Lors de sa WWDC 2025, Apple a présenté iPadOS 26, le nouveau système d’exploitation des iPad. Ses tablettes tactiles vont enfin devenir de véritables ordinateurs avec une ergonomie grandement améliorée.

Apple a présenté ce lundi 9 juin iPadOS 26, lors de sa WWDC 2025, sa conférence dédiée aux développeurs, où on a pu découvrir iOS 26 et macOS Tahoe. On a pu enfin savoir quelles seront les nouveautés de la prochaine version d’iPadOS. Apple crée la surprise en apportant plein d’améliorations ergonomiques, pour faire de l’iPad un MacBook.

Des fenêtres flottantes partout : Apple corrige le problème de Stage Manager

Sur iPad, il y a un système pour afficher deux applications simultanément, en grand. Il y a aussi Stage Manager, qui permet de gérer plusieurs fenêtres flottantes à la fois. Apple s’est résolu à le changer pour adopter le même fonctionnement (ou presque) que sur Mac.

Plein de fenêtres flottantes sur iPad !

La promesse : « un tout nouveau système de fenêtrage puissant et intuitif », le tout « en conservant la simplicité de l’iPad », écrit Apple dans son communiqué. Avec ce nouveau système, on peut facilement modifier la taille d’une fenêtre, la positionner exactement où on le souhaite. Stage Manager limitait fortement le nombre de fenêtres flottantes qu’on pouvait ouvrir : avec iPadOS 26, c’est de l’histoire ancienne. Et le multitâche va être bien meilleur.

Le multitâche va être meilleur

En un geste, toutes les fenêtres peuvent se mettre sur le côté : de quoi accéder à son écran d’accueil pour ouvrir une autre application. Un autre geste permet d’afficher toutes les fenêtres ouvertes et de les repositionner en un clic.

Nouveau design pour iPadOS, comme le reste des OS d’Apple

Comme iOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS et CarPlay, iPadOS 26 a droit au Liquid Glass, la nouvelle esthétique d’Apple. La marque laisse la place au verre, qui s’immisce dans les boutons, menus, widgets et application du système d’exploitation. C’est beau, encore plus sur un grand écran.

L'iPad se met aussi au design Liquid Glass

Ces interfaces réagissent même au clic et à la lumière ambiante, avec des réflexions de la lumière qui changent. Même chose pour le reflet par rapport à ce qui est affiché derrière : l’horloge de l’écran de verrouillage s’adapte à l’espace laissé sur le fond d’écran par exemple.

Un joli effet 3D sur l'écran verrouillé

Apple précise aussi qu’iPadOS 26 offre d’autres teintes de couleur, en mode sombre et en mode clair. Il y a aussi une nouvelle barre de menu : on peut y accéder d’un simple glissement vers le bas depuis le haut de l’écran. Cela évite d’avoir des boutons affichés constamment, tout en laissant un accès facile.

Et l’iPad se transforma en Mac

Apple revoit aussi certaines de ses applications. C’est le cas de Fichiers, qui permet de mieux organiser les fichiers et de personnaliser les dossiers. On peut même attacher des dossiers dans le Dock pour y accéder rapidement, comme n’importe quelle autre application. Le système de colonnes des fichiers fait aussi son apparition, pour avoir plus de détails (date de modification, taille, etc.). Des colonnes qui peuvent même être redimensionnées.

On pourra glisser un dossier de fichiers sur le Dock

iPadOS 26 signe aussi l’arrivée de l’application Aperçu — une application Mac dédiée pour regarder des photos et même lire et modifier des PDF. On pourra jusqu’à définir une application par défaut pour l’ouverture d’un type de fichiers spécifique. Toujours dans l’optique d’unifier les expériences logicielles entre ses appareils, iPadOS aussi a droit à la traduction en direct sur FaceTime, à l’amélioration de Genmoji ou encore au nouvel Image Playground.

Aperçu, comme sur Mac

Les Live Activites débloquent un nouvel usage : les tâches en arrière-plan. On peut laisser un téléchargement, ou l’export d’une vidéo se faire en arrière-plan. Une Live Activity s’active alors et s’affiche en haut de l’écran. Vous allez pouvoir savoir quand l’export de votre vidéo de vacances sera terminé, par exemple.

Une Live Activity sur Apple

Petite nouveauté : on peut choisir l’entrée audio dans les paramètres ; parfait pour les visioconférences avec un casque (pour avoir un microphone un peu meilleur que celui de la tablette). Il est notamment possible de choisir un microphone spécifique, pour une application (ou un site). Concernant les visioconférences, on peut enregistrer les réunions grâce à une fonction de capture locale, qui n’enregistre que le son (et la vidéo si besoin). L’enregistrement permet même de supprimer l’écho chez les autres participants.

Quels iPad compatibles ?

iPadOS 26 sera disponible sur ces modèles :

iPad Pro (M4) ;

iPad Pro 12,9 pouces (3ème génération et ultérieures) et iPad Pro 11 pouces (1ère génération et ultérieures) ;

iPad Air (M2 et ultérieures) ;

iPad Air (3ème génération et ultérieures) ;

iPad (A16) et iPad (8ème génération et ultérieures) ;

iPad mini (A17 Pro) et iPad mini (5ème génération et ultérieures).

