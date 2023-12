Les Oscars du jeu vidéo ont lieu dans la nuit du 7 au 8 décembre. Outre l’élection du jeu de l’année 2023, on devrait découvrir de belles annonces. Comme une nouvelle console Xbox ?

Maintenant que la première bande-annonce de GTA 6 a été diffusée, on peut se pencher sur le dernier gros événement de l’année pour les jeux vidéo : la cérémonie des The Game Awards, équivalente des Oscars qui prend place chaque année en décembre.

La remise des prix en soi n’est pas la partie la plus intéressante. En revanche, ce show est l’occasion de découvrir des annonces importantes pour les mois à venir. Que nous réserve la soirée des The Game Awards 2023 ? Réponse cette nuit.

Comment voir la cérémonie des The Game Awards 2023 ?

L’événement sera diffusé dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre, à partir de 1h30 du matin, heure française. Oui, il va falloir dire adieu à ses heures de sommeil.

Quand ? Le vendredi 8 décembre, à 1h30 du matin (pré-show de 30 minutes) ;

Où ? Un peu partout : sur Twitch, YouTube (en 4K), ou encore Twitter ;

Quoi ? Des prix pour les gros jeux vidéo de 2023 et des grosses annonces pour ceux à venir.

Une nouvelle Xbox annoncée cette nuit ?

Dans quelques heures, on connaîtra le lauréat de la cérémonie des The Game Awards. Six jeux peuvent succéder à Elden Ring : Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder et Resident Evil 4. Avec huit nominations chacun, Alan Wake 2 et Baldur’s Gate 3 font partie des grands favoris. Mais il peut toujours y avoir des surprises.

Il ne sera pas uniquement question de prix attribués pendant un peu plus de deux heures : grâce aux The Game Awards 2023, on devrait avoir droit à de belles annonces. L’an dernier, on avait découvert Hades 2, Death Stranding 2, la date de sortie de Diablo IV ou encore le nouveau jeu de FromSoftware. Cette année, l’événement fêtera ses dix ans et on imagine que cet anniversaire sera célébré comme il se doit. On sait déjà que GTA 6 ne sera pas annoncé, puisque Rockstar Games a publié la première bande-annonce de son côté. Mais il n’y a pas que GTA dans la vie.

Nouvelle Xbox Series X // Source : The Verge

Microsoft a par exemple teasé des « annonces importantes à ne pas manquer », avec éventuellement une nouvelle Xbox Series pour répondre à la PlayStation 5 Slim. Cela pourrait être le modèle cylindrique qui a fait l’objet d’une fuite il y a quelques semaines. La multinationale se doit de formuler une réponse à la nouveauté lancée par Sony il y a quelques jours. Et on se souvient que la Xbox Series X avait été dévoilée lors des The Game Awards 2019. Un rafraîchissement esthétique serait logique trois ans après le lancement.

Ce que l’on est sûr de voir : l’élection du GOTY 2023.

Ce que l’on rêve de voir : la nouvelle Xbox Series X.

Ce que l’on ne verra pas : GTA 6.

