La série phare de Star Wars reprend pour une troisième saison, mais il y a un mais. Si vous n’avez pas suivi une autre série, Le Livre de Boba Fett, vous risquez de ne pas tout comprendre à ce qu’il se passe.

Le 1er mars. C’est la date à laquelle on retrouvera, après deux ans d’absence, The Mandalorian. La saison 3 de la série Star Wars a été annoncée dans une bande-annonce publiée le 17 janvier 2023, et la vidéo laisse entrevoir beaucoup d’actions et de rebondissements pour ces nouveaux épisodes. Mais il y a un mais. Et ce « mais » contient des spoilers. Gare à vous.

Mais si, comme beaucoup, The Mandalorian est la seule série que vous ayez suivie, un élément étonnant devrait vous sauter aux yeux : la présence de Grogu dans la bande-annonce. En effet, à la fin de la saison 2, on voit « bébé Yoda » partir avec Luke Skywalker pour compléter son entrainement et devenir un jedi. Pour comprendre la présence de Grogu dans la nouvelle saison, il va falloir vous plonger dans une autre série Star Wars : Le Livre de Boba Fett.

Vous allez devoir regarder une autre série

La présence de « bébé Yoda » dans la nouvelle saison n’est pas une erreur de la part des réalisateurs, ni un oubli. Si on voit bien les adieux déchirants entre Grogu et Din Djarin (le vrai nom du mandalorien) à la fin de la saison 2, ce n’est pas tout ce qu’il se passe. La suite des aventures de bébé Yoda se déroule dans Le Livre de Boba Fett, et si vous ne l’avez pas vu, vous risquez de ne pas tout comprendre à l’intrigue et à son retour dans la nouvelle saison du Mandalorian. Attention, la suite de cet article contient des spoilers pour Le Livre de Boba Fett : ne lisez pas si vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir.

Le Livre de Boba Fett, diffusée en 2022, suit les aventures du célèbre chasseur de primes sur la planète Tatooine. Dans la scène post-générique du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, on voit d’ailleurs le mercenaires se rendre dans le palais de Jabba afin de prendre le pouvoir. Mais il ne s’agit pas vraiment d’une série isolée : il vaut mieux voir Boba Fett comme la saison 2,5 de The Mandalorian.

Boba Fett dans Le Livre de Boba Fett. // Source : Disney+

En plus de Boba, on retrouve en effet Din Djarin et Grogu. Ce dernier, qui a commencé son apprentissage jedi auprès de Luke Skywalker, a des regrets, et choisit finalement de retourner avec le chasseur de primes. Le dernier épisode de la série montre les retrouvailles des deux personnages — ce qui explique donc qu’ils soient ensemble dans la bande-annonce de la saison 3.

Le Livre de Boba Fett n’a pas reçu de très bonnes critiques et la série est vue comme l’une des moins réussies sur Star Wars. Chez Numerama, nous sommes d’ailleurs peu nombreux à être allés jusqu’au bout des épisodes. Mais, si vous voulez voir de vous-même les aventures de Grogu et les débuts de sa formation de jedi, ou si vous n’avez pas la patience d’attendre jusqu’au 1er mars, alors Le Livre de Boba Fett vous attend.

