Nintendo est revenu sur un mystère de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Qu’est devenue la technologie Sheikah alors qu’elle est omniprésente dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu vidéo aussi immense que rempli de mystères. Celles et ceux qui ont joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont dû observer un fait étrange dans cette suite directe : la technologie Sheikah, pourtant omniprésente dans la première aventure (la fameuse tablette qu’utilise Link, entre autres), est totalement absente.

Si certains se posent encore la question, Hidemaro Fujibayashi, directeur de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a fourni une réponse plus ou moins claire à l’occasion d’un entretien paru le 9 octobre sur The Telegraph. En résumé, la disparition soudaine de la technologie Sheikah est un mystère qui appartient au monde d’Hyrule, dont le peuple est habitué à ce genre de phénomènes. Après tout, on parle d’un monde où surgissent du jour au lendemain des ilots célestes.

La technologie Sheikah dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild // Source : Capture d’écran YouTube

La technologie Sheikah a disparu de Zelda parce que c’est comme ça

« Elle [la technologie Sheikah] disparaît après la défaite du Fléau [le boss de fin]. Tous les habitants d’Hyrule ont été témoins de ça également, et c’est considéré comme un mystère. On estime que, comme le Fléau a disparu, la technologie Sheikah disparaît aussi car son rôle a été rempli », indique Hidemaro Fujibayashi.

Il ajoute : « C’est, de toute façon, commun d’assister à des événements mystérieux ou des phénomènes étranges dans Hyrule. Par conséquent, ses habitants assument le fait que la disparition est liée à l’ancienne technologie Sheikah et on dirait que personne ne cherche à en savoir beaucoup plus. »

En somme, il ne faut pas chercher à trop comprendre, puisque Nintendo ne semble pas vouloir aller plus loin qu’une forme de fatalisme : la technologie Sheikah a disparu parce que c’est ainsi. Il n’y a rien de vraiment rationnel. Il faut simplement l’accepter — à l’instar des autochtones d’Hyrule.

La disparition de la technologie Sheikah est surtout une aubaine narrative pour Nintendo, qui introduit une autre technologie dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avec les artefacts soneaus. Link peut les manipuler à l’envi grâce à des pouvoirs inédits, qu’il reçoit dans l’introduction du jeu. Cela lui permet par exemple de créer des centaines et des centaines de constructions n’ayant pour limite que l’imagination des joueuses et des joueurs. Ce que n’autorisaient pas les outils Sheikah dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

