Les k-dramas nous mettent facilement des papillons dans le ventre, mais ils peuvent aussi nous terroriser. Voici six séries coréennes qui vous glaceront le sang sur Netflix.

En pleine « spooky season » d’octobre, les k-dramas aussi sont au rendez-vous pour nous terroriser. Dans ce guide, voici des séries coréennes avec des monstres, des zombies, du gore et autres séquences d’épouvante à vous faire froid dans le dos. Bon visionnage, ou bon courage (vous pourrez toujours enchaîner avec un k-drama romcom).

La Créature de Kyŏngsŏng

Ce drama est d’abord historique. Il se situe en 1945, dans une Corée sous occupation japonaise. Puis intervient le twist surnaturel, qui s’avère aussi parfaitement horrifique : l’apparition d’une mystérieuse créature, un monstre créé lors d’expériences médicales abominables dans un hôpital. Les personnages devront l’affronter. La Créature de Kyŏngsŏng a donc une dimension horrifique, mais possède aussi une dimension historique et politique assez forte.

Hellbound

Le réalisateur et scénariste du célèbre Dernier train pour Busan est également à l’origine de la série Hellbound. Dans ce drama, certains humains reçoivent une prophétie sur leur propre mort — celle-ci est alors connue, qu’elle soit dans quelques secondes ou mois. Lorsque vient le jour du « jugement », une créature surnaturelle et monstrueuse les pourchasse et les tue affreusement. Certains commencent alors à croire que ce sont des anges et que tout cela aurait quelque chose à voir avec Dieu et l’enfer… À noter qu’une saison 2 a récemment été officialisée par Netflix.

Parasyte : The Grey

Une invasion extraterrestre ? Non, une infestation. Car dans Parasyte : The Grey, d’étranges aliens fonctionnent comme des parasites : ils ont besoin d’hôtes (humains) pour vivre et prospérer. La morphologie de l’être humain infecté change et son crâne se transforme en une sorte de… plante carnivore, d’où peuvent sortir des tentacules voraces. C’est une adaptation coréenne du manga japonais culte, Parasyte.

All of Us are dead

Vous ne croyez tout de même pas que nous allions faire un guide de k-dramas horrifiques sans parler de zombies ? On sait que les fictions coréennes ont tendance à briller dans ce domaine spécifique (Dernier train pour Busan au cinéma, Kingdom en série). Mais la différence de All of Us Are Dead, c’est qu’elle prend un lycée pour contexte, avec un préalable assez terrifiant si vous êtes claustrophobe : après l’apparition d’un virus zombifiant qui commence à toucher des lycéens, des élèves sont obligés de s’enfermer dans l’établissement. Un thriller apocalyptique extrêmement gore, plus ou moins en huis clos.

Sweet Home

Dans une résidence pourtant tranquille, d’étranges phénomènes ont lieu… et pour cause, des résidents sont pris de symptômes étranges, avant de se transformer en monstres anthropophages (assez proches de zombies en soi). Un jeune homme orphelin, déjà en proie au désespoir, se retrouve à affronter ces créatures, à survivre, à essayer de démêler ce qu’il se passe. Sweet Home a connu une « bataille finale » dans sa dernière saison en 2024.

Les Silences de la forêt

On termine plutôt dans le domaine de l’épouvante et du thriller psychologique, bien que Les Silences de la forêt ne soit pas dénué de séquences (très) gores. Mais c’est surtout le récit qui est glaçant. Tout démarre pourtant très simplement : une jeune femme vient s’installer durant l’été dans un motel perdu dans la campagne. En dépit de son air angélique, celle-ci est… une totale psychopathe.

