[Deal du jour] C’est l’heure de se faire plaisir : à l’occasion des Days of Play, plusieurs marchands lancent une vague de promotions sur les consoles PS5 (Slim et Pro). Les jeux, les manettes et les autres accessoires sont aussi de la partie.

Chaque printemps, Sony dégaine ses Days of Play, un événement bien connu des joueuses et joueurs PS5. Cet événement mêle activités communautaires, contenus inédits sur le PlayStation Plus et surtout des offres promotionnelles massives sur des consoles, jeux, abonnements et accessoires.

L’édition 2025 débute le 28 mai à 9h et s’achèvera le 11 juin. La plupart des revendeurs suivent les consignes et s’alignent sur les réductions annoncées par Sony — certains vont même plus loin avec des prix encore plus intéressants. Voici un tour d’horizon des meilleures offres repérées un peu partout.

Notre sélection des meilleures offres des Days of Play

Les meilleures offres sur la PS5 Slim (édition standard ou digitale)

La console avec lecteur passe exceptionnellement à 449 €, soit 50 € de moins que la version Digital (et la Switch 2), pendant les Days of Play. De son côté, la PS5 Slim Digital Edition a récemment vu son prix grimper à 499 € (contre 449 € précédemment), mais pour les Days of Play, elle se trouve à 399 €. Un prix bien plus raisonnable décidé par Sony à échelle nationale, que tous les revendeurs devraient reprendre. Voici toutes les offres disponibles répertoriées chez chaque marchand.

Le modèle Slim dispose de 1 To de stockage et permet de faire tourner les meilleurs titres de la console dans de très bonnes conditions. Sur certains jeux, Sony vous laisse même le choix entre un mode Qualité ou un mode Performance : à vous de voir si vous privilégiez la beauté des détails ou la fluidité de l’action. À noter qu’à 449 euros, la PS5 Slim coûte moins cher que la Nintendo Switch 2 (469 euros), dont la sortie est prévue le 5 juin.

PlayStation Direct

Cdiscount

Cdiscount propose aussi diverses promotions sur des packs encore plus avantageux au même prix. De quoi démarrer avec un jeu ou un accessoire dès l’achat de la console, sans débourser un centime de plus. On retrouve les offres suivantes :

Fnac

Amazon

Boulanger

La PS5 Pro est aussi en promotion

Pour les joueurs qui ne veulent faire aucun compromis sur les performances, la toute dernière PS5 Pro est affichée à 749 € au lieu de 799 €. Il s’agit aussi d’une décision nationale : tous les revendeurs devraient appliquer cette réduction de 50 euros.

Ce n’est toujours pas donné pour une console, mais avec ce modèle, vous pourrez profiter pleinement des jeux les plus gourmands du moment. Niveau graphismes, on passe un cap. La machine embarque un GPU boosté avec l’architecture RDNA 3 (merci AMD), ce qui se traduit par une puissance de calcul autour de 17 téraflops – contre un peu plus de 10 sur la PS5 classique. Concrètement : les jeux tournent mieux, les effets de lumière et d’ombres sont plus fins et les scènesrestent ultra-fluides. Autre point fort : le stockage passe à 2 To en SSD, soit le double de la version standard. Vous pourrez installer vos jeux sans voir le message “Espace disque insuffisant” toutes les deux semaines et cela vous évitera aussi d’acheter un SSD supplémentaire.

Bref, c’est sans doute l’une des meilleures options pour accueillir le très attendu GTA 6 (qui s’annonce bien gourmand)… encore faut-il patienter au moins un an.

PlayStation Direct

Cdiscount

Fnac

Amazon

Boulanger

Le PlayStation VR2 perd 70 €

Dans cette vague de promotions, le casque de réalité virtuelle de Sony, le PlayStation VR2, passe également à 379,99 €. Un tarif bien plus doux que les 599 € affichés à son lancement.

Conçu exclusivement pour la PS5, le PSVR2 embarque des écrans OLED 4K HDR, une détection du regard, des retours haptiques intégrés au casque, et des manettes Sense à retour de force indépendantes. L’immersion est là mais il reste encore limité par l’usage du câble et le catalogue n’est pas aussi riche que celui d’un casque Meta. Cependant, plusieurs titres exclusifs comme Horizon Call of the Mountain en font un bon casque VR gaming.

PlayStation Direct

Cdiscount

Fnac

Amazon

Les accessoires, abonnements et jeux en promotion

Les consoles ne sont pas les seules à profiter des Days of Play. On trouve aussi les abonnements, quelques accessoires et plusieurs jeux remisés.

L’abonnement PS Plus est aussi moins cher

Pour l’occasion, l’abonnement PS Plus bénéficie de 30 % de réduction. L’offre est valable sur l’abonnement 12 mois. Avec cette réduction, il passe à 106,39 € au lieu de 151,99 € habituellement.

Avec ce dernier, vous profitez d’un accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits chaque mois et à des remises exclusives. Ce mois-ci, Sony profite d’ailleurs des Days of Play pour offrir non pas trois jeux comme à l’accoutumée, mais quatre jeux : NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk, ainsi que Destiny 2 : La Forme Finale (la dernière extension du jeu).

Les accessoires en promotion

La Manette DualSense Edge White se trouve à 179,99 € au lieu de 239 €

C’est la manette premium de Sony. Gâchettes ajustables, sticks interchangeables, profils personnalisables… le tout dans un design blanc élégant. Une très bonne option pour les joueurs compétitifs.

Si vous n’êtes pas trop branché jeu compétitif et que dépenser plus de cent euros dans une manette vous paraît un peu excessif (ce qu’on peut comprendre), les manettes classiques DualSense sont aussi en promotion à 49 € au lieu de 69 €.

Les écouteurs PS5 sans fil PULSE Explore profitent aussi d’une remise intéressante. Alors que Sony les annonce à 189,99 € au lieu de 219,99 €, Cdiscount les propose à 159,99 €. Pour ceux qui en ont marre des gros casques, c’est une bonne alternative.

Les jeux en promotion

Et si vous cherchez de quoi occuper vos prochaines soirées, on retrouve pas mal de bons titres comme :

Lego Horizon Adventures à 32,99 € au lieu 53,64 € : Une relecture de l’univers d’Horizon façon LEGO. Pensé avant tout pour un public jeune (voire très jeune), le jeu reprend les grands moments du premier épisode de la saga avec une direction artistique ultra soignée : animations en stop motion, effets de lumière bluffants, et personnages tous plus mignons les uns que les autres.

L’un des plus grands jeux narratifs de la PS4, dans une version remasterisée pour la PS5 qui en met encore plus plein les yeux. Visuels retravaillés, animations plus fluides, quelques niveaux bonus (Lost Levels) et même un mode Guitare Libre pour les plus mélomanes. Un bon moyen de prolonger le plaisir de la série avec la saison 2, actuellement diffusée sur HBO Max.

Le jeu de Kojima est bradé à quelques euros… une bonne mise en jambes avant Death Stranding 2, prévu pour le 26 juin prochain. Ambiance post-apocalyptique, randonnées bizarres et casting 5 étoiles au programme.

Quelles sont les remises officiellement annoncées par Sony ?

Pour les Days of Play, Sony communique des prix indicatifs, mais chaque revendeur reste libre de proposer ses propres promotions. Voici néanmoins les tarifs annoncés par la marque :

PS5 5 Standard à 449,99 € au lieu de 549,99 €

PS5 Digital à 399,99 € au lieu de 499,99 €

PS5 Pro à 749,99 € au lieu de 799,99 €

Casque PlayStation VR2 à 399,99 € au lieu de 449,99 €

Casque PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain à 399,99 € au lieu de 449,99 €

Écouteurs sans fil PULSE Explore à 189,99 € au lieu de 219,99 €

Manette DualSense Edge à 189,99 € au lieu de 219,99 €

Diverses manettes DualSense avec une réduction de 20 €

