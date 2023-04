Il a été annoncé dans un trailer d’Ahsoka. Maintenant, il est mentionné dans The Mandalorian. Ce sera sans aucun doute le futur antagoniste majeur dans les séries Star Wars… et d’un des trois futurs films.

On le savait déjà avec la diffusion du premier trailer de la série Ahsoka, dont la sortie est attendue courant août. Un personnage majeur de l’univers étendu de Star Wars est en passe de devenir le nouvel antagoniste de la saga. De plus en plus d’éléments sont d’ailleurs mis en place pour préparer son arrivée. L’épisode sept de la saison trois de The Mandalorian y participe.

Au regard de la trajectoire scénaristique de The Mandalorian et d’Ahsoka, ce nouveau grand méchant a de bonnes chances d’apparaître très bientôt sur le petit écran. Mais surtout, on devrait certainement le retrouver au cœur du futur film qui doit clore tous les arcs narratifs des différentes séries en prises de vues réelles (The Mandalorian, Ahsoka et Le Livre de Boba Fett).

Chronologiquement, ce long-métrage se situera entre les épisodes VI et VII. Il devrait servir de liant entre la trilogie originale et la postlogie. D’ailleurs, on voit déjà des épisodes de The Mandalorian fournir graduellement des explications pour venir combler des faiblesses d’écriture, de L’Ascension de Skywalker entre autres. Mais avant d’en dire plus, un rappel : on va spoiler.

Le grand amiral Thrawn arrive

Ce grand méchant n’est autre que Thrawn. Les fans de Star Wars savent bien sûr déjà tout de lui. Ils n’ignorent pas non plus que son arrivée dans les projets audiovisuels de Lucasfilm a été révélée avec la bande-annonce d’Ahsoka — son nom est prononcé à cette occasion. Dès lors, la mention de Thrawn dans The Mandalorian ne constitue pas une surprise pour les fans.

Mais, pour qui suit la saga Star Wars uniquement à travers ce qui est raconté dans les œuvres, et non pas évoqué dans des teasers, c’est la première mention officielle de Thrawn dans les œuvres audiovisuelles de Lucasfilm en prises de vues réelles. En tout cas, c’est la première fois que Thrawn est cité aussi directement à l’écran, dans une série ou un film live.

On parle bien ici des séries et des films avec un casting de chair et de sang, et non pas des séries animées. Effectivement, Thrawn apparaît déjà dans la série Rebels, dans les saisons trois et quatre.

La série Rebels est située chronologiquement entre les épisodes III et IV des films (La Revanche des Sith et Un nouvel espoir). Son intrigue est de fait très éloignée de l’arc The Mandalorian, qui lui se déroule onze ans après l’épisode IV. Autrement dit, on a environ quinze ans qui séparent ces deux périodes. Délai pendant lequel Thrawn a disparu des radars.

L’épisode sept de la saison trois de The Mandalorian constitue de fait une première et annonce un retour imminent de Thrawn. La réunion secrète à laquelle prend part moff Gideon est l’occasion de parler de ce « grand amiral » — Thrawn est un très haut gradé de l’Empire galactique –, et par ailleurs de montrer un personnage clé de son entourage.

Un proche clé de Thrawn aussi introduit

Ce proche n’est autre que Gilad Pallaeon, ici interprété par Xander Berkeley. Il fait office d’interface entre les membres du conseil de l’ombre, auquel prend part le moff Gideon, et Thrawn. Gilad Palleon est un officier supérieur de l’Empire lui aussi, qui est né initialement dans les romans de Timothy Zahn, comme Thrawn. Il a un rôle de bras droit auprès du grand amiral.

Dans l’univers étendu, déclassé et regroupé sous l’appellation Legends, Gilad Pallaeon a occupé de très hautes fonctions. Il est devenu le dirigeant des « Vestiges de l’Empire », nom donné aux restes l’Empire après les évènements de l’épisode VI, Le Retour du Jedi. Charismatique, il avait fini par gagner l’estime de ses adversaires, y compris de l’Alliance et de la Nouvelle République.

De toute évidence, Lucasfilm a choisi de s’inspirer de Legends pour établir une même la dynamique entre Thrawn et Pallaeon dans The Mandalorian, et pour la suite. En effet, Gilad Pellaeon — qui a pour l’heure le rang de capitaine — apparaît mandaté par Thrawn pour être son porte-parole durant le conseil de l’ombre.

Désormais, reste à savoir où et quand Thrawn apparaîtra en premier. Si le teaser d’Ahsoka montre qu’il sera bien dans cette série, rien ne dit que The Mandalorian ne réserve pas une petite surprise à la toute fin de la saison. Un coup de théâtre, pour inciter le public à continuer son abonnement à Disney+ pour voir la suite dans quatre mois.

Compte tenu de son historique, de son aura chez les fans et la façon dont il est présenté (on dit qu’il restaurera la puissance de l’Empire), il est clair que Thrawn sera le prochain grand vilain. En tout cas, du « mandalorianverse », avec les trois séries et le futur film en préparation. Vu le personnage, on peine à croire qu’il ne sera pas au cœur du long-métrage.

