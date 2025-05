Lecture Zen Résumer l'article

Google annonce le lancement d’un nouvel abonnement à Gemini et à l’ensemble de sa palette d’outils pour l’IA générative. Le forfait, intitulé Google AI Ultra, sera proposé à 250 dollars par mois. C’est plus cher que ChatGPT Pro, proposé à 200 dollars mensuels.

C’était au début du mois de décembre 2024 : OpenAI dévoilait un tout nouvel abonnement, ChatGPT Pro, à un prix qui avait surpris le public et suscité bien des commentaires : 200 dollars. Avec ce montant, bien plus élevé que ChatGPT Plus (20 dollars), la clientèle a accès à des fonctions très avancées du célèbre chatbot.

Pratiquement six mois ont passé, et l’heure est à la riposte pour Google. Le géant du web, qui organise ces 20 et 21 mai sa conférence annuelle Google I/O, a dévoilé un nouvel abonnement qui est encore plus cher : comptez 250 dollars pour accéder à Google AI Ultra, le forfait le plus complet pour utiliser l’intelligence artificielle générative (GenAI) du groupe.

Naturellement, cette offre cumule les avantages des seuils précédents (formule gratuite et formule payante à 20 dollars par mois) tout en incluant par ailleurs des options exclusives, les plus modèles de pointe ainsi qu’une plus grande souplesse d’utilisation. Cela se traduit par des quotas élargis d’utilisation et un espace de stockage étendu.

Tout ce qu’il y a dans le nouvel abonnement Google AI Ultra

Dans le détail, voilà ce que propose Google :

Application Gemini : limites les plus élevées et accès exclusif à 2.5 Pro Deep Think (notre modèle de raisonnement le plus avancé) et Veo 3 (notre dernier modèle de génération vidéo) ;

Flow : limites les plus élevées dans notre outil de réalisation vidéo par IA avec accès à Veo 3 et fonctionnalités premium comme les ingrédients pour la vidéo ;

Whisk Animate : limites les plus élevées pour la création d’images en vidéo avec Veo 2

NotebookLM : limites les plus élevées et meilleures capacités du modèle (plus tard cette année) ;

Gemini dans Gmail, Docs, Vidéos & plus : limites les plus élevées pour Gemini directement dans les applications Google ;

Projet Mariner (accès anticipé) : rationaliser les tâches (dix tâches en parallèle) avec un prototype de recherche agentique, pour naviguer sur le web, remplir des formulaires ou bien extraire des informations ;

Abonnement individuel YouTube Premium : YouTube sans publicité, hors ligne et en arrière-plan ;

Stockage en ligne : 30 To de stockage total pour Photos, Drive et Gmail.

À cela s’ajoutent donc les avantages débloqués aux échelons inférieurs, tel l’accès anticipé à Gemini dans le navigateur Google Chrome. Google AI Ultra apparaît avant tout comme une sorte de passe VIP pour utiliser l’IA générative sans contrainte, avec des quotas au maximum et un accès à toute la palette des outils prêts à l’emploi.

Une palette dense, mais incomplète au lancement. Comme le montre les visuels de Google, l’évolution du modèle propulsant NotebookLM (un outil de prise de notes produisant des résumés des informations enregistrées ou de les convertir en simili-podcasts) n’est pas immédiatement disponible. Le projet Mariner reste également un prototype.

Pour l’instant, Google AI Ultra n’a été annoncé qu’aux États-Unis, sans claire perspective sur le lancement dans d’autres pays. Ce palier d’abonnement va être proposé là où les formules précédentes sont déjà proposées. Côté US, un rabais à 124,99 dollars par mois pendant trois mois est proposé, avec le souhait d’attirer une première vague d’abonnements.

