambiance surnaturelle, voici les 6 meilleurs films d’horreur à voir en streaming, parfaits pour trembler au chaud sous la couette.

Vous avez déjà vu l’intégralité des sagas Saw, Halloween, Terrifier, Alien et autres Massacre à la tronçonneuse ? Les requins des Dents de la Mer ne vous font ni chaud ni froid et vous avez déjà ri aux éclats devant toutes les blagues de Shaun of the Dead ? Pas de panique, nous avons exactement ce qu’il vous faut pour préparer Halloween comme il se doit, avec les 6 meilleurs films d’horreur à voir en streaming.

Et pour des cadeaux bonus, dans le genre de l’horreur, n’oubliez pas de profiter de notre sélection spéciale séries, spéciale jeux vidéo, spéciale livres ou encore spéciale jeux de société.

Jennifer’s Body. // Source : 20th Century Fox

Quels films d’horreur regarder en streaming pour Halloween ?

La Plateforme sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Au rayon des films gores, La Plateforme s’est rapidement imposé comme un classique du genre de l’horreur, dès sa sortie sur Netflix, en 2020. On y découvre une prison verticale terrifiante, connue sous le nom de La Fosse. Les détenus y sont alors répartis, deux par deux, sur différents étages. Mais attention : seuls les prisonniers du niveau 1 ont accès à l’intégralité de la nourriture nécessaire pour survivre.

Une plateforme laisse ensuite les restes à ceux du niveau suivant, et ainsi de suite, jusqu’aux derniers étages, qui peuvent mourir de faim. Construit sur un principe similaire à celui de la série The 8 Show, également sur Netflix, La Plateforme déroule évidemment une réflexion sanglante sur la lutte des classes, tout en nous servant une intrigue gore à souhaits, flirtant avec le cannibalisme. Et si vous avez déjà dévoré tous les plats du premier film, sachez qu’une suite vient tout juste de sortir sur Netflix. Et bon appétit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Conjuring : Les Dossiers Warren sur Prime Video

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Pour se faire peur avec un bon film d’horreur, il n’y a rien de mieux que la terreur provoquée par des histoires vraies. La saga Conjuring l’a bien compris, en nous plongeant dans les années 1960 et 1970, aux côtés d’Ed et Lorraine Warren, des chasseurs de fantômes et stars du paranormal.

Dans ce premier film, situé en 1971, la famille Perron fait face à de nombreux phénomènes inexpliqués, depuis son emménagement dans une nouvelle maison. Le couple Warren s’attache alors à comprendre d’où viennent les démons qui hantent les lieux… Loin d’être un énième film à jump scares, même s’il en abuse évidemment, Conjuring joue surtout avec malice sur notre peur du noir, à chaque instant. Et pour continuer sur votre lancée, sachez que Conjuring 2 : Le Cas Enfield, tout aussi cauchemardesque, est également disponible sur Prime Video.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Jennifer’s Body sur Disney+

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Megan Fox (Transformers) qui tue soudainement les hommes autour d’elle, histoire de s’ouvrir l’appétit, ça vous dit ? C’est tout le postulat de Jennifer’s Body, boudé par la critique et le public lors de sa sortie en 2009, puis finalement réhabilité comme un classique d’horreur féministe. Jennifer est ainsi une adolescente au physique de rêve, qui se retrouve soudainement possédée par une entité cannibale, à la suite d’un sacrifice qui a mal tourné. Sa meilleure amie, incarnée par la géniale Amanda Seyfried (Veronica Mars, The Dropout), va alors tenter de l’arrêter.

Complètement kitsch, ce teen movie propose une vengeance démoniaque qui fait un bien fou, avec une ambiance des années 2000 vraiment fun. Alors oui, les dialogues sont parfois risibles, la bande originale pop-rock est mielleuse à souhaits et l’histoire est franchement téléphonée. Mais le duo formé par Megan Fox et Amanda Seyfried s’impose comme une évidence et il faut avouer que voir ces deux ados prendre le pouvoir sur les hommes est une expérience réjouissante.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Get Out sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Connu pour ses satires politiques, assaisonnées d’un soupçon d’épices horrifiques, Jordan Peele a commencé à nous terrifier dès 2017, avec la sortie de Get Out. Véritable phénomène à sa sortie, cette petite bombe mélange comédie et horreur avec l’histoire de Chris et Rose, filant le parfait amour. Et ce week-end marque une étape importante dans leur relation : Chris, jeune photographe noir, s’apprête donc à rencontrer les parents de Rose, un couple de Blancs bien installés dans une maison bourgeoise. Cette parenthèse idyllique tourne bien rapidement au cauchemar…

On vous prévient : Get Out ne vous servira pas une intrigue gore ou remplie de jump scares. Non, sa narration est bien plus subtile que cela, se servant avec brio des pires pensées de l’Humanité et de l’horreur du racisme pour faire monter un peu plus l’angoisse à chaque seconde. Le tout est saupoudré de twists vraiment terrifiants, pour mieux nous montrer que les vrais démons ne se cachent pas sous notre lit, mais plutôt autour de nous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

American Nightmare sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃🎃

Et si, une fois par an, les crimes et autres meurtres étaient légalisés, le temps d’une nuit spécialement dédiée à la violence ? Voilà le scénario terrifiant de la saga American Nightmare, qui a connu pas moins de cinq films différents au fil des années. Si le concept a fini par s’essouffler, l’idée originale reste un prétexte satirique diablement efficace pour questionner nos sociétés actuelles.

Succès surprise à sa sortie, en 2013, le premier volet connaît aujourd’hui un triste regain d’intérêt, alors que Donald Trump suggère très sérieusement d’appliquer le principe du film, aux États-Unis. La dimension horrifique prend un tout autre sens en 2024, bien plus glaçante.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sans un bruit sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Dans les classiques du cinéma d’horreur, l’ouïe joue, en général, un rôle capital, des bruitages dégoûtants aux musiques stridentes en passant par les cris d’effroi. Alors, forcément, lorsque Sans un bruit a débarqué en 2018, son intrigue détonnait dans le paysage du septième art. Dans un monde post-apocalyptique, des créatures aveugles ont ainsi décimé la majeure partie de la population. Les rares survivants vivent sous la menace de ces monstres ultra-sensibles au son. Une seule consigne : le silence.

Sans un bruit est un film au postulat de départ original, enrobé dans une mise en scène plutôt maligne. Certaines incohérences vous feront probablement lever les yeux au ciel, comme nous, mais l’ambiance sensorielle du long-métrage vaut largement le coup d’œil. Réalisé et incarné par John Krasinski (Jim dans The Office), Sans un bruit vous fera redouter le moindre craquement de parquet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !