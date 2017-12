Julien Cadot - il y a 5 heures Pop culture

Vous le savez : on ne rigole pas avec les spoilers, surtout quand Star Wars est impliqué dans l'équation. Petit guide pour éviter de se gâcher n'importe quel film ou série.

Que ce soit Rogue One, Walking Dead, Game of Thrones ou le dernier épisode de Star Wars qui va sortir le 13 décembre, à mesure que les semaines passent, il est de plus en plus difficile d’éviter les spoilers. Cela dit, quelques astuces pourraient vous éviter les mauvaises surprises au détour d’une conversation indésirable. L’épisode VIII de la Guerre des étoiles va être immanquablement débattu sur les réseaux sociaux dès le jour de sa sortie — et peut-être même avant dans la mesure où la presse assiste aux premières projections privées.

Twitter Éviter les spoilers sur twitter

Twitter est souvent un lieu où les informations vont trop vite et vous n’êtes pas à l’abri d’un tweet qui vous gâcherait la surprise du film en passant dans votre timeline inopinément. Heureusement, il existe des tas de solutions pour faire taire un hashtag trop bruyant.

Avec un client Twitter pour smartphone

La plupart des clients Twitter disponibles sur les marchés d’application permettent de rendre silencieux des hashtags bien spécifiques. Sur votre smartphone, vous pourrez donc télécharger Echofon ou Tweetbot qui vous permettront tous les deux de masquer les tweets contenant un hashtag au choix, en faisant un appui long sur ces derniers pour accéder à leurs options.

Pensez bien à écrire les noms des oeuvres et leurs hashtag : pour Rogue One, il faudra écrire #RogueOne mais aussi, par prudence, #StarWars. Pour Game of Thrones, n’oubliez pas GoT, et Game of Thrones, GoTS7 mais aussi tous les noms des personnages encore vivants.

Avec un client Twitter sur ordinateur

Si vous utilisez un client Twitter sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, il y a de fortes chance qu’il s’agisse de Tweetdeck. Et bien évidemment, cet outil très puissant qui vous permet notamment de garder des hashtags sous surveillance étroite vous permet aussi d’en bannir tout autant.

Pour cela, il vous faut aller dans les paramètres du logiciel (ou de la version web) et de cliquer sur « Mute ». Là, choisissez Text content dans le premier menu déroulant et ajoutez le hashtag que vous ne souhaitez plus voir. Cliquez enfin sur Mute pour voir apparaître le hashtag dans votre liste. Vous pouvez aussi bannir des mots ou des expressions avec la même méthode.

Sur la version web de Twitter

Il n’est pas vraiment dans l’intérêt de Twitter de permettre à un utilisateur de masquer un hashtag, et le client web ne le propose pas. Cependant, il existe des extensions pour Chrome ou Firefox qui vous permettent d’ajouter des fonctionnalités à Twitter en modifiant non pas le site web, mais ce que vous voyez affiché.

Larry Filter, par exemple, est une extension compatible avec Chrome et Firefox qui va vous permettre de faire exactement la même chose que les fonctionnalités des clients mobiles, pour le web. Il vous suffit de l’installer et de la configurer dans votre navigateur pour qu’elle bloque les tweets qui contiennent des hashtags spécifiques avant qu’ils ne s’affichent. Pratique.

Facebook Éviter les spoilers sur Facebook

Sur Facebook, la situation se corse. D’une part, parce qu’il n’y a pas d’application tierce pour le leader des réseaux sociaux et d’autre part, parce qu’il n’est pas possible de masquer des publications selon des mots-clefs spécifiques. Vous pourrez toujours arrêter de suivre vos amis sans les enlever de votre liste si vous détectez que quelqu’un est d’une humeur à vous gâcher la fête, mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus pratique.

Non, il va falloir ruser et adopter, là encore, une extension. Heureusement, Social Fixer existe. Cette extension est compatible avec Chrome, Safari, Firefox et Opera et vous permet d’ajouter des options à Facebook. Comme pour Larry Filter, c’est bien sûr au niveau du navigateur que l’extension agit et non sur le site en lui-même.

Pour ce qui nous intéresse, vous trouverez dans Social Fixer un menu qui vous permettra de filtrer les publications de vos amis. L’application fait apparaître un petit bouton en haut à droite de votre compte Facebook et il vous suffit d’aller dans Edit Social Fixer options, puis dans la rubrique Filtering, d’entrer un mot dans la case Matching Text et de sélectionner Hide pour que la publication qui le contient ne soit pas affichée dans votre timeline. Simple et efficace.

Pour Facebook et Twitter, vous pouvez aussi télécharger l’application SpoilerShield, disponible sur iOS, Android et comme une extension Chrome.

Sur le web Éviter les spoilers sur Internet

Vous êtes un fan hardcore et vous ne voulez vraiment pas tomber sur une ligne de texte ou un article qui pourrait vous révéler quoi que ce soit sur votre série préférée ? Vous ne pouvez pas non plus vous passer d’Internet et des merveilles du web ? Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi une solution pour vous.

Unspoiler est une petite extension pour Chrome qui va devenir votre meilleur amie. Commencez d’abord par l’installer depuis la page de téléchargement. Ensuite, cliquez dans la barre d’adresse, écrivez « unspoiler », appuyez sur la touche TAB de votre clavier et entrez les termes que vous ne voulez plus voir sur le web. Appuyez enfin sur Entrée.

Maintenant, rendez-vous sur n’importe quel site web : vous verrez que l’extension va bloquer les contenus qui comporte les mots-clefs enregistrés. Si vous souhaitez être joueur, vous pouvez révéler les contenus masqués ou les sauvegarder pour les lire plus tard. Après activation, vous ne pourrez donc plus voir cette page.

Après tout ça, vous vous demandez encore comment éviter les spoilers dans la vie ? Difficile. Ne sortez plus et ne communiquez plus. Il parait qu’Amazon livre de la nourriture et des boissons maintenant : vous n’aurez qu’à dire au livreur de les déposer sur le paillasson, de sonner et de partir en courant.