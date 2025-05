Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa conférence Google I/O, Google a présenté une intégration de Gemini directement dans Chrome. De quoi lancer le chatbot à tout moment sur un navigateur utilisé par des milliards d’internautes. Ce qui pose aussi des questions sur le monopole de Google sur le marché des navigateurs web.

Google a peut-être tué le web tel qu’on le connaissait hier, lors de sa conférence Google I/O 2025 du 20 mai 2025. L’autre star de l’événement, c’était évidemment Gemini, qui profite de moult nouveautés. Parmi elles, son intégration dans le navigateur Chrome.

Gemini arrive dans Chrome, mais pas pour tout le monde

L’annonce a été plutôt discrète de la part de Google, mais n’a pas manqué de se faire remarquer. Google déploie ce 21 mai l’intégration de Gemini dans Chrome, en accès anticipé.

La fonction est réservée aux abonnés à Google AI Ultra, son nouvel abonnement à 250 dollars par mois (et aux abonnés Google AI Pro), disponible uniquement aux États-Unis. Elle n’est disponible qu’en anglais et sur les versions Windows et macOS de Chrome.

Le bouton Gemini dans Chrome. // Source : Google

L’idée, avec ce chatbot, c’est d’automatiquement comprendre le contexte d’une page web, poser des questions sur son contenu, la résumer, etc. Si l’on ne comprend pas quelque chose, Gemini est là pour nous expliquer. Google précise qu’à l’avenir, Gemini pourrait être capable de travailler sur plusieurs onglets et même de naviguer sur les sites web à votre place.

Des milliards d’internautes utiliseront peut-être Gemini

Google Chrome est de loin le navigateur web le plus utilisé dans le monde, avec 66 à 67 % de parts de marché. Si l’on estime que le nombre d’internautes dans le monde est de 5,64 milliards, cela signifie qu’environ 3,74 milliards de personnes utilisent Chrome dans le monde chaque mois. Une exposition énorme pour Google, et de quoi imposer Gemini comme le chatbot le plus utilisé.

L’interface de Gemini dans Chrome. // Source : Google

Pour l’instant, c’est ChatGPT, qui compte 800 millions d’utilisateurs dans le monde, soit un être humain sur dix. L’outil d’OpenAI a su se créer une avance considérable par rapport aux concurrents. Mais Google est sur le bon chemin : Sundar Pichai, directeur général de Google, expliquait lors de la Google I/O que 400 millions de personnes utilisaient Gemini chaque mois.

Quand le chatbot sera déployé pour tous (s’il l’est un jour), son nombre d’utilisateurs explosera probablement. Toutefois, il reste à Google un obstacle : la justice américaine.

Google a-t-il le droit d’imposer Gemini dans son navigateur ?

Ce changement (qui sera majeur dans le futur) intervient alors que Google est en procès antitrust aux États-Unis, dans une affaire historique. L’entreprise est accusée d’abus de position dominante dans l’intégration de son navigateur Chrome, entre autres. Ce que le Département de la Justice américain (DOJ) reproche, c’est que Chrome serve à mettre en avant les autres services de Google (Search, Gmail, YouTube, etc.). Les audiences ont débuté le mois dernier et le DOJ propose une mesure radicale : forcer Google à vendre Chrome. L’objectif serait de briser le lien entre Chrome et le moteur de recherche de Google.

On pourra même utiliser Gemini Live. // Source : Google

Le géant du web tente ici de fondre un autre de ses services dans Chrome, son chatbot. Des documents mis en ligne sur le site du DOJ montraient même les intentions de Google. Le Département de la Justice pourrait même s’en servir pour appuyer ses conclusions et forcer Google à vendre son navigateur. Le fait d’intégrer Gemini dans Chrome pourrait être jugé comme une pratique anticoncurrentielle par la justice américaine. Affaire à suivre : pour le moment, il ne s’agit que d’un accès anticipé et le procès antitrust ne va pas se terminer tout de suite.

