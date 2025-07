TINECO devance les Prime Day et propose dès à présent sur Amazon ses meilleurs aspirateurs-balai lavants avec des remises pouvant atteindre 45 %. Voici notre sélection des bons plans à ne surtout pas manquer jusqu’au 11 juillet.

Dès à présent et jusqu’au 11 juillet 2025, la marque TINECO, reconnue pour ses produits novateurs aux prix planchers, propose des réductions exceptionnelles sur ses références les plus premium.

Voici le top 5 des offres les plus compétitives de ces Prime Day TINECO :

TINECO Floor One S7 Stretch Ultra : passe-partout et puissant

Si les aspirateurs-balai lavants s’avèrent très pratiques à l’usage, ils peinent généralement à se faufiler sous les meubles bas. Pour gagner en polyvalence et nettoyer le sol dans les zones les plus difficiles d’accès, la marque a conçu ses modèles Stretch.

Lancé en février dernier, le TINECO Floor One S7 Stretch Ultra s’étend à 180°, ce qui lui permet de passer sans encombre sous les lits, les canapés et les commodes, des endroits habituellement inaccessibles avec un aspirateur-balais traditionnel. La marque a aussi prévu des mini-roues assistées pour faciliter son déplacement et a placé le réservoir d’eau juste au-dessus du rouleau afin d’alléger le manche.

Le TINECO Floor One S7 Stretch Ultra // Source : TINECO

Le ménage se fait alors sans effort et en un temps record. Car l’autre force du TINECO FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, c’est sa performance. Ce modèle aspire en effet à 21 000 Pa, une puissance rare sur ce type d’appareil, et son rouleau frotte le sol à haute pression ainsi qu’à grande vitesse (450 tours par minute), venant aisément à bout des taches les plus tenaces. Doté en prime d’un capteur intelligent iLoop, l’appareil ajuste de lui-même la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du niveau de saleté détecté.

Et côté entretien, rien de plus simple. Lorsqu’il repose sur son socle, il suffit d’un clic pour lancer un auto-nettoyage à l’eau chaude ainsi qu’un séchage du rouleau à 85 °C.

À l’occasion des Prime Day d’Amazon, le TINECO Floor One S7 Stretch Ultra est affiché avec une belle remise de 44 % ramenant son prix de 699 à 393,86 euros avec le code TINPRIME25.

Retrouver le TINECO Floor One S7 Stretch Ultra à prix réduit TINPRIME25

TINECO Floor One Stretch S6 : l’un des meilleurs rapports qualité-prix de ces Prime Day

Disponible à seulement 327,06 euros au lieu de 599 euros avec le code TINPRIME25, le TINECO Floor One Stretch S6 bénéficie des principaux atouts du S7 Stretch Ultra mais à prix encore plus doux.

Le TINECO Floor One S6 Stretch // Source : TINECO

Tout comme le S7 Stretch Ultra, ce modèle 2-en-1 est capable de s’aplatir intégralement et de s’immiscer sous la plupart des meubles grâce à sa conception ultra-fine (13 cm de haut) et son manche abaissable à 180°. Et couché ou debout, pas question de perdre en performance, cet aspirateur balai-lavant garantissant la même qualité de nettoyage quelle que soit sa position.

Autre atout majeur de ce modèle : son autonomie. Le TINECO Floor One Stretch S6 offre jusqu’à 40 minutes d’utilisation avec une charge pleine, soit de quoi nettoyer de fond en comble l’intégralité de son appartement.

Enfin, comme tout modèle premium du constructeur, le TINECO Floor One Stretch S6 s’autonettoie à l’eau chaude et sèche sa serpillère à l’air chaud en 5 minutes à peine. Exit donc les bactéries et les mauvaises odeurs.

Retrouver le TINECO Floor One Stretch S6 à prix réduit TINPRIME25

TINECO Floor One S9 Artist : un élégant aspirateur-balai lavant pour les propriétaires d’animaux

Difficile de maintenir une maison propre et saine avec un chat ou un chien à poils longs. Sauf si vous optez pour le TINECO Floor One S9 Artist.

Le TINECO Floor One S9 Artist et son design premium // Source : TINECO

Dévoilé lors du CES de Las Vegas en janvier dernier, ce modèle allie esthétique et performances avec :

un design ultra-mince et looké pour ne pas entacher votre décoration d’intérieur ;

un système de propulsion à 360°, une inclinaison jusqu’à 180° et une conception bord-à-bord pour le déplacer sans effort et nettoyer dans tous les recoins de la maison ;

une aspiration à 22 000 Pa et un nettoyage intelligent grâce au capteur iLoop ;

un rinçage en continu du rouleau pour ne jamais laver le sol à l’eau sale ;

un système anti-enchevêtrement DualBlock pour éviter que les cheveux et les poils d’animaux ne s’emmêlent dans le rouleau et entraînent une baisse des performances.

Mieux, le Floor One S9 Artist laisse sur son passage un sol propre, sec et sans aucune trace, un atout rare sur ce type d’appareil 2-en-1.

Enfin, sur ce modèle premium TINECO a prévu une dernière nouveauté de taille : un auto-nettoyage et un séchage bidirectionnel, permettant à la brosse de conserver sa texture d’origine au fil des utilisations.

Durant les Prime Day d’Amazon, le TINECO Floor One S9 Artist est accessible à seulement 563,06 euros au lieu de 899 euros en saisissant le code promo TINPRIME25, soit une belle remise de 41 %.

Retrouver le TINECO Floor One S9 Artist à prix réduit TINPRIME25

