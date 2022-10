Entre monstres, bonbons, déguisements de fantômes et maquillage de zombies, profitez de la fête de l’horreur pour passer du temps autour d’un bon jeu de société déniché pour l’occasion. Les jeux qui affichent vampires, squelettes et autres créatures macabres sortent tous de leur tanière à cette époque de l’année et il est difficile de faire un choix. Alors, quels jeux de société pour Halloween choisir ? Numerama vous dévoile sa sélection qui fait peur.

Contrairement à d’autres médias, comme les films, les séries, les romans (découvrez d’ailleurs ici notre sélection de 5 livres terrifiants pour se mettre dans l’ambiance) ou même les jeux vidéo, il est compliqué pour un jeu de société de provoquer de la peur aux joueurs. Si quelques rares jeux parviennent bien à susciter des émotions (Alice is missing, évidemment), ce n’est pas le cas de tous.

Ne vous laissez pas abattre pour autant, et découvrez notre sélection des meilleurs jeux de société autour de la thématique d’Halloween. À défaut de vous faire peur, vous passerez quoiqu’il arrive un bon moment. Et comme on est toujours plus forts à plusieurs que tout seul, elle se concentre sur des jeux coopératifs : aidez-vous les uns les autres pour affronter les monstres qui vous attendent !

Enfin, n’hésitez pas à user d’artifices pour ajouter de l’ambiance : lumières tamisées, bougies (attention tout de même à ne pas mettre le feu à vos cartes et plateaux de jeu 😱), musique flippante… effet garanti sur les jeux qui s’y prêtent.

Liste récapitulative des jeux de société pour Halloween

Pour les plus petits :

La Chasse aux Monstres

Zombi Kidz Evolution

Pour jouer en famille :

Mysterium

Scooby-Doo Escape

Les jeux de société d’horreur :

Betrayal at House on the Hill

Zombicide

Pour frissonner avec les plus petits

Nos deux jeux préférés pour jouer avec vos plus jeunes enfants. Après tout, il n’y a pas d’âge pour se faire (un peu) peur.

La Chasse aux Monstres : parfait après la chasse aux bonbons

La nuit tombe, l’heure du dodo arrive. Et avec elle, une ribambelle de monstres effrayants qui se cachent sous le lit. Mais tous ont un point faible, et les joueuses et joueurs coopèrent pour essayer de les chasser avant qu’ils ne soient trop nombreux. Revisite du Memory, La chasse aux monstres est un jeu pour jouer avec les tous petits, dès 3 ans, pour des parties d’environ 10 minutes.

La Chasse aux Monstres // Source : Le Scorpion Masqué

Zombie Kidz Évolution : le jeu coopératif d’Halloween pour enfant

Il fallait bien que ça arrive un jour : l’invasion zombie a commencé. Toute la ville est ravagée, et la horde s’approche de ton école. On a beau préférer les vacances, ce n’est pas une raison pour ne pas la défendre. Le point fort du jeu est évidemment son aspect évolutif : après chaque partie, on colle un petit cerveau autocollant sur une jauge de progression, et régulièrement on peut ouvrir une enveloppe contenant… surprise ! Zombie Kidz Évolution est un jeu à partir de 7 ans, pour des parties de 15 minutes.

Zombie Kidz Évolution // Source : Le Scorpion Masqué

Des jeux pour se faire peur en famille

Nos deux jeux préférés pour réunir toute la famille autour de la table : enfants, ados, parents, grands-parents, amis, etc.

Mysterium : plongez dans une séance de spiritisme

Trente ans après le drame, le nouveau propriétaire du manoir Warwick vous convie à une séance de spiritisme pour entrer en contact avec le fantôme du défunt, et découvrir les circonstances de sa mort. Mais ce dernier ne peut communiquer avec vous qu’au travers d’illustrations. À vous de découvrir son meurtrier, l’arme du crime, et le lieu du méfait. Mysterium est un jeu plein d’ambiance, grâce à ses magnifiques illustrations.

Mysterium // Source : Libellud

Scooby-Doo Escape : partez à la chasse des fantômes

C’est par une nuit noire et orageuse que votre Mystery Machine décide de tomber en panne. Heureusement, vous trouvez un manoir non loin pour vous réfugier. Évidemment, comme toute aventure de Scooby-Doo qui se respecte, un fantôme hante les lieux. À vous d’incarner les personnages de l’équipe, de résoudre des énigmes, pour enfin découvrir la vérité. Scooby-Doo Escape est un jeu qui mélange plusieurs genres : enquête, énigme et narratif.

Scooby-Doo Escape // Source : USAopoly

Les jeux de société d’horreur pour flipper entre potes

Nos deux jeux préférés pour passer une soirée entre potes. Des jeux avec un peu plus de règles, un peu plus de matériel, et aussi un peu plus cher du coup. Mais ambiance garantie !

Betrayal at House on the Hill : à la découverte d’un manoir hanté

Vous auriez pu vous douter que ce n’était pas une bonne idée d’explorer ce manoir surplombant la colline. Petit à petit, vous découvrez de nouvelles salles, l’histoire et l’intrigue se dévoilent, jusqu’à ce que l’un des joueurs se fasse posséder par les lieux hantés. Il change alors de camp, devient le méchant du scénario, et affronte ses anciens camarades. Immersif, narratif et horrifique, Betrayal at house on the hill est clairement le jeu le plus halloweenesque de cette sélection. Il se murmure même que certains membres de la rédaction ont la trouille en y jouant…

Betrayal at house on the hill // Source : Avalon Hill

Zombicide : le jeu de plateau d’horreur

Les zombies ont surgi de nulle part et envahi le monde. Mais une poignée de courageux citoyens (vous !) décide de s’unir pour résister à la horde de contaminés. Vous parcourez la ville, à la recherche d’armes, de provisions, et surtout de vengeance. L’heure du « zombicide » a sonné ! Zombicide est un jeu de figurines, d’action non-stop, et un véritable défouloir, au cours des 25 missions proposées dans la boîte.

Zombicide // Source : Cool Mini Or Not

