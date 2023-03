La série The Mandalorian fait revenir un ancien personnage de la saison 1, que vous aurez peut-être reconnu immédiatement. Attention, il y a des spoilers sur le premier épisode de la nouvelle saison dans cet article.

La série The Mandalorian vient de diffuser le premier épisode de la saison 3 et il y a déjà fort à dire. En particulier, un ancien personnage est sur le point de revenir. Mais avant d’aller plus loin, prudence ! Cet article cite des passages de l’épisode et va vous gâcher l’intrigue. Ne continuez pas la lecture et revenez plus tard si vous ne voulez pas être divulgâchés.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers ! // Source : Numerama

On l’avait presque oublié. Il faut dire qu’IG-11, le robot assassin, était un personnage de la saison 1 de The Mandalorian, diffusée en 2019. Facile donc de zapper le droïde, surtout depuis toutes les aventures que Grogu et Din Djarin ont vécues depuis. Pourtant, la saison 3 de The Mandalorian semble bien déterminée à faire revenir le robot dans la série, et d’en faire un personnage central de cette saison.

Dans le premier épisode de la nouvelle saison, Din Djarin et Grogu se rendent sur Nevarro, une planète sur laquelle ils ont déjà passé du temps lors des précédentes saisons. Ils y retrouvent leur ami, Greef Karga, devenu haut magistrat, qui leur explique l’absence de Cara Dune, un autre personnage important lors des deux premières saisons.

Mais les deux compères ne sont pas venus sur Nevarro pour retrouver Greef Karga : Din Djarin veut tenter de ressusciter le robot assassin IG-11. Apparemment, le retour du robot est une partie cruciale de l’intrigue de cette première saison, et si, comme nous, vous aviez oublié qui était IG-11, vous tout ce qu’il faut savoir sur ce dernier.

Une statue en hommage à IG-11 a été érigée sur Nevarro. // Source : Disney+

Un personnage récurrent de la saison 1 de The Mandalorian

On rencontre IG-11 pour la première fois dans le tout premier épisode de la première saison de The Mandalorian. Din Djarin vient alors d’accepter une mission et doit récupérer un personnage alors non identifié. Alors qu’il se rend sur la planète Arvala-7, l’endroit où sa cible se trouve, il se retrouve nez à nez avec IG-11, un droïde assassin membre de la guilde de chasseur de primes — les concurrents directs de Din Djarin.

Les deux décident cependant de s’allier le temps de la mission, et de partager la prime en deux. Après s’être battus contre des mercenaires qui gardaient leur cible, les deux découvrent qu’elle n’est autre que Grogu. À ce moment-là qu’IG-11 tente de tuer Grogu, répondant aux ordres qu’il a reçus. Din Djarin lui tire dans la tête, le détruisant une première fois, avant de partir avec Bébé Yoda.

IG-11 et Din Djarin font équipe dans le 1er épisode de la saison 1 de The Mandalorian // Source : Disney+

On ne revoit ensuite IG-11 que bien plus tard dans la saison, dans l’avant-dernier épisode. Din Djarin est de retour sur Arvala-7, accompagné de Cara Dune, et les deux retrouvent Kuiil, un extraterrestre qui a aidé le chasseur de primex après que ce dernier a récupéré Grogu.

Kuiil leur apprend qu’il a réparé IG-11, et qu’il a changé sa programmation, passant son objectif principal de « tuer » à « protéger ». Jusque-là, le robot était présenté comme particulièrement antipathique et même dangereux. Mais les réparations de Kuiil ont modifié sa personnalité, et il est désormais aimable, et son nouveau maître l’emploie en toute confiance pour l’aider dans ses tâches quotidiennes.

Ils repartent tous ensemble sur Nevarro pour affronter Moff Gideon. C’est lors de cet affrontement que Kuiil est tué, en essayant de protéger Grogu, qui est enlevé. IG-11 retrouve l’enfant, le défendant des stormtroopers, et aide même Din Djarin et les autres à se sortir d’une mauvaise passe avec des soldats ennemis. Il soigne le Mandalorien, lui permettant de survivre à ses blessures. Plus tard, il se sacrifie en marchant dans la lave et en se faisant exploser au milieu de stormtroopers, permettant ainsi à Din Djarin, à Grogu et à Cara Dune de survivre.

IG-11 se sacrifie pour que les autres puissent survivre. // Source : Disney+

Jusque-là, on pensait donc IG-11 complètement détruit par la lave et l’explosion meurtrière. Ce nouvel épisode nous apprend cependant qu’une partie du robot a survécu, et que la statue en son honneur a été construite en partie avec ses pièces — increvable ce robot, décidément ! Din Djarin est donc bien décidé à faire revenir le droïde d’entre les morts, et de s’en servir pour protéger Grogu lors de sa mission sur Mandalore.

Cependant, la première tentative de résurrection ne se passe pas totalement comme prévu : les circuits de mémoire du robot ont été gravement endommagés par l’explosion. Il est donc revenu à sa dernière mission, et réessaye de tuer Grogu, avant d’être neutralisé.

Passage au bloc opératoire. // Source : Disney+

Cependant, Mando ne désespère pas, et convainc des mécaniciens de le sauver malgré ses nombreuses pièces manquantes, et leur promet même de leur rapporter une nouvelle carte mémoire pour sauver le robot.

Un futur rôle majeur

L’épisode 1 ne parle pas plus d’IG-11, mais il laisse penser que le robot devrait jouer un rôle majeur dans la saison. On sait depuis le début de la série que Din Djarin ne fait pas confiance aux robots, et qu’il tient plus que tout à la sécurité de Grogu. IG-11 ayant sauvé Bébé Yoda à plusieurs reprises, le droïde est le seul auquel le mercenaire accepte de laisser son fils adoptif.

On sait que la mission au cœur de Mandalore, l’ancienne planète des Mandaloriens détruite par l’Empire, va certainement être très dangereuse pour nos deux héros. Ils vont avoir besoin de toute l’aide qu’ils peuvent trouver, et plus spécifiquement de celle d’un certain robot. Va-t-on retrouver un IG-11 aussi sarcastique qu’avant, ou aura-t-il encore une autre personnalité ? Réponse mercredi 8 mars, avec la sortie de l’épisode 2 de la saison 3.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.