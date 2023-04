Retour de Rey, film conclusif pour The Mandalorian et origine des Jedi : trois nouveaux projets Star Wars viennent d’être annoncés sur grand écran. Peu de détails ont été donnés mis à part les synopsis et réalisateurs. Voici ce qu’on sait pour l’instant.

Lors de la Star Wars Celebration 2023, ce vendredi 7 avril, Lucasfilms a annoncé trois nouveaux projets cinématographiques : Dawn of the Jedi, New Jedi Order et The Mandalorian. Rompant avec la tradition, Lucasfilms ne propose toutefois pas une nouvelle et énième trilogie : ce sont trois longs-métrages bien distincts, racontant chacun une histoire entièrement indépendante. L’un d’entre eux signe toutefois la continuité avec la précédente trilogie, avec le retour de Rey.

Si aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée pour ces trois films, de premiers détails ont été précisés. Voici ce qu’on sait.

Un film va conclure la série The Mandalorian sur grand écran. // Source : Disney+ / Lucasfilm

Star Wars : Dawn of the Jedi

Réalisé par James Mangold (Logan)

Situé 25 000 ans dans le passé, ce long-métrage va explorer les origines de Jedi et de la Force. Il se pourrait qu’on rencontre même le tout premier Jedi. Le film a été décrit comme « biblique » et « épique », durant la célébration.

Star Wars : New Jedi Order

Réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel)

Ce film se déroulera 15 ans après Star Wars: The Rise of Skywalker.

Daisy Ridley sera de retour dans le rôle de Rey : l’héroïne sera chargée de reformer l’ordre Jedi.

Le film ne semble pas être labellisé — pour l’instant — comme « Épisode X ».

The Mandalorian : le film

Réalisé par Dave Filoni

Ce film viendra clore, au cinéma, l’arc narratif de Din et Grogu de la série The Mandalorian (actuellement en pleine saison 3).

Chronologiquement dans l’univers Star Wars, il se situe entre les épisodes VI et VII.

