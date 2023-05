Vous avez oublié une partie de l’intrigue de Zelda: Breath of the Wild et vous avez besoin d’un rafraîchissement, quelques jours avant la sortie du nouveau volet, Tear of the Kingdom ? On a tout résumé dans une vidéo de deux minutes, histoire d’aller droit au but.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est sorti sur Switch en 2017, il y a déjà six ans. Vu comme le temps passe vite, il est possible que vous ayez oublié tout, ou une partie de l’histoire du jeu vidéo devenu culte, qui a marqué la sortie de la nouvelle console de Nintendo, et sur lequel des millions de joueurs et joueuses se sont amusées.

La suite du jeu, intitulée The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sortira le 12 mai 2023, et promet déjà des nouveautés épiques, comme des nouvelles armes et des pouvoirs assurant un gameplay innovant.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild : le guide express

Numerama a d’ailleurs pu jouer quelques heures à Tears of the Kingdom, et le résultat s’annonce vraiment grandiose — on ne vous en dira pas plus, vous pourrez vous jeter sur notre test complet lorsqu’il sortira !

En attendant, rattrapez l’histoire de Link, des quatre prodiges et leurs créatures, pour être prêts et prêtes pour le 12 mai prochain !

