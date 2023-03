L’épisode 3 de la série The Mandalorian glisse un indice sur le retour d’un adversaire iconique pour le duo formé par Din Djarin et Grogu.

Deux phrases : c’est tout ce qu’il a fallu au nouvel épisode de The Mandalorian pour faire revenir le spectre d’un terrible ennemi.

Dans l’épisode 3 de la saison 3, disponible depuis le mercredi 15 mars 2023, une conversation paisible entre plusieurs personnages a pris un tour inattendu : l’adversaire le plus terrifiant du chasseur de primes Din Djarin et de Grogu pourrait bien faire son retour. Cette rapide annonce, qui pourrait presque passer inaperçue, fait pourtant monter d’un cran le suspense de la série.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 3. Passez votre chemin si vous ne voulez pas être divulgachés, et allez plutôt regarder le nouvel épisode (qui est vraiment super).

Vers un retour du Moff Gideon ?

Ladite discussion évoque en effet le Moff Gideon, le grand adversaire des deux premières saisons de The Mandalorian. Or, celui-ci pourrait bien faire son retour. Le Dr Pershing, un scientifique qui travaillait sous ses ordres, est sur Coruscant : il fait partie d’un programme d’amnistie, qui vise à ramener les anciens soldats de l’Empire dans le giron de la Nouvelle République.

Alors qu’il parle avec d’autres militaires membres du programme, la conversation dévie vers Moff Gideon. « Il se serait échappé sur le chemin vers la cour martiale », indique un ancien soldat. Un autre, peu convaincu, s’exclame qu’il ne s’agirait selon lui que d’« un écran de fumée ». En effet, « il parait qu’ils l’ont relié à un fouet mental ». Les quatre personnages changent ensuite de conversation — mais le doute est bien là.

Moff Gideon, un méchant iconique et redoutable. // Source : Lucasfilm

À la fin de la saison 2, après avoir kidnappé Grogu, Moff Gideon était battu par Din Djarin puis capturé. On apprenait d’ailleurs dans l’épisode 1 de la saison 3 que Cara Dune elle-même avait livré le militaire aux forces de la Nouvelle République. Son destin semblait donc scellé, lui qui était enfermé en prison et attendait son procès — ou son passage sous le fouet mental, un instrument de lavage de cerveau. Le fouet mental est l’appareil auquel le Dr Pershing est attaché à la fin de l’épisode, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’engin n’inspire pas confiance. Pourtant, cette hypothèse ne convainc pas. Pourquoi faire circuler l’évasion de Moff Gideon si ce n’est pas pour le faire revenir plus tard dans la série ?

Cela semble logique : depuis le début de la série, Moff Gideon est LE méchant iconique, et son personnage est particulièrement marquant. Surtout, il n’a pas encore été remplacé par un nouvel antagoniste depuis le début de la nouvelle saison. Les événements de l’épisode 3 paraissent en tout cas confirmer que le Dr Pershing ne compte pas abandonner ses travaux sur le clonage — dont le but était de transférer la sensibilité à la Force de Grogu à d’autres personnes. L’intervention d’Elia Kane, l’ancienne collaboratrice de Moff Gideon, suggère que ce dernier est bien toujours vivant, et toujours déterminé à mettre la main sur Bébé Yoda.

