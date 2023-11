On connaît désormais la liste des nommés pour le jeu de l’année 2023. Le lauréat sera connu lors de la cérémonie des The Game Awards. Deux titres sortent du lot : Baldur’s Gate 3 et Alan Wake 2.

Lundi 13 novembre, la liste des nommés pour la cérémonie des The Game Awards 2023 a été dévoilée — édition pendant laquelle la première bande-annonce de GTA VI pourrait être diffusée. Ils sont six à pouvoir prétendre au titre de jeu de l’année, succédant alors à Elden Ring.

Si le sacre d’Elden Ring était évident en 2022, il sera un peu plus difficile de jouer les Madame Irma cette année. Deux productions sortent du lot : Baldur’s Gate 3 et Alan Wake 2, qui ont chacun huit nominations. Mais The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 et, dans une moindre mesure, Marvel’s Spider-Man 2 ou Super Mario Bros. Wonder ont leur mot à dire.

Alan Wake 2 // Source : Remedy Entertainment

Deux grands favoris pour le titre de jeu de l’année 2023

Le grand favori numéro 1 : Baldur’s Gate 3 (PS5, PC)

Celles et ceux qui se sont plongés dans Baldur’s Gate 3 il y a quelques semaines en parlent encore. Et pour cause : ce RPG s’inspirant des règles de Donjons et Dragons est une référence du genre. D’une profondeur sans égal, le jeu offre un contenu renversant et une vaste durée de vie. Il y a tellement de possibilités que la rejouabilité est infinie. Même la décision la plus anodine peut parfois avoir des conséquences significatives plus tard. Baldur’s Gate 3 est un monument qui a établi de nouveaux standards d’exigence. Voilà pourquoi c’est l’immense favori.

Sa note sur Numerama : 10 sur 10.

Son score Metacritic : 96 sur 100.

Son nombre de nominations : 8.

Ses chances de gagner : très élevées.

10/10 Baldur’s Gate 3 Lire le test 69,99 € sur Playstation Store 57,99 € sur Steam Points forts Une profondeur narrative exceptionnelle

Une durée de vie très étendue

Des personnages secondaires très attachants

Le nouveau mètre-étalon du JDR en jeu vidéo Points faibles Aucun doublage VF

La caméra 3D déraille parfois

Pas évident pour les néophytes

Du texte en veux-tu en voilà

Le grand favori numéro 2 : Alan Wake 2 (PS5, Xbox Series, PC)

Treize ans : c’est le temps qu’il a fallu à Remedy Entertainment pour offrir une suite à Alan Wake. Et quelle suite ! Cette nouvelle aventure mêlant horreur, action et narration est un bijou d’écriture. Très malin dans sa manière de raconter les choses et toujours surprenant dans les différentes séquences qu’il propose, Alan Wake 2 est une expérience qu’on pourra qualifier de « différente », dans le bon sens du terme. Une fois encore, Remedy Entertainment prouve qu’il sait faire de grands jeux vidéo à sa manière. C’est brillant.

Sa note sur Numerama : 10 sur 10.

Son score Metacritic : 87 sur 100.

Son nombre de nominations : 8.

Ses chances de gagner : très élevées.

10/10 Alan Wake 2 Lire le test 56,99 € sur PlayStation 49,99 € sur Epic Games Points forts Une maîtrise narrative sans réel équivalent

Un double-jeu grâce à Saga

Visuellement réussi Points faibles Quelques couacs techniques dans les petits détails

Il faut aimer les temps morts

Il vaut mieux avoir joué à Alan Wake et à Control

Il aurait pu être favori : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch)

Dans une année normale, c’est-à-dire avec un calendrier moins assommant en termes de grosses sorties, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aurait été un favori plus que crédible. En dépit d’une belle réinvention à souligner, il reste quand même un peu trop proche de son prédécesseur. En 2017, justement, The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait logiquement été sacré. Voir gagner sa suite six ans après laisserait un sentiment de redite, quand bien même il n’y aurait pas vol à l’arrivée.

Sa note sur Numerama : 9 sur 10.

Son score Metacritic : 96 sur 100.

Son nombre de nominations : 5.

Ses chances de gagner : modérées.

La grosse cote : Resident Evil 4 (PS5, Xbox Series, PC)

Resident Evil 4 est le remake d’un des meilleurs jeux d’horreur de tous les temps. Le voir dans la liste n’a donc rien d’illogique. Cette nouvelle version d’un jeu paru initialement sur GameCube est irréprochable sur le fond et sur la forme. En prime, la saga de Capcom bénéficie d’une sacrée aura. Bref, les conditions semblent réunies pour que Resident Evil 4 crée la surprise. On ne mettrait pas notre PEL dessus, mais pourquoi pas…

Sa note sur Numerama : 9 sur 10.

Son score Metacritic : 93 sur 100.

Son nombre de nominations : 3.

Ses chances de gagner : modérées.

La facilité : Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

En toute franchise, on n’aimerait pas voir Marvel’s Spider-Man 2 remporter la plus prestigieuse des statuettes. Cette adaptation signée Insomniac Games est excellente, mais se révèle un peu trop sage pour remporter une telle adhésion. Bien réalisé, il est le blockbuster qui coche beaucoup de cases, misant plus sur l’efficacité que sur l’audace pour convaincre. Marvel’s Spider-Man 2 est un bon jeu, mais il faut être excellent pour prétendre à la plus haute marche du podium. Sa seule chance ? Sa réputation auprès du grand public et le capital sympathie de son héros.

Sa note sur Numerama : 8 sur 10.

Son score Metacritic : 90 sur 100.

Son nombre de nominations : 7.

Ses chances de gagner : faibles.

8/10 Marvel’s Spider-Man 2 Lire le test 69,99 € sur Fnac Points forts Que c’est beau…

Venom

La DualSense employée avec intelligence Points faibles Première moitié qui ronronne trop

Monde ouvert générique

Trop de costumes

La nomination pour services rendus : Super Mario Bros. Wonder (Switch)

Que vient faire Super Mario Bros. Wonder dans la liste des nommés pour le jeu de l’année ? C’est une excellente question. S’il avait une récompense d’honneur, alors il la recevrait pour couronner l’incroyable carrière du héros de Nintendo. Malgré le poids des années, le plombier moustachu parvient encore à étonner — que ce soit en 3D ou, comme ici, en 2D. Il n’empêche, Super Mario Bros. Wonder manque d’arguments sérieux face à la concurrence. Bon, ok, il y a Mario éléphant et ça peut suffire.

Sa note sur Numerama : 8 sur 10.

Son score Metacritic : 92 sur 100.

Son nombre de nominations : 5.

Ses chances de gagner : faibles (sauf si le jury adore les éléphants).

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !