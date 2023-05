The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023, est malheureusement victime d’un gros leak, à dix jours de son lancement. Attention aux spoilers.

Nintendo s’apprête à vivre quelques jours tendus d’ici au lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Comme le rapporte Kotaku dans un article publié le 1er mai, la future aventure prometteuse de Link est actuellement victime d’une fuite majeure. Certaines copies ont déjà été vendues et PC Gamer a identifié plusieurs versions émulées susceptibles de tourner sur un PC (même sur un Steam Deck). Sur le forum 4chan, plusieurs spoilers majeurs sont disponibles.

Numerama a pu confirmer l’existence de ce leak.

C’est une vraie déception pour la firme nippone, qui s’était arrangée pour donner un minimum de détails sur l’intrigue de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aujourd’hui, en parcourant Twitter, Discord, Reddit ou d’autres plateformes plus obscures (y compris de streaming), on peut obtenir des détails cruciaux sur l’histoire ou le jeu. Il est nécessaire de faire très attention, à dix jours de la sortie sur Nintendo Switch.

Report 📰🚨:



Found inventory listings from vendors. This is seeming to be proving the mercari copy of Zelda Tears of the Kingdom was likely real. UPC inventory codes match up with the copy that was posted.



Also the game is in warehouses. pic.twitter.com/HjOZNp69gA — Pory (@pory_leeks) April 30, 2023

La fuite de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une catastrophe

À l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes les failles n’ont pas été colmatées. Certains internautes ont entamé des diffusions en direct sur des plateformes de streaming moins connues que Twitch. Certains y rivalisent d’ingéniosité pour tenter de passer au travers des gouttes de la modération.

Selon les informations de Kotaku, l’un des plus gros serveurs Discord dédiés aux fuites de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a déjà été fermé. Sur Twitter, des captures compromettantes ont été remplacées par des images indiquant que des copyrights ont été enfreints. Autant de preuves que le département juridique de Nintendo est sur le qui vive pour éviter qu’un torrent de spoilers ne se répande sur les internets, avec tout ce que cela implique en termes de surprises gâchées. On vous encourage vivement à ne pas fouiller des sites comme 4chan, où plusieurs utilisatrices et utilisateurs partagent des informations clés sans aucun scrupule.

Pour aller plus loin On a joué à Zelda: Tears of the Kingdom, et ça s’annonce encore grandiose

C’est bien évidemment une catastrophe pour Nintendo, qui voit le lancement de son plus gros jeu être entaché par un leak massif. Numerama ne partagera aucune fuite ni aucun lien vers des sites liés à des spoilers. Pour les éviter, on vous incite à suivre nos conseils prodigués à l’époque pour les séries House of the Dragon ou Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Les mots-clés à masquer sont : Zelda, Link, TOTK, Ganondorf, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Zelda: Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom ou encore Zelda: TOTK.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !