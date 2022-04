9 romans incontournables de SF et de fantasy avec des personnages lesbiens

Pour la journée de visibilité lesbienne, Numerama a choisi d’honorer les lesbiennes réelles, mais aussi, celles qui n’habitent que dans les pages des livres.

Que diriez-vous de voyager à travers le temps et les univers, de monter à dos de dragons, ou encore de mener vos troupes lors de batailles épiques dans une Chine fantastique ? Si vous aimez les livres de science-fiction et de fantasy et que vous cherchez des histoires dont les personnages principales sont des lesbiennes, alors n’allez pas plus loin.

Pour la journée de la visibilité lesbienne, le 26 avril, Numerama a préparé une sélection de livres de science-fiction et de fantasy mettant à l’honneur des lesbiennes, trop souvent oubliées dans les œuvres classiques et dans les littératures de l’imaginaire. Nous avons sélectionné 9 œuvres, 7 livres et 2 bande-dessinées, mais il ne s’agit en rien d’un panorama complet : il existe d’autres ouvrages que nous ne listons pas ci-dessous, qui n’ont pas encore été traduits en français, et certainement d’autres que nous n’avons pas encore découverts.

Le Prieuré de l’Oranger, de Samantha Shannon

Le Prieuré de l’Oranger, de Samantha Shannon // Source : De Saxus

Certainement l’un des romans les plus ébouriffants paru ces dernières années, Le Prieuré est surtout un monument : il s’agit d’un livre ouvertement féministe, dont les héroïnes sont fortes et n’ont pas peur d’assumer leur sexualité. Le Prieuré est également imposant au sens propre du terme : il s’agit d’un véritable pavé d’un petit millier de pages — il a d’ailleurs été découpé en deux tomes pour la version poche. Mais ne laissez pas la longueur du livre vous faire peur : le roman embarque les lecteurs très rapidement dans son univers, et les pages défilent toutes seules.

L’histoire du Prieuré suit le destin de plusieurs héroïnes : Sabran, la reine du reinaume (eh oui) d’Inys, Ead, la magicienne envoyée à la cour pour une mystérieuse mission, et enfin Tané, l’apprentie guerrière dont le rêve est de pouvoir un jour chevaucher un dragon. Alors que les tensions montent et que d’anciens ennemis refont leur apparition, les vies si différentes des protagonistes vont s’imbriquer, et elles vont devoir s’allier pour assurer leur survie.

Pour les fans du Prieuré qui voudraient continuer l’aventure, sachez que l’autrice, Samantha Shannon, vient d’annoncer un prequel au livre : A Day of Fallen Night (Un jour de nuit tombée, ndlr). L’intrigue se déroule bien avant les évènements racontés dans Le Prieuré, et se concentre sur de nouveaux personnages — et on espère avec à nouveau des lesbiennes badass. A Day of Fallen Night doit sortir en janvier 2023.

Traduit par Benjamin Kuntzer, Jean-Baptiste Bernet.

Gideon La Neuvième, de Tamsyn Muir

Gideon La Neuvième, de Tamsyn Muir // Source : Acte Sud

S’il fallait résumer Gideon La Neuvième en un seul mot, ce serait : fun. L’univers créé par Tamsyn Muir n’est pourtant pas drôle de prime abord : l’histoire commence sur la sombre et froid 9e planète, siège de la famille Nonagesimus, des nécromanciens particuliers. L’héritière, Harrowhark, est convoquée par l’Empereur avec les représentants des neuf autres grandes familles afin de participer à un tournoi mystérieux. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et que Gideon, la cavalière censée assurer la protection d’Harrow, la déteste.

Dire que Gideon La Neuvième est une histoire peu conventionnelle serait un euphémisme. Tamsyn Muir arrive tour à tour à nous surprendre, à nous angoisser et à nous faire vraiment rire à voix haute lors des 500 pages de l’histoire.

On vous prévient juste : ne commencez pas à lire ce livre avant d’aller vous coucher : vous risquez simplement de ne jamais dormir et de continuer à lire Gideon La Neuvième jusque très tard dans la nuit. Gideon est le premier tome d’une tétralogie : le deuxième livre, Harrow La Neuvième, est sorti en août 2020, mais n’a pas encore été traduit en français. Les deux tomes suivants, Nona La Neuvième et Alecto La Neuvième, doivent sortir en 2023 aux États-Unis.

Traduit par Stéphanie Lux.

Les Oiseaux du Temps, de Amal El-Mohtar et Max Gladstone

Les Oiseaux du Temps, d’Amal El-Mohtar et Max Glastone // Source : Mnémos

Plein de poésie et de voyages à travers les univers et le temps, Les Oiseaux du Temps est un véritable petit bijou. Numerama vous conseillait déjà ce livre dans une précédente critique : Les Oiseaux du Temps nous a conquis. Le livre est écrit entièrement sous forme de lettres, que s’envoient les deux héroïnes, Bleu et Rouge.

Toutes les deux agentes de factions opposées lors d’une guerre temporelle, Bleu et Rouge ne sont pas censées communiquer. Mais après une singulière défaite, Rouge reçoit une première lettre de la part de Bleu, se vantant de sa victoire. Commence ainsi l’échange entre les deux ennemies, mais ce qui était au début des messages de provocations devient rapidement quelque chose de plus sincère — quelque chose qui pourrait changer le cours de la guerre.

Traduit par Julien Bétan.

Le Chant des Cavalières, de Jeanne Mariem Corrèze

Le Chant des Cavalières // Source : Hélios

Le Chant des Cavalières est un roman unique. Non seulement parce qu’il s’agit du seul livre de notre sélection écrit par une autrice française, mais aussi, de par son histoire. Le résumé pourrait pourtant laisser entrevoir une histoire déjà lue : ce n’est absolument pas le cas.

Le Chant des Cavalières raconte l’histoire d’un ordre religieux composé de femmes qui ont quelque chose de spécial : elles chevauchent des dragons. Le roman suit l’histoire de Sophie, la descendante de la mythique reine Margot, prise au milieu de complots géopolitiques — et elle-même cavalière. Une quête de soi intime tout autant qu’une histoire politique, magnifiquement bien écrit.

Les Étoiles Sont Légion, de Kameron Hurley

Un roman de space opera novateur et féministe : Les Étoiles Sont Légion, de Kameron Hurley, a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti aux États-Unis, en 2017, et il est depuis considéré comme une référence SF lesbienne. L’histoire suit Zan, une guerrière amnésique qui se réveille au fin fond de l’univers. Elle a été faite prisonnière par un peuple, qui assure être sa famille, et qui lui dit qu’elle doit absolument les mener à un mystérieux vaisseau, capable d’assurer leur survie à tous.

Entre conflits géopolitiques, manipulations et vol de vaisseaux, Les Étoiles Sont Légion est devenu en quelques années un classique à ne pas louper : foncez vite le lire.

Traduit par Gilles Goullet.

Celle qui devint le Soleil, de Shelley Parker-Chan

Celle Qui Devint Le Soleil // Source : Bragelonne

En lisant la quatrième de couverture, il serait facile de penser qu’il ne s’agirait que d’une simple reprise de Mulan. Celle qui devint le Soleil est quelque chose de beaucoup plus grand. L’histoire se déroule dans une Chine mystique réinventée du 14e siècle, envahie par les Mongoles depuis près d’un siècle déjà. Zhu, née dans une famille pauvre, reçoit de la part d’un devin une prédiction : elle ne sera jamais rien. À son frère, par contre, on prédit gloire et grandeur. Mais lorsque son village est attaqué par des bandits et que c’est son frère qui meurt, Zhu décide de prendre sa place, et de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour réclamer ce qui lui est dû : un destin légendaire.

Amené par Zhu, un personnage incroyable comme il m’en a rarement été donné de lire, Celle Qui Devint Le Soleil est un livre époustouflant. Batailles épiques, protagonistes inoubliables et écriture sublime, Celle Qui Devint Le Soleil est à mettre absolument entre toutes les mains.

Celle qui devint le Soleil n’est pas encore sorti : le roman sera disponible le 18 mai 2022, mais vous pouvez d’ores et déjà le précommander.

Traduction par Louise Malagoli.

Les Maîtres Enlumineurs, de Robert Jackson Bennet

Une « oeuvre majeure de fantasy moderne » : c’est comme ça que Numerama vous présentait Les Maîtres Enlumineurs il y a quelques mois. L’intrigue des Maîtres Enlumineurs prend place dans la cité de Tevanne, une ville régie par un type de magie très particulier : les enluminures. On suit le destin de Sancia, jeune voleuse nouvellement arrivée à Tevanne, qui possède un talent hors pair : elle peut lire les objets, et les enluminures. Ce don particulier va lui permettre de rencontrer « clef », un objet enluminé inhabituel — une rencontre qui va la pousser à défier la ville de Tevanne tout entière.

Traduction de Laurent Philibert-Caillat.

Dans Un Rayon de Soleil, de Tillie Walden

Il n’y a rien de tel qu’une mission dans l’espace pour oublier son ex. Du moins, c’est ce que pensait Mia, qui s’est engagée dans un vaisseau spatial dont la mission est de restaurer d’immenses structures architecturales du passé. Sauf que Mia n’est pas vraiment au bout de ses peines, et qu’elle n’arrive pas à oublier Grace, qu’elle a rencontrée quelques années plus tôt.

Magnifiquement mis en couleur et aidé par des dessins superbes, Dans un Rayon de Soleil est un régal, une histoire touchante et ambitieuse qui transportera tous les lecteurs. L’oeuvre a d’ailleurs remporté un Prix Eisner, l’une des plus prestigieuses récompenses de la bande dessinée.

Traduit par Alice Marchand.

La Fille de la Mer, de Molly Knox Ostertag

Morgan a 15 ans et ne rêve que d’une chose : partir loin de l’île où elle vit, où elle est sent seule et où personne ne la comprend. Car Morgan a un secret : elle a rencontré Keltie, une jeune fille étrange qui habite dans la mer — et elle rêve de l’embrasser.

Une bande dessinée d’une douceur extrême et aux dessins magnifiques, qui s’est taillé une place de choix dans nos cœurs — et qui en fera surement de même avec le vôtre bientôt.

