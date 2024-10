Lecture Zen Résumer l'article

Plusieurs rumeurs indiquent que Google travaille à un système d’exploitation pour lunettes connectées. La firme pourrait alors ne jamais commercialiser de lunettes, mais un système d’exploitation, comme elle le fait avec les smartphones et les montres connectées.

À quand le retour des Google Glass ? Peut-être jamais. Les dernières rumeurs indiquent que Google ne fabriquerait pas de lunettes connectées, mais voudrait plutôt développer un système d’exploitation vendu aux marques, dont Samsung. De quoi répliquer son modèle économique déjà appliqué aux smartphones et aux montres connectées.

Des lunettes connectées façon Android

Avant de sortir ses Pixel Watch, Google ne fabriquait pas de montres connectées, mais mettait au point un système d’exploitation dédié, WearOS. Développé en collaboration avec Samsung, il équipe les montres du géant coréen ainsi que quelques autres marques. Google ferait la même chose avec les lunettes connectées.

Les lunettes Meta Orion. // Source : Meta

Et ça avance : une rumeur affirmait cet été qu’une première version du système, liant les expertises de Google, Qualcomm (pour la puce) et Samsung serait disponible ce mois d’octobre 2024. Comme nous sommes le 28 octobre, on peut penser que la rumeur était fausse, ou que les trois sociétés ont pris du retard. Ce qu’on sait, c’est qu’en septembre, Qualcomm a indiqué travailler conjointement avec Google et Samsung sur des lunettes-compagnon.

Google a les armes pour créer le meilleur OS pour lunettes

La grande force de Google, c’est son expertise logicielle couplée à ses services. De quoi avoir accès au Google Play Store, comme sur une montre, une voiture, une télévision, sauf qu’ici, ce serait sur des lunettes. Le journaliste Abner Li de 9to5Google voit même les choses en grand.

Pour lui, les lunettes les plus utiles sont celles façon Ray-Ban Meta. Pas d’écran, uniquement la possibilité de prendre des photos et des vidéos. Mais en couplant ça à Gemini Live, la version du chatbot de Google avec laquelle on peut « discuter » en direct, cela permettrait d’identifier ce que l’on voit. D’autant plus que Google sait y faire avec Google Lens, depuis des années.

Un concept qui existe déjà : c’est le Projet Astra, présenté par Google en mai dernier. Pour Abner Li, avec une IA en plus, « les lunettes passent d’un simple appareil photo à un véritable outil qui peut être utile tout au long de la journée, qu’il s’agisse de créer des tâches ou des événements ou de poser des questions sur le monde. » D’ailleurs, l’écran du Project Astra ne faisait que fournir une transcription de la voix et un indicateur de reconnaissance vocale : des éléments qui ne sont pas si nécessaire que ça.

Ce que possède aussi Google, c’est une expertise matérielle. Avec ses smartphones Pixel, on sait que la marque arrive à maîtriser des capteurs photo. Les Pixel Buds ont prouvé que Google sait concevoir des produits audio et des boutons tactiles. Quant à l’intégration des cartes électroniques dans une paire de lunettes, Google arrive à y faire, comme le montrent ses Pixel Watch.

Le retour des Google Glass un jour ?

Samsung s’affaire donc à concevoir le matériel pour des lunettes. En juillet dernier, on apprenait que sa plateforme XR (pour réalité mixte) serait disponible cette année. Cela semble de moins en moins probable comme évoqué plus haut, même si les rumeurs parlent d’un lancement en mars 2025.

Cette plateforme pourrait être par la suite utilisée par Google. La firme pourrait, à partir du matériel de Samsung, concevoir sa propre paire de lunettes. Une sorte de résurrection des Google Glass, peut-être trop en avance sur leur temps, elles qui avaient connu un échec cuisant.

Selfie avec les Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

Google n’aura probablement pas le choix : Apple aussi plancherait sur des lunettes intelligentes. Si l’on en croit les rumeurs, elles pourraient ne pas avoir d’écran et arriveraient en 2027. Ne pas se positionner en face, c’est prendre le risque de laisser à Apple une énorme part du marché. Autres adversaires : Meta avec son projet Orion dévoilé le mois dernier ou encore Snapchat et ses premières vraies lunettes de réalité augmentée.

Les Google Glass pourraient revenir un jour si Google se décide à en concevoir à nouveau ; elles pourraient parfaitement s’intégrer dans son portefeuille de produits Pixel.

