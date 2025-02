Lecture Zen Résumer l'article

Qu’est-ce que l’ADN exactement ? Derrière cet acronyme mystérieux se trouve nos informations génétiques. Cet article répond aux questions de bases que tout le monde se pose sur cet assemblage fascinant.

Tout le monde a déjà entendu parler de l’ADN. Mais savez-vous de quoi il s’agit précisément ? Connaissez-vous la signification de l’acronyme ADN ? Réponses, et explications.

1. Quelle est la signification de l’ADN ?

L’acronyme ADN signifie « acide désoxyribonucléique ». Pourquoi ce terme-là ? Il fait référence au sucre qu’il contient dans sa structure : le désoxyribose.

Double hélice d’ADN // Source : ColiN00B; Pixabay

2. Qu’est-ce que c’est l’ADN ?

Selon l’Institut National du Cancer, l’ADN est : « une longue double-chaîne de molécules en spirale ». Assemblées, les molécules d’ADN forment des segments, appelé des gènes. Mis bout à bout, l’ensemble des gènes forment des chromosomes.

L’ADN est donc la composante fondamentale de notre matériel génétique.

3. Où se trouve l’ADN dans notre corps ?

L’ADN se trouve dans les cellules du corps. Plus précisément dans le noyau des cellules.

Modèle 3D d’une cellule avec son noyau au centre // Source : Pixabay

4. À quoi sert l’ADN ?

La fonction de l’ADN est de stocker l’information génétique, un peu comme le disque dur d’un ordinateur. Toutes les molécules qui le composent s’appellent des nucléotides (ou des « bases », due à leur structure constituée notamment d’une base azotée). Chaque nucléotide, ou base, peut se comparer à une lettre de l’alphabet, mais au lieu d’en avoir 26, il n’y en a que 4 (A;C;G;T). Mis bout à bout, ces nucléotides forment des séquences qui peuvent être comparés à des mots ou des phrases. Ils seront traduits en protéines. Ces protéines ont des rôles divers et permettent à la cellule de se développer et de fonctionner. L’ADN se transmet de génération en génération.

Chromosomes. // Source : Pixabay

5. Quel parent donne le plus d’ADN à son enfant ?

Chaque cellule contient 46 chromosomes. La division cellulaire des cellules reproductrices donne quatre cellules, appelées « gamètes ». Ce sont les ovocytes chez la femme et les spermatozoïdes chez l’homme. Chaque gamète ne contient que 23 chromosomes, équivalent donc la moitié du matériel génétique de l’individu.

Quand il y a une fécondation, l’ovocyte de la mère et le spermatozoïde du père fusionnent pour former des cellules contenant 46 chromosomes (23 chromosomes + 23 chromosomes). Ces nouvelles cellules contiennent donc un jeu complet du matériel génétique. Assemblées ensemble, les cellules forment un nouvel être vivant composé d’une moitié de l’ADN de la mère et d’une moitié de l’ADN du père. Ce nouvel individu a donc un matériel génétique unique, qui lui est propre.

Mitose : division cellulaire d’une cellule somatique, c’est-à-dire la majorité des cellules du corps. Méiose : Division cellulaire des cellules germinales qui formeront les gamètes.

6. Pourquoi les tests ADN « récréatifs » sont interdits en France ?

Aujourd’hui, les tests génétiques considérés comme « récréatifs », vendus sur Internet souvent dans le but de connaitre son ascendance, sont interdits par la loi.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) explique sur son site que la France a adopté cet encadrement strict depuis plusieurs années pour différentes raisons. Elle considère que les données de santé et de génétique sont d’une sensibilité particulière et que « les sociétés apportent peu de garanties sur leur qualité et la sécurité des échantillons et des données (techniques d’analyse, modalités de stockage, etc.) ». Enfin, les informations sont trop sensibles vu le « risque réel de compromission des données, comme l’a montré la fuite de données massive intervenue chez une des principales entreprises proposant des tests génétiques ».

Les tests génétiques ne sont donc autorisés que dans des cas très limités qui comprennent :

une enquête judiciaire

une prise en charge médicale

de la recherche

