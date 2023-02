La saison 2 de The Mandalorian s’achève sur la séparation sur un coup de théâtre. Pourtant, dans la saison 3, tout semble se passer comme si de rien n’était pour Grogu et le Mandalorien. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut avoir vu la série Le Livre de Boba Fett.

Bonne nouvelle : la saison 3 de The Mandalorian sort le 1er mars 2023. Mauvaise nouvelle : elle ne commence pas exactement là où la saison 2 s’est arrêtée, comme vous avez pu vous en rendre compte lors de la sortie de la bande-annonce. En effet, la saison précédente s’achève sur la séparation de Grogu et du Mandalorien, alors que la 3 commence avec les deux personnages réunis, comme si de rien n’était. Pour assister aux retrouvailles, la série vous oblige à regarder Le Livre de Boba Fett.

Il n’est jamais clairement dit dans les bandes-annonces qu’il faut avoir vu Boba Fett pour comprendre l’intrigue de la saison 3 de The Mandalorian. En outre, Le Livre de Boba Fett est une série vraiment, vraiment, vraiment nulle, et il faut l’avoir suivie jusqu’au bout pour assister à la réunion des deux comparses. Comme on vous aime beaucoup, on a regardé Le Livre de Boba Fett en entier pour que vous n’ayez pas à le faire (non, ne nous remerciez pas).

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les retrouvailles de Din Djarin et de Grogu.

Grogu dans les bras de Din Djarin. // Source : Disney+ / Lucasfilm

Que se passe-t-il à la fin de The Mandalorian saison 2 ?

La saison 2 s’achève avec la séparation entre Grogu et Din Djarin. Le premier part avec Luke Skywalker afin de suivre un entraînement et devenir un Jedi, et le second, dans un moment émouvant, retire son casque pour dire au revoir à son fils adoptif.

Le Mandalorien continue alors sa route seul, toujours en possession du sabre noir, qu’il a gagné lors de son combat contre Moff Gideon. Boba Fett a, lui, infiltré l’ancienne forteresse de Jabba Le Hutt, maintenant aux mains de Bib Fortuna, l’ex-bras droit du seigneur du crime. Il tue ce dernier et prend ainsi sa place.

Qu’est-ce qu’il se passe dans Le Livre de Boba Fett ?

Boba Fett devient un seigneur du crime

Cela semble illogique de prime abord, mais Le Livre de Boba est en fait plus une saison 2,5 de The Mandalorian qu’une œuvre vraiment séparée et indépendante. Étant donné que les deux chasseurs de primes se rencontrent dans la saison 2, il aurait de toute manière été difficile de considérer Boba Fett comme une série à part entière.

Au début du Livre, donc, Boba Fett est le nouveau daimyo, le seigneur du crime local de Tatooine. Une situation que contestent plusieurs personnes, bien décidées à prendre sa place. Ce semblant d’intrigue politique aurait pu être intéressant, mais comme beaucoup d’autres choses dans la série, tout tombe à plat à cause d’un scénario très pauvrement ficelé, de répliques absolument nulles, et du manque de charisme général — ou, du moins, de direction du jeu d’acteur — du comédien incarnant Boba Fett. On est à des années-lumière d’Andor.

En parallèle de cette intrigue, on découvre à travers plusieurs flashbacks ce qu’il est arrivé à Boba Fett pendant toutes ces années. Dans l’épisode VI, Le Retour du Jedi, on voit le mercenaire tomber dans la bouche du Sarlacc, un monstre terrible de Tatooine. On découvre à ce moment-là qu’il doit sa survie à son armure en Beskar et à son lance-flamme. Il sort quand même du trou bien amoché, perd connaissance, et se fait voler son armure par des Jawas. Plus tard, il est fait prisonnier par des hommes des sables (les Tuskens), qui finissent par en faire l’un des leurs.

Boba Fett, à gauche, et son acolyte, Fennec Shand. // Source : Disney+

L’intrigue dans le passé est très clairement la partie la moins terrible grâce à l’absence de dialogue (on échappe donc à des platitudes du style « voler, c’est un crime », une phrase vraiment prononcée pendant l’épisode 3). Reste cependant que la série est trop lente et mal réalisée : les deux paragraphes ci-dessus résument 4 épisodes de 50 minutes, c’est affreusement long.

Que deviennent le Mandalorien et Grogu ?

Heureusement, la série redevient plaisante à partir de l’épisode 5, car beaucoup plus de temps est consacré au Mandalorien et qu’on ne voit quasiment pas Boba Fett. Si jamais vous avez malgré tout envie de regarder la série, on vous conseille vivement de commencer à partir de l’épisode 5 et de vous épargner les 4 premiers.

On retrouve Din Djarin, qui a repris son rôle de chasseur de primes, et qui retrouve lors d’une mission l’Armurière et un autre Mandalorien. L’Armurière lui explique que le sabre noir qu’il possède n’est pas n’importe quelle arme : celui qui l’a gagné en combat a le droit de régner sur la planète Mandalore. Rien de ça.

Bon, il y a malgré tout un problème : Mandalore a été presque entièrement détruite par des guerres, et plus personne n’y habiterait. Din Djarin va quand même devoir y retourner : il avoue à l’Armurière qu’il a enlevé son casque, un péché qu’il va devoir expier sur la planète. Avant qu’il ne reparte, l’Armurière forge à la demande de Din Djarin une armure en cotte de maille en Baskar pour Grogu.

Un cadeau plutôt précieux, qu’il veut aller livrer lui-même à Bébé Yoda. Mais une fois parvenu sur la planète où son fils adoptif se trouve, Ahsoka Tano lui déconseille de le voir : cela ne ferait que rendre les choses plus difficiles pour l’enfant. Din Djarin donne donc la cotte de maille à Ahsoka et s’en va, sans voir Grogu. On devine la souffrance de Din, malgré le casque.

Din Djarin et Ahsoka Tano dans Le Livre de Boba Fett. // Source : Disney+

On retrouve ensuite Grogu, qui s’entraîne avec Luke Skywalker pour maîtriser la Force. On apprend que « bébé Yoda » était sur Coruscant lors du massacre des Jedi qu’on voit dans l’épisode III, La Revanche des Sith, mais on ne sait pas comment il a pu survivre. Luke voit que son élève fait des progrès, mais qu’il est cependant un peu absent : son père adoptif lui manque. Le maître Jedi lui laisse alors le choix entre deux objets : il lui propose de prendre l’ancien sabre laser de Yoda et de continuer l’entraînement ; ou bien la cotte de maille en Beskar, pour aller retrouver son père.

Comment Grogu et le Mandalorien se retrouvent ?

Bien évidemment, Grogu choisit la cotte de maille, on n’en serait pas là sinon, et je n’aurais pas dû me taper tous ces épisodes sur Boba Fett pendant mon week-end. Bref.

Grogu repart donc sur Tatooine, où Din Djarin est allé à la demande de Boba Fett pour l’aider à battre tous les méchants qui veulent lui piquer son territoire. Il y a une grosse bataille dans la ville de Mos Espa dont un passage assez agréable où on voit un Rancor (la grosse bébête qu’on voit dans l’épisode VI, Le Retour du Jedi, dans le palais de Jabba) se battre avec un robot. Grogu arrive au milieu de tout ça, alors que Din Djarin est en train de se passer un très mauvais quart d’heure, et le sauve DEUX FOIS en se servant de la Force.

Grogu sauve son « papa ». // Source : Disney+

Grâce à Grogu, tout est bien qui finit bien. Les méchants sont battus, Boba Fett peut rester daimyo, et à la fin tous les habitants de Mos Espa sont même heureux de se prosterner tous les jours devant lui (oui oui, on n’invente rien).

Après s’être fait plein de câlins tout mignons, Grogu et Din Djarin repartent ensemble vers de nouvelles aventures dans un nouveau vaisseau spatial. Et voilà ! Vous devriez maintenant pouvoir suivre la saison 3 de The Mandalorian sans problème, et sans avoir eu besoin de regarder en entier Le Livre de Boba Fett. Veinards.

