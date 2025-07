Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de No Rest for the Wicked, actuellement en accès anticipé sur PC, vont se concentrer sur la PS5 avant de proposer une éventuelle version Xbox. Il y a quelques années, ils avaient d’abord lancé les deux jeux Ori sur les consoles de Microsoft.

Il y a quelques années, Moon Studios était un studio attaché à Microsoft, qui a édité pour lui ses jeux Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Whisps. Aujourd’hui, le studio travaille sur No Rest for the Wicked en totale indépendance. Le jeu est disponible en accès anticipé sur PC, en attendant une arrivée sur console. Et figurez-vous que Moon Studios pourrait faire l’impasse sur la Xbox Series S et la Xbox Series X.

C’est en tout cas ce qu’affirme Thomas Mahler, CEO de Moon Studios au franc-parler assumé, dans des déclarations partagées çà et là, compilées le 22 juillet 2025 par Eurogamer. Sur le Discord de No Rest for the Wicked, il s’est montré assez catégorique : « En raison des conditions actuelles du marché, nous pourrions sortir uniquement sur PS5 et potentiellement sur Switch 2 — on va devoir discuter avec Microsoft pour savoir ce qui a du sens pour Xbox. » Avant de se montrer un peu plus ouvert sur X : « Il n’y a rien à confirmer pour le moment. Nous voulons soutenir toutes les consoles et, compte tenu des chiffres, la PS5 est la plus évidente. Nous finirons par lancer le jeu partout, mais pas en même temps. »

No Rest for the Wicked. // Source : Moon Studios

Les consoles Xbox ne sont déjà plus une priorité pour certains studios ?

Si No Rest for the Wicked devrait bien sortir un jour sur Xbox Series S et Xbox Series X, Thomas Mahler fait comprendre que les consoles de Microsoft ne sont plus du tout une priorité. Une posture expliquée par des chiffres : la PS5 se vend comme des petits pains, quand la Xbox Series S et la Xbox Series X ne s’écoulent qu’à très peu d’exemplaires. On n’oubliera pas non plus de mentionner la stratégie actuelle de Microsoft, moins focalisé sur les consoles, et davantage sur un rôle de gros éditeur tiers.

Thomas Mahler n’entend pas créer une polémique non plus. Il parle en tant que patron d’une entreprise qui doit faire des choix judicieux pour garantir sa santé financière. Sur le forum NeoGAF, il ajoute : « Les gars, on peut éviter les théories du complot ? Pour être clair et concis, nous soutiendrons d’abord la console qui a le plus d’utilisateurs pour une question de ressources. Nous sommes un petit studio indépendant et, par conséquent, faire un portage sur une console avec la qualité que nous visons n’est pas une petite tâche. Porter sur Xbox signifie faire une version Xbox Series S et une version Xbox Series X, et cela prend plus de temps que de faire une version PS5 et PS5 Pro. »

On notera que la Xbox Series S est une fois encore citée en boulet : en proposant une console de nouvelle génération abordable, Microsoft rend la vie dure aux développeurs, contraints d’optimiser. D’autres studios ont eu des soucis, comme Game Science pour Black Myth: Wukong.

Il est en tout cas cocasse de constater qu’un studio autrefois attaché à Xbox préfère aujourd’hui se tourner vers Sony pour des raisons qui s’entendent. Surtout en sachant que Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Whisps, financés par Microsoft donc, ont fini par sortir sur Nintendo Switch.

