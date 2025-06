Lecture Zen Résumer l'article

La prochaine version de macOS, qui prendra le numéro de version 26.0, introduit un redesign majeur de l’interface, similiaire à celui de l’iPhone. Apple prépare aussi son Mac au futur des interactions homme-machine avec un nouveau Spotlight.

Lundi 9 juin, Apple a organisé sa conférence WWDC 2025. La marque y a présenté toutes ses nouveautés logicielles, comme iOS 26 pour les iPhone. Parmi elles : la nouvelle version de macOS, qui se nomme Tahoe. Il s’agit d’une mise à jour majeure du système d’exploitation avec de très nombreuses nouveautés.

Pour aller plus loin Apple annonce iOS 26 et des nouveautés pour iPhone, Mac et iPad : le résumé de la WWDC

La nouveau look de macOS est le « Liquid Glass », avec du verre et des menus flottants

Liquid Glass, c’est le nouveau design de tous les systèmes d’exploitation d’Apple : iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, watchOS 26, tvOS 26, CarPlay et bien sûr macOS. Tous les boutons se mettent au verre, avec des reflets et de la transparence. La barre de menu devient ainsi totalement invisible, sans démarcation.

Le nouveau macOS est trop beau avec ses tuiles transparentes. // Source : Capture d’écran

Parmi les nouveautés, outre des nouveaux icônes et un thème transparent, la barre de menu devient totalement transparente pour donner une impression d’un écran plus grand. Les widgets sont aussi quasiment invisibles.

Design transparent = impression d’un écran plus grand // Source : Capture d’écran

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Selon Apple, « les éléments emblématiques de macOS seront plus expressifs, agréables et personnels », comme l’entreprise l’écrit dans son communiqué de presse. macOS Tahoe va également permettre davantage de personnalisation : nouvelles apparences claires/foncées, nouveau look, couleurs de thème personnalisées. Comme sur iOS 18 en somme. Il est d’ailleurs possible pour la première fois de changer la couleur des dossiers pour les personnaliser, avec des émojis.

Spotlight s’améliore beaucoup : Apple prépare des interactions plus intelligentes

Un des changements majeurs de macOS Tahoe est Tahoe, qui permet désormais aux utilisateurs d’exécuter directement des centaines d’actions, « comme envoyer un e-mail ou créer une note », précise Apple. Cela fonctionne avec les applications Apple, mais les développeurs tiers pourront aussi y faire appel. L’idée est d’avoir une sorte d’assistant accessible en une seconde, en attendant un nouveau Siri qui s’y glissera prochainement.

Un nouveau Spotlight plus puissant // Source : Capture d’écran

Lors d’une recherche, Spotlight va chercher partout où il peut et regrouper les résultats : fichiers, dossiers, événements, applications, messages, etc. Le moteur de recherche s’enrichit de filtres pour trouver précisément ce qu’on veut : un fichier PDF par exemple.

Les autres changements de macOS Tahoe

Parmi les autres nouveautés, il faut souligner l’arrivée de la traduction en temps réel sur FaceTime. C’est comme les sous-titres d’un film : en haut de l’écran s’affichent les phrases de votre interlocuteur, traduites dans une langue que vous comprenez. Une fonction qu’on trouve aussi sur iOS 26. On peut aussi traduire les messages dans l’application Messages.

Toutes les nouveautés de macOS Tahoe // Source : Capture d’écran

Apple améliore aussi sa fonction Continuité, qui permet de poursuivre la même activité d’un appareil Apple à l’autre. Il y a notamment l’arrivée de l’application Téléphone sur Mac, pour accéder à son historique d’appels, ses contacts et ses messages vocaux. Il y a même l’assistance à la mise en attente et le filtre des appels. On trouve aussi les Live Activities, qui étaient arrivées sur iPhone avec Dynamic Island. De quoi suivre un match de foot ou sa livraison depuis la barre de menu.

Apple Games, le Steam de macOS. // Source : Apple

Apple accueille également Apple Games, une application pour retrouver tous ses jeux, avec un Game Overlay pour gérer rapidement les paramètres de son ordinateur, ou activer le mode basse consommation. L’entreprise a annoncé l’arrivée de nouveaux jeux sur Mac, dont Cyberpunk 2077.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama