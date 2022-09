La troisième saison de The Mandalorian arrive en 2023. Un premier teaser a été publié par Disney.

Quand sort la saison 3 de The Mandalorian ?

Après une première saison en 2019, puis une deuxième en 2020, la logique aurait voulu que la troisième saison de The Mandalorian arrive en 2021. C’était d’ailleurs le plan à l’origine, lorsque Disney avait confirmé ce calendrier lors d’une conférence à la mi-décembre 2020. Mais avec la pandémie de coronavirus, cette échéance ne pouvait plus être tenue.

Aujourd’hui, un nouveau planning est arrêté : la suite des aventures de Din Djarin sera projetée sur Disney+ à partir du mois de février 2023. La date a été révélée le 26 mai dernier sur Twitter par le compte officiel de la licence. Elle est toujours d’actualité : la diffusion du premier teaser de la série indique toujours une sortie en 2023.

Un premier teaser de The Mandalorian saison 3

Quels personnages pour la saison 3 de The Mandalorian ?

Le teaser de la saison donne un petit aperçu des personnages que l’on recroisera. Le Mandalorian, bien sûr, mais aussi Grogu, qui finalement est retourné aux côtés de son protecteur. Quelques membres liés à Mandalore sont d’ailleurs encore de la partie : l’intrépide Bo-Katan Kryze, qui occupe une place notable dans la saga, et la mystérieuse armurière.

Chez les autres, on retrouve évidemment Carl Weathers en tant que Greef Karga et Amy Sedaris sous les traits de Peli Motto. Moins sûre sera la présence de Ming-Na (Fennec Shand), Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Temuera Morrison (Boba Fett) ou même Mark Hamill (Luke Skywalker). Idem pour Gina Carano (Cara Dune) en raison de prises de position.

Que raconte la nouvelle saison de The Mandalorian ?

Certains arcs narratifs développés avec les saisons une et deux ont pu être refermés avec les derniers épisodes diffusés en 2020. Mais les problématiques principales restent : peut-on ramener Grogu aux siens ? Et où sont-ils ? Que devient Din Djarin, maintenant qu’il a été frappé d’excommunication ? Et quid de Mandalore ? Quelles sont les intentions de Bo-Katan ?

Bo-Katan Kryze révélant son identité en retirant son heaume. // Source : Lucasfillm

En particulier, on devine une franche opposition à venir entre Bo-Katan et Din Djarin à cause de la propriété du sabre noir, véritable relique dans la culture de Mandalore. Quiconque possède l’arme devient le souverain de la planète. L’arme appartenait au moff Gideon (Giancarlo Esposito), mais Din Djarin l’a récupéré dans un combat. Et cela ne fait pas les affaires de Bo-Katan.

Plus généralement, il faut se souvenir que l’histoire du The Mandalorian se déroule entre les Épisodes VI et VII de Star Wars, l’émergence du Premier Ordre — qui est une organisation militaire née des cendres de l’Empire. C’est elle la principale des menaces à l’époque. Elle apparaît dans la troisième trilogie de la saga avec Rey, Finn et Poe Demeron.

Y aura-t-il une saison 4 à The Mandalorian ?

C’est prévu et c’est Jon Favreau qui a confirmé la nouvelle en mai 2022. Il est depuis le début le scénariste et showrunner de The Mandalorian, projet sur lequel il planche depuis au moins 2018 — Disney et Lucasfilm avaient toutefois dans l’idée de faire des séries en prises de vues réelles depuis bien avant. La saison 4 arriverait probablement en 2024 ou 2025.

Cette nouvelle saison pourrait accentuer encore plus l’idée de crossovers sur le site de SVOD — ce qu’on a déjà vu notamment avec la saison deux et Le Livre de Bob Fett. Parmi les projets que Disney prévoit pour Star Wars, on sait qu’au moins deux séries se prêtent à ce genre d’exercice : Ahsoka et Rangers of the New Republic. Elles se passent à la même période.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.