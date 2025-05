Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa Google I/O, Google a présenté un premier prototype de lunettes connectées sous Android XR, ce qui signe officiellement le retour des Google Glass, sous une nouvelle forme.

Ce mardi 20 mai 2025, Google a présenté un prototype de lunettes de réalité augmentée, pour la première fois dix ans après la fin des Google Glass. Ces lunettes étaient attendues : l’entreprise semble avoir digéré l’échec commercial de sa précédente tentative avec Android XR.

Dans le même temps, Google a annoncé lors de cette Google I/O 2025 plein d’autres choses : Gemini peut chercher dans toutes vos données Google, Veo 3 est arrivé, Gemini se dote d’un abonnement très cher, Google veut devenir votre styliste. L’annonce la plus importante, c’est l’arrivée d’un mode IA dans Google Search, qui devrait bouleverser le web tel qu’on le connaît.

Google ressuscite ses Google Glass et met un coup de vieux aux Meta Ray-Ban

Il ne s’agit que d’un prototype pour le moment. Pourtant, les lunettes de réalité étendue (XR) de Google sont prometteuses, parce qu’elles pourront intégrer toutes les applications de Google : Gemini (évidemment), YouTube, Google Maps, Gmail, etc. L’application la plus importante, ce sera le Play Store. Puisque c’est Android, on pourra télécharger toutes les applications disponibles sur le magasin d’apps.

La démonstration en direct sur le prototype de lunettes de Google. // Source : Google

On peut utiliser Gemini Live pour poser des questions sur ce que l’on voit, car le prototype dispose de microphones et de haut-parleurs ouverts. De fait, on devrait pouvoir utiliser cet appareil sans smartphone, et donc, sans les mains, juste avec des instructions orales — c’est en tout cas ce que laisse entendre la démonstration.

L’interface potentielle d’Android XR sur des lunettes. // Source : Google

Ave ce prototype, Google s’attaque directement à l’approche de Meta, déjà présent sur le marché des lunettes connectées avec les Ray-Ban Meta. Google va plus loin dans ses démonstrations que le projet Orion de Meta, que Numerama a pu essayer tout récemment. Cela, d’autant plus que le prototype montré par Google est bien plus fin que les grosses lunettes Orion de Meta. Elles semblent plus adaptées à un usage quotidien.

Pour l’heure, le prototype permet surtout de montrer les fonctions d’Android XR. On ne connaît pas son coût de fabrication, ni son autonomie. On ignore aussi si Google compte commercialiser de nouveau des lunettes de réalité augmentée un jour.

Des lunettes de réalité augmentée vraiment intelligentes

L’autre grande force de ces nouvelles « Google Glass », c’est qu’elles disposent d’une caméra dans la branche gauche. Cela permet aux lunettes d’interpréter l’environnement pour nous guider dans Google Maps, mais pas que.

Google Maps dans Android XR. // Source : Google

Dans la démonstration faite par Google durant sa conférence, on voit plusieurs usages. On peut envoyer des messages via la dictée vocale, lancer de la musique (sans doute via YouTube Music), prendre des photos, etc. Il est également possible de demander à Gemini où a-t-on pris un café ce matin pour ensuite le conseiller à un ami.

Google Maps sur Android XR. // Source : Google

Sur scène, Google a d’ailleurs tenté une autre démonstration : la traduction des conversations en temps réel, par l’entremise de cet accessoire. L’idée ? Avoir comme des « sous-titres » dans la vraie vie : une personne nous parle dans une langue que l’on ne comprend pas, puis les lunettes font office de traducteur en temps réel, et alors la magie opère.

