Pensé pour un public jeune, voire très jeune, Lego Horizon Adventures subjugue par sa qualité graphique. Il adapte les événements du premier jeu de la saga, avec les célèbres briques danoises. Notre test.

Il arrive d’avoir envie de retrouver ses dix ans, cette époque d’insouciance où la seule responsabilité était de choisir entre jouer au Lego, regarder le dernier film Disney (en boucle) ou s’adonner à une activité créative (lire : dessiner, et plus si affinité). En ce qui me concerne, mes dix ans sont de plus en plus loin, mais cette nostalgie de l’enfance m’est revenue en pleine tête en jouant à Lego Horizon Adventures, nouveauté PlayStation disponible à compter du 14 novembre sur PS5, PC et Nintendo Switch.

Car Lego Horizon Adventures ne risque pas d’attirer un public pour son gameplay d’une simplicité effarante, dont on fait un peu trop vite le tour. Il risque en revanche de faire l’unanimité sur sa qualité graphique, tout bonnement phénoménale. C’est cet argument qui me donne envie d’être un enfant à nouveau : découvrir un tel rendu visuel avec des yeux naïfs doit avoir une tout autre saveur. Mon âge avancé me prive de ce sentiment, et je ne suis pas père pour le vivre à travers ma fille ou mon fils. Dommage.

Gameplay très accessible pour les enfants

Lego Horizon Adventures est incroyablement beau et bien animé

Comme son nom l’indique, Lego Horizon Adventures est une adaptation de la saga Horizon, née en 2014 sur PlayStation 4, à la sauce Lego. L’idée est de reprendre les principaux événements vus dans le jeu, et de les animer avec les célèbres briques danoises. Par essence, cette relecture s’adresse à un public plus jeune, et c’est d’ailleurs une manière pour Guerrilla Games d’étendre sa cible. L’univers d’Horizon s’y prête plutôt bien puisqu’il associe une orientation post-apocalyptique plus optimiste (vision colorée et luxuriante du futur) à de créatures mécaniques qui font parfois penser à des dinosaures (ce qu’adorent les enfants en règle générale).

La forme de Lego Horizon Adventures est incroyablement généreuse

En tout cas, la forme de Lego Horizon Adventures est incroyablement généreuse. Les décors assemblés avec de vraies briques, et qui donneront sans doute des idées aux AFOL (Adult Fan Of Lego), sont garnis de détails qui font honneur à la saga et laissent souvent bouche bée. Et que dire des animations en stop motion, qui confère un caractère tragi-comique aux mouvements des personnages et désamorce les game over. C’est vraiment impressionnant. On n’oubliera pas non plus de mettre en avant les effets de lumière, avec des reflets à tomber à la renverse sur les nombreuses surfaces brillantes (il y en a beaucoup). Je n’aurais sans doute pas décroché de ce spectacle avec une vingtaine d’années en moins.

L’humour bon enfant est présent partout // Source : Capture PS5

Le plaisir des yeux est plus que comblé avec Lego Horizon Adventures, qui bénéficie bien évidemment du charme des briques danoises, avec des bouilles et des mimiques d’une infinie tendresse. Les personnages sont tous mignons, et l’intrigue aseptisée s’appuie sur un humour basique pour arracher quelques sourires. Tout juste sera-t-on davantage sceptique devant les possibilités de personnalisation : l’entreprise Lego en profite un peu trop pour faire sa publicité et donner la possibilité de déguiser Aloy et ses amis en tout et n’importe quoi n’est pas l’idée du siècle. Cela dénature totalement l’œuvre imaginée par Guerrilla Games.

Une fois qu’on a pris sa petite baffe graphique, il est maintenant temps de jouer. Et là, Lego Horizon Adventures s’avère beaucoup moins convaincant. Jouable en coopération passée l’introduction (en duo, en ligne ou sur un même canapé), le jeu développé par Studio Gobo s’avère vite répétitif. Déjà, chaque chapitre se déroule dans le même environnement, ce qui finit par lasser. Ensuite, le gameplay consiste à avancer jusqu’à atteindre un objectif, entrecoupé de quelques arènes à la difficulté relative. Lego Horizon Adventures s’efforce de recycler, avec plus ou moins de réussite, les ennemis de la saga Horizon. Certains font illusion, d’autres beaucoup moins.

Lego Horizon Adventures // Source : Capture PS5

En tout cas, Aloy se bat avec son fidèle arc, et a aussi accès à des accessoires diablement efficaces — comme un stand de hot-dog (soit un autre élément loin d’être fidèle à ce qu’on connait d’Horizon). Les autres personnages disposent de leur propre arsenal, avec la lance ou encore le marteau. Notons que Lego Horizon Adventures reprend à son compte la mécanique des éléments : ainsi est-on en mesure de brûler, électrifier ou geler les adversaires selon différents moyens. Un principe qui s’ajoute à celui des points faibles, qui s’affichent en jaune quand on vise. Les affrontements ne sont pas aussi grisants que ceux d’Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, mais il y a quand même l’envie de s’en rapprocher avec un angle différent et une accessibilité accrue.

Lego Horizon Adventures est autant un jeu d’action (beaucoup de combats) que de plateforme (quelques sauts sans réelle conséquence grave à gérer). Contrairement aux autres jeux Lego (ceux développés par Traveler’s Tales), il n’y a pas de notion de destruction/construction, seuls quelques éléments à assembler, la plupart du temps sans incidence sur le gameplay. Le jeu intègre aussi une progression avec des niveaux à gagner (qui améliorent automatiquement les statistiques) et des compétences passives à acquérir (grâce aux pièces ramassées). Bref, Lego Horizon Adventures essaie d’être un peu plus profond pour capter l’attention sur un temps de jeu assez court (5 à 6 heures en ligne droite).

Lego Horizon Adventures // Source : Capture PS5

Il arrive même à l’expérience de manquer de clarté dans son déroulement, un constat matérialisé par un hub assez indigeste. Il prend la forme d’un village plein de vie, où l’on peut personnaliser certains bâtiments ou décorations. Le fait est qu’on a vite fait de s’y perdre en raison de l’absence d’une carte pour se repérer. C’est étrange pour une production qui se destine à des enfants dont le sens de l’orientation n’est pas des plus affirmés. Les choses se compliquent quand on débloque des missions annexes, situés dans les niveaux précédemment terminés.

