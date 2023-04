Une arme antique. Voilà ce qu’est le sabre noir, dans The Mandalorian. Mais vingt ans plus tôt, un romancier a imaginé tout autre chose pour Star Wars.

Présent dès la première saison de The Mandalorian, le sabre noir constitue un fil rouge pour l’intrigue. Évidemment, l’arme tient toujours un rôle prépondérant dans la troisième saison de la série en prises de vues réelles, passant de main en main et suscitant bien des convoitises. Car quiconque possède le sabre noir est en droit de revendiquer le contrôle de la planète Mandalore.

L’arme est visuellement saisissante : c’est une lame noire, dont le fonctionnement est semblable à celui d’un sabre laser. En effet, ce n’est pas de l’acier qui se trouve au-delà de la garde, mais de l’énergie sombre émettant un halo blanc. C’est ce qui lui permet d’ailleurs de rivaliser avec un vrai sabre laser dans un duel. L’arme est unique dans la galaxie.

Bo-Katan Kryze maniant le sabre noir. // Source : Lucasfilm

Le sabre noir a été autre chose, autrefois

Mais dans Star Wars, le sabre noir n’a pas toujours été littéralement un sabre noir. Cette arme a été inventée pour les besoins de la série d’animation The Clone Wars, avec une première apparition dans l’épisode Le Complot de Mandalore, le douzième de la saison deux. Il a ensuite été revu à d’autres occasions, dans Rebels, Le Livre de Boba Fett et, bien sûr, The Mandalorian.

Bien avant cet épisode de The Clone Wars, diffusé en janvier 2010, le sabre noir était un nom qui désignait tout autre chose. C’est le titre d’un roman de l’écrivain américain Kevin J. Anderson, sorti en 1995 aux États-Unis et deux ans plus tard en France. Un roman qui appartient à l’univers étendu, mais qui a été sorti de l’histoire officielle avec le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012.

Dans ce livre, le Sabre Noir est une super-arme spatiale. Plus exactement, c’est un vaisseau équipé d’un super-laser semblable à celui qu’embarque l’Étoile Noire. On ne parle jamais des mandaloriens ici. À la place, le romancier convoque Luke Skywalker, la princesse Leia et Han Solo pour faire face à ce nouveau péril galactique.

Le résumé du roman est disponible en français sur le site encyclopédique HoloNet, une référence chez les fans. L’ouvrage met en lumière d’autres personnages marquants comme l’amiral Daala ou une ancienne Jedi, Callista, ayant perdu ses pouvoirs. C’est aussi ici qu’on trouve un certain Gilad Pellaeon, bras droit de Thrawn, qui sera le prochain grand méchant de Star Wars.

Pour l’anecdote, le projet de super arme stellaire est évoqué sous la forme d’un clin d’œil dans le film dérivé Rogue One. Alors que Jyn Erso, l’héroïne, passe en revue le nom de plusieurs projets confidentiels de l’Empire galactique, elle cite le Sabre Noir parmi différents programmes secrets, comme Griffe du Guerrier ou Amas Irisé. On ne sait rien d’eux.

