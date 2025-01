Lecture Zen Résumer l'article

La réalité virtuelle et la réalité augmentée restent aujourd’hui un marché de niche. Entre Meta, Apple ou Sony, la vision de la technologie est très différente selon les constructeurs, mais tous font la course pour proposer le nec plus ultra du genre. Dans ce guide, on vous présente les meilleures références de casque VR pour goûter à la technologie du futur.

Depuis le lancement de l’Apple Vision en février 2024, le marché de la réalité augmentée et virtuelle semble avoir un regain d’énergie. Ce faisant, on envisage maintenant la VR avec un autre prisme que celui induit par la science-fiction. Un casque VR peut servir à jouer, regarder un film, faire des réunions virtuelles ou assister à un concert. Bref, les activités sont variées et il n’est plus vu forcément comme le produit ultime qui remplacerait tous les autres appareils comme le smartphone, l’ordinateur, etc.

Les entreprises sortent bon nombre de modèles également. Des modèles qui, en plus d’être moins chers (du moins, pour certains), proposent des visions radicalement différentes du casque VR/AR. Si cet univers vous attire, on a regroupé les meilleures options pour la réalité virtuelle, augmentée et mixte en 2025.

Quel casque VR/AR choisir en 2025 ? Le comparatif

Le Meta Quest 3S : un casque au rapport qualité-prix imbattable

Dernier casque en date, le Meta Quest 3S arrive avec une promesse : rendre la réalité virtuelle et la réalité mixte accessibles au grand public, avec un prix débutant à 329,99 €. Dans un marché avec des casques toujours plus coûteux, tel le Vision Pro d’Apple vendu près de 4 000 € ou le HTC Vive Focus Vision à plus de 1000 €, le Quest 3S fait le chemin inverse et se présente comme l’option abordable par excellence. Meta joue ici un positionnement stratégique pour une entreprise qui croit fermement en un futur démocratisé pour la VR, par le biais du métavers. Ce casque est donc particulièrement destiné à ceux qui veulent explorer les possibilités offertes par la réalité virtuelle sans se ruiner.

En termes de performances, le Quest 3S n’a pas à rougir pour autant : il utilise le même processeur Snapdragon XR2 Gen 2 et la même quantité de mémoire vive que le Quest 3. Résultat : on a un casque fluide sur la totalité des applications et des jeux, tout en étant moins cher que le Quest 3. Toutefois, c’est au niveau des lentilles que cette nouvelle version perd quelque peu en qualité. Pour beaucoup d’utilisateurs, surtout ceux qui découvrent cet univers, la différence de qualité d’affichage n’est pas un frein. Le Quest 3S conserve la même recette : il est aussi équipé des manettes de son grand frère et propose des fonctionnalités logicielles inspirées de casques haut de gamme comme le Vision Pro. On retrouve notamment le suivi des mains et le mode cinéma, où un écran géant en 2D apparaît dans l’espace virtuel. À noter que la limitation de l’écran LCD (pixels visibles, couleurs moins profondes) peut devenir évidente avec certains contenus, ce qui freine relativement l’immersion.

Niveau confort, le Quest 3S est un casque bien pensé : ses 515 grammes et ses sangles élastiques le rendent agréable à porter, même pour des sessions prolongées. L’autonomie de 2,5 heures, bien qu’un peu juste, reste correcte pour des usages occasionnels.

À qui s’adresse le Quest 3S ? Ce nouveau casque est clairement un produit destiné à convaincre le grand public vis-à-vis de la VR. On a ici une bonne entrée en matière pour les « débutants » dans la technologie. Le casque est très avancé en matière logicielle puisque Meta a fait de la VR/AR son leitmotiv. On retrouve tout un tas de contenu pour profiter correctement du casque.

Le Meta Quest 3 : le top rapport qualité-prix

Avec un prix catalogue autour de 550 €, le Quest 3 reste l’un des meilleurs casques VR. Il propose une fiche technique plus complète avec notamment une dalle et des lentilles de meilleure facture (lentilles Pancake avec une densité de pixels supérieure), ce qui améliore l’immersion visuelle. Le champ de vision y gagne aussi (110 degrés contre 96 pour le 3S). La batterie est également plus conséquente sur ce modèle. Bref, tout en mieux avec le même catalogue de contenu, qui est aujourd’hui la plus grande force des Quest.

PlayStation VR2 : le casque VR gaming par excellence

Le PlayStation VR2, sorti en février 2023, représente pour Sony une évolution significative de son premier casque PS VR lancé en 2016. Avec ce modèle, Sony répond à une demande de la communauté des joueurs et des joueuses qui souhaite une VR immersive et puissante, exclusivement pour la PlayStation 5. Proposé à environ 600 €, soit plus cher que la console elle-même, le PS VR2 cible les passionnés prêts à investir — même si depuis peu, le casque se trouve au rabais.

Il parie sur une approche « pure VR », quand la réalité mixte (MR) et la portabilité dominaient le marché. Comparé au PS VR1, le PS VR2 s’est adapté à la concurrence. Là où le premier modèle utilisait une caméra externe pour le suivi des mouvements, le PS VR2 intègre directement le suivi depuis le casque. Avec ses écrans OLED, le PS VR2 surpasse largement la qualité visuelle de la première génération, dont la résolution et le champ de vision étaient plus limités. Les pixels sont ici quasiment indétectables, et le confort de port a été grandement amélioré. En clair, Sony a corrigé les défauts de son premier modèle pour procurer une qualité digne des casques VR modernes. Mais, est-ce que cela suffit pour autant ?

Là où le PS VR2 se heurte aux nouvelles attentes, c’est par son approche filaire. Contrairement à des casques comme le Meta Quest 3 ou 3S, le casque de Sony reste attaché à la PS5 par un câble unique. Ce choix limite grandement les déplacements. De plus, ses fonctions sont exclusivement orientées VR et restreignent l’usage du casque au jeu seulement. Certes, le mode « passthrough » du PS VR2, permet de voir en noir et blanc les objets réels, mais il n’offre pas l’interaction avec l’environnement réel que d’autres casques proposent désormais avec la réalité augmentée (AR) ou mixte.

Là où il se rattrape, c’est grâce à son catalogue de jeux comprenant de bons titres comme Horizon Call of the Mountain et le catalogue Steam — mais cela pourrait être mieux si des licences populaires comme God of War ou The Last of Us venaient à proposer des versions VR. On note aussi quelques exclusivités intéressantes comme Resident Evil 4 ou Gran Turismo 7.

À qui s’adresse le PSVR2 ? Il s’adresse d’une part aux propriétaires de PS5 et par ailleurs, depuis peu, aux détenteurs d’un PC. Gardez en tête que c’est un casque purement orienté jeu vidéo.

Pico 4 ultra : un bon concurrent du Meta Quest 3

Le Pico 4 Ultra se positionne face au Meta Quest 3. Au même titre que son rival, il propose un usage hybride entre réalité virtuelle et réalité mixte. Il est aussi équipé du processeur Snapdragon XR2 Gen 2, mais embarque 12 Go de mémoire vive, soit 4 Go de plus que le casque de Meta. Sa configuration en passthrough binoculaire avec capteurs de 32 mégapixels permet un rendu en haute résolution (20,6 PPD), ce qui améliore l’immersion par rapport au Quest 3, qui propose une résolution de 18 PPD.

Sur le papier, c’est similaire, mais ce casque se démarque principalement en ce qui concerne le confort. Le Pico 4 Ultra intègre une batterie de 21,9 Wh placée à l’arrière pour un meilleur équilibre. Sur de longues sessions, ce type de conception peut faire la différence pour éviter une gêne.

La batterie offre environ trois heures d’utilisation et une recharge rapide de 45 W. En termes de stockage, ce modèle propose 256 Go et permet la capture vidéo 3D. Enfin, le modèle adopte le Wi-Fi 7 avec l’intégration de Pico OS et le support de diffusion sans fil de PC, Mac, et smartphones. Avec ces fonctions, ByteDance semble viser un public large, pas uniquement centré sur le gaming.

À qui s’adresse le Pico 4 Ultra ? À ceux qui cherchent une bonne alternative au Meta Quest 3 plus confortable et facile à connecter à un ordinateur. Toutefois, le contenu reste en retrait par rapport au Meta Quest 3.

Apple Vision Pro : une vision radicalement différente de la réalité virtuelle

On ne pouvait pas finir ce guide sans évoquer le produit qui a relancé un peu la mode autour de la réalité virtuelle et mixte. Avec le Vision Pro sorti en février 2024, et disponible depuis juin en France, Apple ne se contente pas d’ajouter un casque de réalité virtuelle à sa gamme de produits : la marque vise une véritable révolution dans la façon dont nous interagissons avec le numérique.

Cette nouvelle approche a un coût : 3 999 €… Pour ce prix, vous n’avez pas une voiture d’occasion, mais un casque de réalité mixte qui met en avant une approche centrée sur « l’informatique spatiale ». Derrière cette expression se cache une envie de changer la manière de voir le numérique et de le dématérialiser au maximum pour l’intégrer convenablement dans notre réalité, en gommant l’encombrement matériel.

Avec ce casque, Apple réussit là où plusieurs ont échoué : l’expérience utilisateur. L’Apple Vision Pro se contrôle par le regard et en pinçant les doigts, comme s’il était une véritable extension de notre corps, en somme. Côté interface, le casque embarque Vision OS2, avec des menus qui nous sont familiers tant ils ressemblent à l’arborescence des iPhone, iPad et autres Macbook. On retrouve des applications iOS et la possibilité de synchroniser facilement ses données avec les autres appareils de l’écosystème, ce qui fluidifie la transition vers cette nouvelle forme d’informatique.

Au-delà de son accessibilité, l’Apple Vision Pro embarque ce qui se fait de mieux en matériel. Ses écrans micro-OLED d’une clarté impressionnante et d’un champ de vision calibré donnent l’illusion que l’utilisateur est complètement immergé dans un espace.

À qui s’adresse l’Apple Vision Pro ? Ce casque s’adresse à un public bien spécifique de passionnés, en raison de son prix élevé et de ses contraintes d’usage. Il faut garder en tête que le Vision Pro dépasse le simple divertissement pour devenir un potentiel remplacement de l’ordinateur classique.

Que peut-on faire avec un casque virtuel en 2025 ?

Si vous attendez des produits ultra-aboutis capables d’une immersion digne d’un film de science-fiction, alors non, en 2025, ce type de produit n’existe pas et ne semblent pour maintenant. Cependant, les casques actuels arrivent à fournir une expérience virtuelle plutôt convaincante à un prix qui devient de plus en plus abordable, à l’image du Meta Quest 3S.

Pour résumer, les casques VR/AR sont aujourd’hui davantage fait pour jouer, regarder des films ou pour un usage purement professionnel (pour de l’apprentissage, de la conception de modèle 3D ou pour faire des visioconférences).

Quelle est la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée ?

Bon nombre de casques sont à réalité mixte et combinent en fait les deux technologies, mais il est utile de connaître la différence.

La réalité virtuelle (VR) plonge l’utilisateur dans un environnement 100 % numérique, coupé du monde réel.

plonge l’utilisateur dans un environnement 100 % numérique, coupé du monde réel. La réalité augmentée (AR), quant à elle, superpose des éléments virtuels (images, textes, animations) sur le monde réel.

Faut-il obligatoirement un PC pour faire fonctionner un casque VR ?

Au départ, les premiers casques commercialisés nécessitaient une tour PC avec une assez bonne configuration, ce qui limitait largement la démocratisation de la technologie. Depuis, les constructeurs ont fait des progrès et la plupart intègrent le nécessaire directement dans le casque — tout en offrant, pour certains, la possibilité de se connecter à un PC, comme c’est le cas du Quest 3 de Meta.

D’autres, comme HTC, requièrent toujours une configuration PC, en plus d’un casque dont le prix dépasse déjà les 800 €. La facture peut donc rapidement devenir élevée, notamment avec l’ajout d’une tour. C’est pour cette raison que ces modèles ne sont pas inclus dans le guide, même si cette référence en particulier offre une qualité de VR parmi les meilleures du marché.

Un casque VR pour le métavers ?

La notion de métavers, popularisée durant la pandémie Covid, n’a pas su convaincre les foules. Et pour cause, alors que l’on s’attendait à entrer dans des mondes virtuels ultra-réalistes aux airs de Ready Player One, on s’est retrouvés face à des environnements pixelisés dans lesquels les interactions étaient relativement réduites — voire moins aboutis que des jeux comme Second Life, sorti il y a plus de vingt ans. C’est certain, il y a la question du logiciel : la plupart des mondes virtuels estampillés métavers sont encore loin de fournir un niveau graphique convenable et des interactions immersives. Et le hardware est aussi encore en retrait avec des casques pas forcément calibrés pour des applications très gourmandes.

À ce jour, le réseau social VRChat s’en approche le plus, si l’on met de côté l’aspect graphique, en réunissant des avatars de joueurs dans des espaces 3D propices aux échanges — mais cela reste encore loin des promesses initiales.

