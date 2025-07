Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sosh booste ses forfaits pour l’été en doublant la data utilisable en Europe et dans les DOM. Les offres 150 et 200 Go profitent désormais de 40 à 50 Go de roaming, un vrai plus pour les vacances.

Cet été, si vous envisagez de découvrir un pays européen, disposer d’un forfait mobile avec une large quantité de données peut faciliter votre voyage. Trouver un opérateur qui propose un forfait adapté à votre usage en vacances n’est pas toujours évident. En fonction de votre façon de voyager, un forfait généreux en data pour l’étranger peut être particulièrement avantageux. Sosh offre justement une solution idéale.

Le forfait 4G sans engagement Boost Vacances de Sosh, avec 100 Go passe à 40 Go pour l’Europe au lieu de 20 Go. Il est proposé au même prix de 9,99 € par mois.

À noter que le forfait 150 Go compatible 5G à 14,99 € est également concerné par ce boost estival, et passe lui aussi à 50 Go de données en Europe.

C’est quoi ce forfait pour les vacances de Sosh ?

100 Go de données mobiles pour la France, ce n’est pas énorme, mais c’est parfaitement suffisant. D’autant plus que ce forfait spécial pour l’été n’a pas pour vocation de vous accompagner toute l’année. Avec 40 Go à utiliser en Europe, l’opérateur cible les personnes qui comptent voyager durant l’été. 40 Go, c’est une bonne enveloppe pour continuer à utiliser vos services habituels, accéder au GPS, ou rechercher des informations.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Avec ce forfait, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Est-ce que ce forfait de Sosh vaut le coup à ce prix ?

Le forfait 4G 100 Go + 40 Go pour l’Europe sans engagement est une excellente affaire, notamment si vous comptez voyager cet été. Sosh passe par le réseau mobile d’Orange, l’un des meilleurs réseaux en France, selon les dernières données de l’ARCEP.

Vous pouvez vous abonner à ce forfait Sosh en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Vous pouvez obtenir ce numéro gratuitement en appelant le 3179.

Les points à retenir sur ce forfait :

40 Go pour l’Europe

100 Go en 4G depuis la France métropolitaine

Le réseau Orange

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

