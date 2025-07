Lecture Zen Résumer l'article

Les box internet sont devenues des pochettes-surprises : un abonnement fibre par-ci, un téléviseur ou une tablette par-là, et maintenant une console. En effet, Bouygues propose la PlayStation 5 Slim à 229 €. Voyons si cela vaut vraiment le coup.

Sur le papier, 229 € pour l’une des meilleures consoles du marché, cela donne envie. D’autant plus si, comme la plupart des joueurs et joueuses, vous attendez avec impatience GTA 6 qui ne sortira visiblement que sur console dans un premier temps. Mais, derrière ce joli prix barré, que se cache-t-il ? On a sorti la calculatrice pour voir si cette offre vaut véritablement le coup.

Ce que l’opérateur propose concrètement avec cette PS5

Bouygues propose en ce moment deux offres :

La PS5 Slim version numérique à 229 € ;

ou la PS5 Slim avec lecteur à 329 €.

Les offres PS5 chez Bouygues Télecom. // Source : Numerama

Pour accéder à cette PS5 à prix (très) bas, il faut souscrire à l’une des deux formules « Gaming » de Bouygues :

Bbox Must Gaming à 43,99 €/mois la 1ère année, puis 50,99 €/mois (une fibre jusqu’à 2 Gb/s, Wi‑Fi 6 + répéteur TV 4K, plus de 180 chaînes)

(une fibre jusqu’à 2 Gb/s, Wi‑Fi 6 + répéteur TV 4K, plus de 180 chaînes) Bbox Ultym Gaming à 52,99 €/mois la 1ère année, puis 59,99 €/mois (une Fibre jusqu’à 8 Gb/s, Wi‑Fi 7 + deux répéteurs avec décodeur 4K HDR, appli TV multi-écrans et une clé 4G de secours — 200 Go/mois — offerte)

L’engagement est de 24 mois, mais si vous avez déjà un forfait mobile Bouygues, le tarif est maintenu au-delà des 12 mois. Toujours bon à savoir.

Est-ce que cela vaut le coup ? On a calculé

Comme souvent avec ce type d’offre « prix cassé », le montant affiché en gros ne dit pas tout. Pour connaître le véritable coût de la console, il faut inclure tout ce qui ne saute pas immédiatement aux yeux. D’abord, bien sûr, le prix d’appel de la PS5 : 229 € pour la version numérique, 329 € pour celle avec lecteur.

À cela s’ajoute le surcoût lié à l’abonnement « Gaming », plus cher qu’une offre fibre classique. Chez Bouygues, une Bbox Must standard coûte normalement 35,99 €/mois la première année, puis 42,99 €/mois, contre 43,99 € puis 50,99 € pour sa déclinaison « Gaming ». Idem pour l’offre Ultym, qui passe de 44,99 € à 51,99 € dans sa version classique, à 52,99 € puis 59,99 € en mode « Gaming ».

En clair, ce n’est pas le prix d’appel de la console qui fait la différence, mais bien le surcoût de 8 euros de l’abonnement « Gaming » qui permet à Bouygues de rentabiliser l’opération sur 24 mois. Enfin, il ne faut pas oublier les frais annexes, comme les 48 € de mise en service, voire les 59 € de frais de résiliation si vous quittez Bouygues avant la fin des 24 mois.

Lorsqu’on fait le calcul sur 24 mois, on arrive finalement à :

Modèle Détail du coût Total PS5 Slim Numérique – Prix affiché : 229 €

– Surcoût abonnement : 192 € (8 € × 24 mois)

– Mise en service : 48 € 469 € sur deux ans PS5 Slim avec lecteur – Prix affiché : 329 €

– Surcoût abonnement : 192 € (8 € × 24 mois)

– Mise en service : 48 € 569 € sur deux ans

On est donc loin des 229 € ou 329 € mis en avant par l’opérateur. Une fois tous les coûts additionnés, la console revient en réalité à 469 € pour la version numérique et 569 € pour la version avec lecteur, des tarifs beaucoup plus proches du prix habituel en temps normal. Au moment où l’on écrit ces lignes, le soir du 22 juillet, la PS5 Slim est d’ailleurs en promotion à 399 € pour la version numérique et 499 € pour le modèle avec lecteur, jusqu’au 29 juillet 2025. En dehors de cette période, les tarifs repassent à 499 € et 549 € respectivement.

Autrement dit, mieux vaut pour le moment profiter de ces promotions directes, sans passer par un FAI. L’offre Bouygues n’est pour autant pas inintéressante, notamment pour le modèle numérique sur lequel on peut économiser 30 € à terme. C’est une option qui a du sens si vous aviez déjà prévu de passer à une box premium, ou si vous souhaitez étaler le coût de la console sur deux ans, sans passer par un paiement en plusieurs fois classique.

