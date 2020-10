En plus de l'iPhone 12, Apple lancer l'iPhone 12 Pro et sa déclinaison Max. Les deux smartphones héritent du LiDAR apparu sur le dernier iPad Pro.

Comme l’année dernière, Apple a décidé de décliner son iPhone en Pro, imitant son catalogue iPad. Comme annoncé lors du keynote diffusé le 13 octobre, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro vont céder leur place à l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Principale différence entre les deux générations ? L’ajout d’un LiDAR.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ne seront pas les premiers produits Apple à hériter d’un LiDAR. Le dernier iPad Pro en a bénéficié avant eux. Il s’agit d’un dispositif qui utilise la lumière pour mesurer les distances, scanner l’environnement et reproduire avec précision des objets. Sur un smartphone, il améliore les performances en réalité augmentée, mesure avec plus de précision des objets (exemple : un meuble) et peut servir aux photos prises avec le mode portrait.

L’iPhone 12 Pro fait tout comme l’iPad Pro

En plus du LiDAR, les iPhone 12 Pro vont en profiter pour agrandir légèrement leur écran. Comme l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro passe à 6,1 pouces (contre 5,8) tandis que l’iPhone 12 Pro Max s’appuie sur une dalle de 6,7 pouces (contre 6,5). Par conséquent, l’iPhone 12 Pro Max devient le plus grand iPhone jamais vendu par Apple. En termes de design, les iPhone 12 Pro se rapprochent de l’iPad Pro, avec des tranches aplaties (en acier). L’écran, protégé par le Ceramic Shield, est toujours d’obédience OLED, en Super Retina XDR. On aurait pu croire que la firme de Cupertino leur offrirait la technologie ProMotion (120 Hz adaptatif), mais il faudra attendre encore un peu.

Le LiDAR prend place au dos dans un carré protubérant accueillant également un triple capteur. On retrouve le trio qui a fait des merveilles l’année dernière, dans des versions légèrement évoluées : un téléobjectif, un capteur grand angle (12 mégapixels) et un capteur ultra grand angle (12 mégapixels). En 2019, Apple avait fait un grand bond en avant sur la photo et on s’attend à ce qu’il capitalise dessus en jouant, cette année, sur la partie logicielle. Notamment, les quatre capteurs pourront s’appuyer sur Deep Fusion et l’autofocus sera très largement plus rapide avec le LiDAR. Apple introduit également la fonctionnalité ProRAW, adressée aux professionnels de l’image, pour prendre des images non traitées.

Côté vidéo, l’iPhone 12 Pro est capable de prendre des vidéos en 4K à 60 images par seconde, avec du HDR Dolby Vision. Il s’agit du premier smartphone au monde à être capable de faire cela.

Petite déception à prévoir pour les amatrices et amateurs de smartphones compacts : l’iPhone 12 Pro Max a de meilleurs objectifs que l’iPhone 12 Pro, permettant de meilleures performances notamment en basse luminosité. Contrairement à la gamme iPhone 12 où le 12 et le Mini sont identiques, Apple a choisi de différencier les appareils les plus haut de gamme.

Comme l’iPad Air 4, qui a damé le pion, et l’iPhone 12, les iPhone 12 Pro intègrent la nouvelle puce A14 Bionic, toujours plus puissante et performante. La compatibilité avec les réseaux 5G est au rendez-vous. Contrairement à l’année dernière, Apple ne promet pas 4 heures d’autonomie en plus. La firme de Cupertino a quand même décidé de ressusciter MagSafe pour offrir de la charge sans fil plus rapide (15 W) et toute une gamme d’accessoires magnétiques (coque, porte-carte, double chargeur…).

Quand sortent les iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ne seront disponibles en même temps. Le premier pourra être précommandé dès le 16 octobre, pour un lancement le 23 du même mois. Il faudra patienter jusqu’au 13 novembre pour le second, avec achat possible une semaine plus tôt. Les tarifs démarrent à 1 159 et 1 259 euros, respectivement.

Le deux smartphones seront disponibles en quatre couleurs : argent, graphite, or et bleu. Ils sont livrés avec des écouteurs et un câble de recharge (mais pas d’adaptateur secteur).

La grille tarifaire :

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 128 Go 1 159 euros 1 259 euros 256 Go 1 279 euros 1 379 euros 512 Go 1 509 euros 1 609 euros

