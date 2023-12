Après PlayStation et Xbox, c’est au tour de Nintendo de proposer sa rétrospective de l’année 2023. Vous allez savoir combien de temps vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

C’est l’heure des bilans. Vous voulez connaître les morceaux de musique qui ont fait votre année 2023 ? Rendez-vous sur Deezer, Spotify ou Apple Music, en fonction de votre abonnement. Vous avez une PlayStation ? Rendez-vous ici. Vous avez une Xbox ? C’est plutôt là qu’il faut aller. Vous avez une Switch ? Nintendo vient tout juste d’ouvrir le portail qui permet d’accéder à sa rétrospective.

On peut dire que l’année 2023 a été très dense pour Nintendo, avec le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sur Switch, il y a aussi eu Super Mario Bros. Wonder, une nouvelle aventure du plombier particulièrement réussie. Bref, les propriétaires de la console n’ont pas vraiment eu le temps de s’ennuyer. Vous voulez savoir combien de temps vous avez passé sur la dernière épopée de Link ? Vous êtes sûr ?

J’ai dépassé les 50 heures de jeu sur Zelda, et vous ?

Pour accéder à sa rétrospective Nintendo, il n’y a rien de sorcier : on clique sur ce lien, on renseigne ses identifiants et on laisse la magie opérer. Notez que vous avez peut-être reçu un mail de la part du constructeur pour vous annoncer que vos statistiques sont disponibles.

La rétrospective Nintendo Switch se compose de plusieurs volets qui renseignent sur :

Votre premier jeu de l’année ;

Votre nombre de jeux joués ;

Votre nombre d’heures jouées en cumulé ;

Vos genres préférés ;

Le mois où vous avez le plus joué (spoiler : ce sera sans doute mai) ;

Votre jeu préféré (avec le nombre d’heures).

Grâce à ces données facilement disponibles (plus qu’en naviguant dans les menus de la Switch), j’ai appris que j’avais passé 65 % du temps sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ce qui est peu surprenant au regard du contenu immense de cette exclusivité qui a marqué les esprits au mois de mai.

Le portail de Nintendo se termine par les prévisions pour 2024. Trois jeux sont mentionnés : Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime! et Luigi’s Mansion 2 HD. Y aura-t-il une Switch 2 officialisée ? On a envie d’y croire.

