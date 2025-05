Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de sa conférence annuelle I/O, Google a trouvé surement l’astuce idéale pour faire de Gemini l’une des intelligences artificielles les plus performantes du moment. Avec « Personal Context », entend devenir un véritable assistant personnel.

Parce qu’il est au cœur de la vie numérique de bien des internautes, Google en sait beaucoup sur les personnes qui utilisent ses services. Difficile d’être mal informé quand on connait vos recherches, votre géolocalisation, votre agenda, les apps installées, etc.

Avec Personal Context, il compte bien mettre ces données personnelles à contribution pour transformer Gemini (le chatbot de Google, semblable à ChatGPT) en véritable copilote de votre quotidien.

C’est à l’occasion de sa keynote Google i/O ce 20 mai que l’entreprise a dévoilé ce nouvel outil extrêmement puissant et bien renseigné pour faire de Gemini un assistant d’intelligence artificielle personnalisé qui répond encore mieux à vos demandes.

Google sort Personal Context pour améliorer Gemini

Avec Personal Context, si vous lui donnez votre feu vert, Gemini pourra maintenant fouiller dans vos mails, votre agenda, vos documents, et même vos habitudes de navigation. L’objectif : vous proposer des réponses ultra-ciblées, des recommandations vraiment pertinentes, et des actions que vous n’auriez même pas pensé à demander.

Il s’agit d’informations que vous avez déjà confiées à Google, mais vous gardez quand même le contrôle. En faisant un tour dans les paramètres, l’option est activable ou désactivable à tout moment depuis les « paramètres de personnalisation ».

Que peut faire Personal Context ?

Grâce à l’accès à Gmail, votre Agenda ou Google Docs, l’IA Gemini peut s’avérer bien plus pertinente. Voici quelques exemples concrets :

Rédiger des mails en se faisant passer pour vous

Dans Gmail, Gemini est capable de rédiger des réponses en s’inspirant de votre ton habituel et de votre style. Il peut intégrer des détails personnels tirés de vos échanges précédents, au point de donner l’impression que c’est bien vous qui répondez.

Être un agent de recherche personnalisé (Agent Mode)

Gemini peut devenir un véritable agent personnel dans Google Chrome, la recherche et l’application Gemini. Vous pouvez lui demander des choses comme : « Trouve-moi un appartement à Brooklyn avec deux chambres et proche du métro ». Au lieu de vous donner des liens, l’IA explore elle-même les sites immobiliers, compare les annonces, et vous propose directement une sélection qui correspond au mieux à vos critères.

Contrôler votre PC ou téléphone à votre place (Computer Control)

Pour les abonnés Gemini Advanced Ultra, la nouvelle formule facturée 250 dollars par mois, les utilisateurs pourront accéder au mode Computer Control. Avec lui, Gemini peut carrément prendre le contrôle de votre écran. Il navigue pour vous, clique, remplit des formulaires, et effectue des actions à votre place.

Pourquoi cela change la donne face à ses concurrents ?

Jusqu’ici, les intelligences artificielles génératives, aussi puissantes soient-elles, fonctionnent majoritairement dans un cadre générique. ChatGPT, Claude ou encore Copilot peuvent produire du texte, résumer un document ou répondre à des questions, mais sans véritable connaissance à votre sujet, à moins de leur fournir manuellement des informations personnelles dans chaque conversation.

Avec Personal Context, Google franchit un cap que ses concurrents n’ont pas encore pleinement atteint : l’intégration contextuelle de votre corpus de données pour en faire un vrai assistant personnel. Gemini n’est plus juste un assistant intelligent, c’est un assistant informé. C’est probablement l’une des pistes les plus prometteuses aujourd’hui pour faire évoluer l’IA à un autre niveau, mais cela soulève aussi des questions : êtes-vous prêt à laisser une intelligence artificielle en savoir autant sur vous ?

D’autres optimisations pour Google Gemini

En parallèle, Google enrichit Gemini avec toute une palette de nouveautés. La première est Gemini Live : le mode conversationnel en audio activé via la caméra, déjà disponible gratuitement, propose maintenant des échanges vocaux cinq fois plus longs qu’en texte. Google affirme que les discussions sont l’air plus naturelles.

D’autres outils viennent étoffer l’écosystème Gemini, comme Canvas Mode pour créer des infographies, des quiz ou des résumés audio multilingues (en 45 langues), ou encore Vibe Coding, un générateur de code et de prototypes de sites web accessibles, même aux non-initiés.

